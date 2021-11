Harry Potter : où et à quelle date voir la réunion des 20 ans ?

HARRY POTTER. Les acteurs de la saga Harry Potter vont se réunir pour un événement spécial célébrant les 20 ans de la saga. Mais comment et quand le voir en France ?

[Mis à jour le 17 novembre 2021 à 9h25] Les fans de l'univers magique de J.K. Rowling ne voudront assurément pas rater l'événement. Après Friends, c'est au tour d'Harry Potter de fêter ses vingt ans dans. Pour l'occasion, une réunion entre les acteurs est organisée, intitulée "retour à Poudlar". Elle sera diffusée le 1er janvier 2022 sur HBO Max aux Etats-Unis. En France, on ne sait pas encore par quel biais on pourra découvrir les retrouvailles entre Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint et les autres comédiens de la franchise. Pour rappel, pour la réunion des acteurs de Friends qui avait également lieu sur HBO Max, celle-ci avait été mise en ligne sur la plateforme de streaming Salto avant d'être diffusée en VF sur TF1.

Cet événement spécial Harry Potter sera l'occasion d'en apprendre encore davantage sur le making-of des sept films, avec également des interviews et conversations du casting. La liste des acteurs qui seront de retour pour fêter les 20 ans d'Harry Potter a également été officialisée : Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) et Emma Watson (Hermione Granger) seront évidemment de la partie. Ils seront accompagnés par Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malefoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Ombrage), Tom Felton (Drago Malefoy), James et Oliver Phelps (les jumeaux Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Deann Thomas), Matthew Lewis (Neville Londubat), Evanna Lynch (Luna Lovegood) et enfin Ian Hart (Professeur Quirrel). Ils seront accompagnés du réalisateur des deux premiers films Harry Potter, Chris Columbus.

Harry Potter est une saga cinématographique adaptant les sept romans du même noms de J.K. Rowling. De 2001 à 2011, huit films au total ont raconté les aventures du jeune sorcier à lunettes, qui a réussi l'exploit, étant enfant, de vaincre le redoutable sorcier Lord Voldemort. Il débute alors ses études magiques à l'école Poudlard. Au casting, la saga cinématographique a révélé Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) et Emma Watson (Hermione Granger) au grand public. Retrouvez ci-dessous tous les films de la saga Harry Potter.

Les suites et spin-off d'harry potter

Même si le personnage de Harry Potter n'inspire plus spécifiquement J.K. Rowling, cela ne veut pas dire pour autant que l'auteure et Warner Bros aient arrêté d'exploiter son univers au cinéma. En 2016, Rowling a signé le scénario des Animaux Fantastiques 1 et 2, les films d'une saga de spin-offs dédiés à Norbert Dragonneau, sorcier protégé de Dumbledore et grand connaisseurs de créatures magiques. Couronnés de succès, il devrait y avoir cinq films au total de la saga Les Animaux fantastiques.

Harry Potter et l'enfant maudit (Harry Potter and the Cursed Child en version anglaise) est une pièce de théâtre jouée pour la première fois à Londres en 2016. Elle raconte l'histoire d'Harry Potter, 19 ans après "Harry Potter et les Reliques de la Mort". Toujours écrite par J.K. Rowling (aidée de Jack Thorne et John Tiffany), la pièce met en scène les difficultés du jeune homme, désormais âgé de 37 ans, à comprendre son plus jeune fils, Albus Severus, qui s'apprête à faire sa rentrée à Poudlard et a bien du mal à accepter l'immense célébrité de son père.

Harry Potter et l'Enfant maudit comporte 4 actes, et la pièce dure 4h30. J.K. Rowling a annoncé que cette pièce de théâtre serait la dernière qui mettrait en scène le personnage d'Harry Potter. Les acteurs sont toutefois différents de ceux du film, puisque ce sont des comédiens de théâtre que l'on peut voir sur scène. Le casting a changé depuis la première de la pièce en 2016. Véritable succès dans le monde anglophone, elle est d'abord jouée à Londres, puis en Australie et à Broadway (New-York).

Les projets possibles autour d'harry potter

A l'exception de la suite de la saga Les Animaux Fantastiques (prévue en cinq films), aucun projet de film autour de l'univers Harry Potter n'est prévu. La pièce Harry Potter et l'enfant maudit ne devrait pas être adapté au cinéma pour le moment, tandis que J.K. Rowling a fait savoir en 2016 que le personnage d'Harry Potter ne devrait pas réapparaître dans de nouvelles histoires à l'avenir. Des discussions autour d'une série qui prendrait place dans l'univers magique inventé par l'auteure serait en cours, a-t-on appris en 2021 par le Hollywood Reporter, mais rien de concret pour le moment. Les autres livres autour de l'univers Harry Potter qui n'ont pas été mis en scène au cinéma ne devraient pas l'être non plus, servant surtout de guide et de complément pour décrire le monde des sorciers aux fans les plus fidèles. Ci-dessous, les projets de films autour d'Harry Potter prévus à ce jour :

Les Animaux Fantastiques 3 (14 juillet 2022) : Réalisé par David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Jude Law.

(14 juillet 2022) : Réalisé par David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Jude Law. Les Animaux Fantastiques 4 (prochainement), réalisé par David Yates avec Eddie Redmayne

(prochainement), réalisé par David Yates avec Eddie Redmayne Les Animaux fantastiques 5 (prochainement), réalisé par David Yates avec Eddie Redmayne

En janvier 2021, on apprenait que l'univers imaginé par J.K. Rowing allait de nouveau s'étendre. Une série Harry Potter serait en discussion sur la plateforme de streaming HBO Max. Mais que les fans ne s'enthousiasment pas trop vite : le Hollywood Reporter affirme que ce projet serait en phase de développement du côté de Warner Bros. et HBO Max, mais on en serait seulement au stade de la "conversation" pour trouver des idées de scénario, rien n'a été formellement officialisé. Aucun acteur ou showrunner n'est associé au projet. On ne sait donc pas si cette série verra bel et bien le jour, comme l'affirme le média américain, ou si le projet sera abandonné.

Depuis la création d'Harry Potter et l'Enfant maudit, de nombreuses rumeurs évoquent régulièrement une adaptation au cinéma. Mais les fans d'Harry Potter doivent se faire une raison : aucun film sur cette pièce, ni sur de nouvelles aventures du sorcier à la cicatrice, n'est officiellement en chantier. Pire, Warner Bros a démenti par le passé le projet de long-métrage. En 2016, dans une interview au Huffington Post à l'époque, l'un des représentants du studio avait en effet affirmé qu'"Harry Potter et l'enfant maudit est une pièce de théâtre, sans aucun plan pour en faire un film."

Même son de cloche du côté des acteurs. Même si l'idée de reprendre le rôle qui l'a fait connaître dans le monde entier ne déplairait pas forcément à Daniel Radcliffe, il en sera autrement. "Tout dépend du script", avait confié l'acteur à Radio Times au cours de l'été 2017. "Mais il faudrait que les circonstances soient assez exceptionnelles. Je suis sûr qu'Harrison Ford disait qu'il ne voulait plus jamais jouer Han Solo [dans Star Wars] et regardez où il en est ! Donc, pour l'instant, je dis non, mais je n'exclus pas de reprendre ce rôle dans le futur", avait-il clairement déclaré. De son côté, J.K. Rowling est formelle : "En ce qui concerne Harry, je pense que j'ai raconté toute les histoires que j'avais envie de raconter. Dans l'épilogue à la fin du 7e livre, c'est évident que l'histoire se tourne sur le fils d'Harry, Albus. Et avec la pièce, on a développé son histoire comme il se doit. Aller plus loin, et suivre le destin des petits enfants d'Harry Potter par exemple, ce serait vraiment cynique de ma part. Cela ne m'intéresse pas."

Harry Potter est une saga cinématographique à succès, mais c'est avant tout une véritable success story littéraire. Les sept tomes sous forme de roman d'Harry Potter, publiés de 1998 à 2007, ont tous été adaptés au cinéma, et ont connu de nombreuses rééditions papiers. La suite théâtrale, L'Enfant maudit, fait salle comble à Broadway et à Londres, mais n'a toutefois pas été adaptée au cinéma. D'autres publications autour d'Harry Potter n'ont pas connu d'adaptation cinéma. Il s'agit en effet de nouvelles ou de guides à destination des fans qui élargit l'univers magique créé par J.K. Rowling, mais qui ne sont pas nécessairement exploitable au cinéma.

Parmi ces ouvrages (publiés en format papier), on peut lister Le Quidditch à travers les âges (2001) ou encore Les Contes de Beedle le Barde (2008). Des livres numériques écrits par J.K. Rowling, comme Prologue à Harry Potter, Nouvelles de Poudlard ou Poudlard : le guide pas complet et pas fiable du tout ont été publiés en 2016. Contrairement également à ce que les fans attendent, il n'existe pas encore de spin-off sous forme de roman de l'histoire des Maraudeurs ou de Voldemort.