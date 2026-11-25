Avec Le JLo Show, Paramount+ partage le dernier concert de la résidence à Las Vegas de la pop star de légende Jennifer Lopez.

Le Jlo Show est une rediffusion d'un concert de Jennifer Lopez tourné à Las Vegas le 28 mars 2026. En plus de 40 ans de carrière, de nombreux "concert lives" de la chanteuse sont déjà disponibles, mais Le JLo Show revêt une saveur particulière puisqu'il vient clore trois mois de résidence au mythique Caesar Palace de Las Vegas, la deuxième de sa carrière. La chanteuse a pensé ce concert comme un cadeau de fin d'année pour ses fans, alors qu'elle leur avait déjà offert l'odyssée musicale This Is Me Now, en 2024 sur Prime Video.

Cette fois, c'est Paramount+ qui régale. Lancée en 2022 en France, Paramount + diffuse tous les contenus Paramount et les leaders du streaming n'ont qu'a bien se tenir. Le service streaming de la Paramount diffuse notamment Coup de foudre à Manhattan et The Back Up Plan, deux comédies romantiques avec Jennifer Lopez. Le JLo Show est disponible en streaming sur Paramount+ ce 26 novembre 2026.

Depuis le début des années 1990, la chanteuse, actrice et danseuse Jennifer Lopez domine l'univers de la Pop avec quelques autres légendes. Tout le monde connaît Jennifer Lopez et, comme toute superstar qui se respecte, J Lo a déjà publié son autobiographie, a eu droit à de nombreux documentaires et a même produit un Opéra Rock. Comme toute superstar qui se respecte, elle a également eu sa résidence à Las Vegas, entre 2016 et 2018.

Dix ans plus tard, Jennifer Lopez est toujours au sommet, elle a réitéré l'expérience entre décembre 2025 et mars 2026. Comme Céline Dion, la chanteuse a investi le Colosseum du Caesar Palace pour une série de concerts inoubliables. Au programme : des dizaines de danseurs, une scénographie et des chorégraphies à couper le souffle, des costumes toujours plus pailletés et une J Lo au top de sa forme pour reprendre tous ses tubes. Pour tous les fans qui n'ont pas pu faire le déplacement, le dernier concert, qui s'est tenu le 28 mars 2026, a été filmé pour un petit effet " comme si vous y étiez ".

Où visionner Le JLo Show en streaming ?

Le concert live de Jennifer Lopez, The JLo Show, est disponible en streaming sur Paramount+ le 26 novembre 2026. Pour découvrir le dernier concert de la dernière résidence à Las Vegas de Jennifer Lopez, ainsi que les comédies The Back Up plan et Coup de foudre à Manhattan, vous pouvez vous abonner au service Paramount + à partir de 7,99 euros par mois.