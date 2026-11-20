"Menteurs parfaits" est un film espagnol réalisé par Jesús Colmenar et adapté du carton WattPad aux 140 millions de vues de l'autrice Alex Mírez.

Menteurs parfaits est l'adaptation télévisée d'un énorme succès de Wattpad, cette plateforme où les auteurs postent leurs histoires sous forme d'épisodes. Écrit par l'Espagnole Alex Mírez, cette histoire a réuni plus de 140 millions de vues. Ce chiffre hallucinant avait de quoi faire saliver les plateformes de streaming, et c'est de nouveau Prime Video qui a sécurisé l'adaptation.

À Contresens et Attirés malgré nous de Mercedes Ron, l'autre star de WattPad ou encore Campus Driver de la Française C.S. Quill, toutes ces sagas désormais diffusées sur Prime Video ont d'abord explosé sur internet. Le film Perfect Liars est disponible en streaming depuis le 20 novembre 2026.

Quelle est l'intrigue de Perfect Liars ?

Après la mort brutale de son frère, Jude n'a qu'une idée en tête : trouver les responsables et se venger. Pour cela, elle intègre l'université de Tagus, une école réservée à l'élite. Et comme toutes les écoles d'élite, Tagus possède sa propre famille royale. Elle est composée d'Aegan, Adrik et Aleixandre Cash, trois frères arrogants, tous puissants et intouchables. Jusqu'à ce que leur route croise celle de Jude, persuadée qu'ils sont mêlés à la mort de son frère et prête à tout pour découvrir la vérité.

Quels acteurs pour le casting de Perfect Liars ?

Irene Balmes : Jude

Jude Gleb Abrosimov : Aegan

Aegan Pau Simon : Adrik

Adrik Pablo Scapigliati : Aleix

Aleix Irene Ferreiro : Artie

Artie Asier Etxeandia : Adrien

Adrien Silvia Kal : Michelle

Michelle Jorge Motos : Henry

Henry Daniela Riveri : Bárbara

Bárbara Juan Torres : Dash

Dash Carla Menéndez : Kiana

Kiana Ismail Hsaini Ammi : Owen

Owen Sergi Shan : Simón

Simón Manuela Calle : Eli

Où visionner Perfect Liars en streaming ?

Perfect Liars est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 20 novembre 2026. Celle-ci diffuse également À contresens ou encore Campus Driver, d'autres titres adaptés de best-sellers venus du Net. Pour les découvrir, vous pouvez vous abonner à partir de 6,99 euros par mois.