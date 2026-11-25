Vincent Cassel se glisse dans la peau de l'homme qui aurait inspiré à Victor Hugo son célèbre Quasimodo dans un drame historique réalisé par Jean-François Richet sur Netflix.

Retour d'une collaboration fructueuse : après le diptyque Mesrine, L'Instinct de mort et L'Ennemi public n° 1 sorti en 2008 ainsi que L'Empereur de Paris dix ans plus tard, Jean-François Richet retrouve Vincent Cassel pour un projet également de grande envergure. Le réalisateur s'empare cette fois d'une figure emblématique de la littérature française, mais choisit de s'éloigner du récit de Notre-Dame de Paris.

Écrit par Éric Besnard (La Promesse de l'aube, Délicieux) et Edgar Marie (La French), le film imagine la vie de l'homme qui aurait inspiré le célèbre personnage de Victor Hugo. Son point de départ repose sur une piste historique : les mémoires d'un sculpteur anglais, Henry Sibson, qui évoquent la présence d'un tailleur de pierre bossu travaillant sur le chantier de Notre-Dame dans les années 1820. Produit par Radar Films, le long métrage a nécessité une importante reconstitution du Paris du XIXe siècle. Pour incarner son personnage, Vincent Cassel a notamment subi chaque jour trois heures et demie de maquillage.

Vincent Cassel (La Haine, Les Trois Mousquetaires) interprète Quasimodo, un tailleur de pierre rejeté par la société en raison de son apparence. Daphné Patakia (Djam, Benedetta) incarne Agnès, une danseuse dont il est amoureux. Karim Leklou (Le Monde est à toi, Goutte d'or) joue Coco-Lacour, le chef de la brigade de sûreté, tandis que Benjamin Voisin (Illusions perdues, Été 85) prête ses traits à Gaspard Tournier de Vaillac, un médecin adepte d'expériences médicales. Noémie Lvovsky (Camille redouble, La Grande Magie) et Sébastien Pouderoux complètent la distribution.

Quelle est l'intrigue du film Quasimodo, l'âme de Paris ?

Paris, 1830, sous le règne de Charles X. Alors que le choléra menace de ravager la capitale, un mystérieux tailleur de pierre bossu est pris pour un monstre et devient la cible de la police. Cet homme, qui travaille dans l'ombre de Notre-Dame, pourrait pourtant détenir la clé d'un remède contre l'épidémie. Au même moment, il tombe amoureux d'Agnès, une danseuse libre et indépendante qu'il tente de protéger. Sur fond de tensions sociales et de révolte politique, à la veille de la révolution de Juillet, le film imagine une histoire d'amour impossible et le destin d'un homme dont l'apparence suscite la peur.

Qui est au casting du film Quasimodo, l'âme de Paris ?

Vincent Cassel : Quasimodo

Karim Leklou : Directeur de la sécurité

Daphne Patakia : Benedetta

Benjamin Voisin : le docteur

Noémie Lvovsky : Camille Rewinds

Sébastien Poudreux : D'Artagnan

Eli Nachmani

Alexis Rosenstiehl

Julie Nicola : Lucienne

Olivier Bayart : le Bourgeois

Jean-François Richet : Officier cuirassier

Quentin d'Hainaut : Le Carrier

Rudy Pajany

Raphaël Magnabosco : pêcheur berge de Seine

Où voir le film Quasimodo, l'âme de Paris en streaming ?

Le film Quasimodo, l'âme de Paris est à regarder en exclusivité sur Netflix le 27 novembre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).