Stranger Things 4 : fin, théories... Que réserve la partie 2 ?

STRANGER THINGS. Que va-t-il se passer dans les deux derniers épisodes de la saison 4 de Stranger Things, mis en ligne ce vendredi 1er juillet ? Trailers, théories, durée des épisodes... Tout ce que l'on sait.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 09h29] Le final de Stranger Things 4 approche. Ce vendredi 1er juillet 2022, les fans de la série de science-fiction pourront découvrir sur Netflix les deux derniers épisodes de la saison 4. Le mystère entoure encore cette partie 2, malgré la mise en ligne d'un trailer et de nombreuses théories d'internautes. Les deux derniers épisodes de Stranger Things saison 4 seront plus longs, puisque l'épisode 7 ("Papa") dure 1h25 et le final ("Infiltration") a une durée de 2h19.

Sur les images de cette partie 2, on peut découvrir que nos héros retourneront dans le monde à l'envers, et que Nancy sera libéré de la transe de Vecna. Onze va également affronter le méchant de la saison, qui n'est autre que l'infirmier du laboratoire d'Hawkins joué par Jamie Campbell-Bower. Cependant, la fin de Stranger Things 4 devrait être amère pour les abonnés Netflix, puisque les créateurs ont laissé entendre que personne ne serait en sécurité dans ce final. Le trailer laisse également entendre que certains de nos héros pourraient ne pas ressortir de ce final vivant. Ci-dessous, toutes les informations sur Stranger Things saison 4 avant la mise en ligne de la partie 2.

Dans le trailer des deux derniers épisodes de Stranger Things 4, on découvre que Nancy s'est libérée de l'emprise du grand méchant de la saison mais est toujours dans le monde à l'envers, accompagnée de Steve et Robin. Hopper, Joyce et Murray semblent, de leur côté, découvrir de nouvelles expériences russes, tandis que Onze va très certainement affronter Vecna dans cette dernière partie.

Cest le début de la fin.



Quelles théories émergent sur la fin de la saison 4 de Stranger Things ? On peut s'attendre à ce que Onze, Mike, Jonathan et Will se rendent enfin à Hawkins pour retrouver le reste de la bande. Steve, Eddie, Robin et Nancy vont probablement se rendre dans le manoir des Creel version monde à l'envers pour détruire Vecna. De nombreux fans s'inquiètent que l'un des personnages principaux de la série pourrait mourir dans ce quatrième final. On vous récapitule les principales théories sur la partie 2 de Stranger Things 4.

La mort de Steve Harrington est-elle possible ? La blessure de Steve Harrington, mordu par des chauve-souris démoniaques du monde à l'envers, est peu rassurante. Il semblerait également que l'intrigue autour de ce personnage adulé des fans tourne en rond, ce dernier vivant un retour de flamme pour son ex, Nancy, avec qui il était dans la saison 1. On peut également imaginer l'ami de Dustin se sacrifier pour sauver la jeune femme.

D'autres pensent qu'Eddie, nouveau personnage adoré des spectateurs, pourrait tirer sa révérence dans les deux derniers épisodes de la saison. On a d'ailleurs pu voir dans une bande-annonce qu'il jouait de la guitare dans le monde à l'envers, probablement pour réveiller un personnage de la transe de Vecna, ou pour détruire le méchant de cette saison... Si l'image d'Eddie en plein solo de guitare dans le monde à l'envers est excitante, cela peut le mettre en mauvaise position face aux monstres de la saison. Nancy en danger ? La jeune journaliste semble également en mauvaise posture dans la saison 4 partie 2 de Stranger Things. Rappelons que dans le septième épisode, la soeur de Mike se trouve en transe, sous l'emprise de Vecna dans le monde à l'envers. On a pu voir dans le trailer qu'elle survivait au monstre mais qu'elle n'a pas quitté le monde à l'envers. Ce qui est certain, c'est que Nancy est une cible de Vecna, et à ce titre particulièrement en danger dans la suite de la série.

La saison 4 de Stranger Things résumée

La première partie de la saison 4 de Stranger Things est sortie le 27 mai 2022 sur Netflix. Elle est composée de sept épisodes. La seconde partie est mise en ligne sur la plateforme de streaming le 1er juillet 2022. Six mois se sont écoulés depuis la bataille du centre commercial de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n'arrange rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers. Retrouvez le détail des épisodes de cette saison 4 ci-dessous :

Episode 1 : Le club du feu de l'enfer (1h16)

: Le club du feu de l'enfer (1h16) Episode 2 : La malédiction de Vecna (1h15)

: La malédiction de Vecna (1h15) Episode 3 : Le monstre et la super-héroïne (1h03)

: Le monstre et la super-héroïne (1h03) Episode 4 : Cher Billy (1h17)

Episode 5 : Projet "Nina" (1h14)

: Projet "Nina" (1h14) Episode 6 : Le plongeon (1h13)

: Le plongeon (1h13) Episode 7 : Le massacre du laboratoire d'Hawkins (1h38)

: Le massacre du laboratoire d'Hawkins (1h38) Episode 8 : Papa (1h25)

: Papa (1h25) Episode 9 : L'infiltration (2h19)

L'annonce de la date de sortie de la saison 4 de Stranger Things s'est accompagnée de l'officialisation de la saison 5. Mais, mauvaise nouvelle pour les fans de la série de SF, Netflix a confirmé qu'elle serait la dernière. La date de sortie de la saison 5 n'a pas encore été officialisée, mais les frères Duffer ont annoncé que l'attente devrait être moins longue que la saison précédente. Ils ont également annoncé qu'un saut dans le temps sera opéré entre les saisons 4 et 5, ceci afin de coller davantage avec l'âge des acteurs, qui ont désormais plus de 18 ans. En revanche, si la saison 5 de Stranger Things sera la dernière, les créateurs Matt et Ross Duffer avaient confirmé au média américain qu'ils avaient des idées pour un éventuel spin-off. Le projet doit encore être soumis pour validation à Netflix.

Série Netflix oblige, c'est en streaming que vous pouvez découvrir les épisodes de Stranger Things au moyen d'un abonnement à la plateforme. Tous les épisodes des saisons 1, 2 et 3 sont disponibles dès maintenant. La fin de la saison 4 est diffusée le 1er juillet 2022.