Brittany Snow et Malin Akerman renouent malgré leurs différends et de nouvelles menaces dans The Hunting Wives.

Créée par Rebecca Cutter, déjà à l'origine de la série policière Hightown, The Hunting Wives est adaptée du roman éponyme de May Cobb, publié en 2021. Produite par Lionsgate Television, cette fiction américaine mêle thriller psychologique, drame et satire des milieux aisés du Texas.

Après une première saison qui a rencontré un succès important sur Netflix aux États-Unis, la série revient avec une intrigue originale qui poursuit l'histoire au-delà du livre. Rebecca Cutter reprend les fonctions de créatrice et de showrunneuse pour cette deuxième saison de huit épisodes, mise en ligne le 26 novembre 2026 sur Netflix aux Etats-Unis.

Brittany Snow (Hairspray) reprend le rôle de Sophie O'Neil, tandis que Malin Åkerman (Watchmen) retrouve celui de Margo Banks. Dermot Mulroney (Le mariage de mon meilleur ami) revient dans la peau de Jed, le mari de Margo, et Evan Jonigkeit (Archive 81) dans celle de Graham, l'époux de Sophie. Jaime Ray Newman (Dopesick) et George Ferrier (Sweet Tooth) sont également de retour. Parmi les nouveaux venus figurent John Stamos (La Fête à la maison), Dale Dickey (Breaking Bad), Cam Gigandet (Twilight), Kim Matula (Amour, Gloire et Beauté) et Alex FitzAlan (The Society). La basketteuse Angel Reese fait également ses débuts dans la série.

Quelle est l'intrigue de la série The Hunting Wives ?

À Maple Brook, au Texas, Sophie et Margo ne se parlent plus depuis les événements dramatiques de la première saison. Mais les deux femmes vont rapidement être contraintes de se rapprocher : de vieux secrets refont surface et de nouveaux ennemis menacent leur équilibre. Leur relation, faite d'attirance, de fascination et de rivalité, reste au cœur de cette nouvelle saison, où chacune devra déterminer si elle est encore en position de contrôler le jeu ou si elle est devenue une proie. De son côté, Jed se lance dans une campagne pour devenir gouverneur, tandis que l'adjointe Wanda Salazar se retrouve confrontée à une nouvelle affaire criminelle. L'arrivée de plusieurs personnages dans cette petite communauté texane vient encore compliquer les rapports de force.

Quels acteurs au casting de la série The Hunting Wives ?

Malin Åkerman : Margo Bank

Brittany Snow : Sophie O'Neil

Dermot Mulroney : Jed Banks

Jaime Ray Newman : Callie

Evan Jonigkeit : Graham O'Neil

George Ferrier : Brad

Karen Rodriguez : Adjointe Salazar

Hunter Emery : Adjoint Flynn

Branton Box : Shérif Jonny Baskin

Dale Dickey : Zelda Moffitt

Kim Matula : Nadia Kelly

Cam Gigandet : John Moffitt

Alex Fitzalan : Lincoln Trout

John Stamos : Chase Brylan

Angel Reese

Où voir la série The Hunting Wives en streaming ?

En France, The Hunting Wives est actuellement disponible sur Polar+, disponible via certains abonnements de MyCanal. La série est également disponible à l'achat ou à la location sur plusieurs plateformes de VOD, comme Prime Video, l'Apple TV Store et Canal VOD.