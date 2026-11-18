"Protection très rapprochée" est un film américain réalisé par Elizabeth Allen avec Jared Padalecki et Leighton Meister.

Protection très rapprochée est un film romantique " de Noël " réalisé par Elizabeth Allen (Dead to me, Pretty Little Liars). Ce film suit la romance naissante entre une garde du corps et l'acteur qu'elle protège, alors que tous deux font semblant d'être en couple pour Noël. L'intrigue vous semble familière ? C'est normal, elle a été adaptée à tous les formats et à toutes les sauces comme avec les titres Attirés malgré nous et Love in disguise (Prime Video), pour ne citer qu'eux.

Mais les spectateurs adorent et ils ont des chances d'adorer Protection très rapprochée, directement inspiré du best-seller The Body guard de Katherine Center, paru en 2022. D'abord parce que les rôles sont inversés. Lui, c'est la star et elle, le garde du corps. Jubilatoire quand on sait qu'environ 30 centimètres séparent Leighton Meester de Jared Padalecki, on jubile.

Car oui, Protection très rapprochée, c'est aussi la rencontre au sommet de deux des acteurs les plus cultes des années 2010 : Leighton Meester, la célèbre Blair Waldorf de Gossip Girl (qui a également fait une récente apparition dans Nobody Wants This) et Jared Padalecki, aka Sam Winchester, le chasseur de démons de Supernatural. Le film Protection très rapprochée est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 18 novembre 2026.

Quelle est l'intrigue de Protection très rapprochée ?

Hannah est une garde du corps rigoureuse qui prend son métier très au sérieux et se moque complètement de l'univers du show-business. Lorsqu'elle est chargée de protéger la superstar de cinéma Jack Stapple, victime d'un stalker, elle n'est pas très enthousiaste. Quand la mère de Jack tombe malade, l'acteur doit rentrer en urgence dans le Montana de son enfance, mais pour ne pas inquiéter sa famille, il demande à Hannah de se faire passer pour sa petite amie. À force de faire semblant, de vrais sentiments pourraient bien s'en mêler.

Quel casting pour le film Protection très rapprochée ?

Leighton Meester : Hannah

Hannah Jared Padalecki : Jack

Jack Andie MacDowell : Connie

Connie Walker Hayes : Sheriff Sanderson

Sheriff Sanderson CM Punk : Doghouse

Doghouse Siobhan Williams : Ella Mae

Ella Mae Rachael Ancheril : Taylor

Taylor Giles Panton : Jesse

Jesse Zoe Kosovic : Clementine

Clementine Greg Lawson : Glen

Glen Tess Degenstein : Nadine Turner

Nadine Turner Ryan Mah : Avram

Où visionner Protection très rapprochée en streaming ?

Protection très rapprochée est disponible en streaming depuis le 18 novembre 2026 sur Netflix. Dès 7,99 euros par mois, les abonnés Netflix peuvent accéder à l'intégralité du catalogue de la plateforme et profiter de ses nombreux titres feel-good, à l'instar de Protection très rapprochée, ainsi que Nobody Wants This, sans oublier le célèbre Gossip Girl qui a fait connaître Leighton Meester.