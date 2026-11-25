Quatre jeunes joueurs de football américain abandonnent leurs carrières sportives pour rejoindre les Marines, un drame historique inspiré d'une histoire vraie, sur Netflix.

C'est un familier de l'univers militaire : après Du sang et des larmes et Battleship, Peter Berg propose sur Netflix The Mosquito Bowl, adapté du livre documentaire éponyme de Buzz Bissinger, publié en 2022. L'auteur, récompensé par le prix Pulitzer, avait déjà collaboré avec le réalisateur autour de Friday Night Lights, consacré au football américain au Texas.

Pour cette nouvelle adaptation, Peter Berg signe le scénario avec Mark L. Smith, connu notamment pour The Revenant et Twisters. Le film s'appuie sur des faits réels et retrace le destin de jeunes sportifs dont la vie a basculé après l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Nicholas Galitzine (L'idée d'être avec toi, Mary & George) interprète John McLaughry, tandis que Bill Skarsgård (Nosferatu, Ça) incarne Bob Bauman. Ray Nicholson (Smile 2, Novocaine) joue Tony Butkovich et Tom Francis (You, Sunset Boulevard) prête ses traits à David Schreiner. Les quatre comédiens incarnent des joueurs universitaires qui vont devoir troquer les terrains de football contre les champs de bataille du Pacifique.

Quelle est l'intrigue du film The Mosquito Bowl ?

Après l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, en décembre 1941, quatre des meilleurs joueurs de football américain universitaire des États-Unis décident de mettre leurs carrières sportives entre parenthèses pour s'engager dans les Marines. John McLaughry, Bob Bauman, Tony Butkovich et David Schreiner quittent ainsi les terrains où ils étaient adulés pour rejoindre le front du Pacifique.

Alors que les soldats se préparent à l'invasion d'Okinawa, ils disputent un match de football resté célèbre dans l'histoire militaire sous le nom de " Mosquito Bowl ". Pour certains, cette rencontre sera la dernière. Le film raconte le passage brutal de l'insouciance de la jeunesse à la violence de la guerre, mais aussi les liens de fraternité qui se nouent entre ces hommes confrontés à l'épreuve du combat.

Quels acteurs au casting du film The Mosquito Bowl ?

Bill Skarsgard : Bob Bauman

Nicholas Galitzine : John McLaughry

Peter Berg : Gen. Buckner

Ray Nicholson : Tony Butkovich

Tom Francis : Dave Schreiner

Brent Comer : George Murphy

Olga Petsa : la soeur de Butkovich

Stacy Clausen

Pat McAfee

Ella Newton : Jane

Dominic Bogart : Sgt Wilkes

Scott Lee : Sergent Butowsky

Steven McCormack

Jay Scott

Claudia Ware : Frances Langford

Où voir le film The Mosquito Bowl en streaming ?

Le film The Mosquito Bowl est diffusé en exclusivité sur Netflix le 25 novembre 2026. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).