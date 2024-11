Stranger Things : la date de la saison 5 se précise, Netflix dévoile des indices sur la suite

STRANGER THINGS 5. Stranger Things est une série télévisée de science-fiction mise en ligne sur la plateforme de streaming Netflix. La saison 5 se précise et devrait arriver prochainement.

Cela fait déjà plus de deux ans que les abonnés de Netflix attendent de découvrir ce qui attend les habitants de Hawkins. La saison 4 de Stranger Things s'est terminée sur un cliffhanger (le monde à l'envers arrive dans la ville de l'Indiana), et, depuis, la suite se fait attendre. La saison 5, qui sera la dernière, termine bientôt son tournage, perturbé par la grève des scénaristes et des acteurs qui ont retardé l'avancée de la production.

Ce mercredi 6 novembre cependant, Netflix a donné de bonnes nouvelles à ses abonnés, confirmant que la cinquième saison de Stranger Things arriverait bel et bien en 2025. La date précise n'est pas connue, mais une vidéo qui compile ce qui semble être des titres d'épisodes : "mission de secours", "la disparition de ***", "le piège", "sorcellerie", "plan de choc", "s'échapper de Camazotz", "le pont" et "le monde à l'endroit".

De quoi alimenter les théories sur l'intrigue de la fin de Stranger Things : on comprend avec cette vidéo que l'intrigue de la saison se déroulera "à l'automne 1987", qu'un personnage (ou un lieu ?) va disparaître dans le second épisode, et qu'un nouveau lieu, Camazotz, sera au cœur du sixième épisode. Au total donc, ce sont huit épisodes qui tiendront en haleine les abonnés de Netflix pendant huit épisodes l'année prochaine.

Stranger Things est une série de science-fiction très populaire depuis 2016. Mise en ligne sur Netflix, elle plonge les abonnés de la plateforme de streaming à Hawkins, dans l'Indiana, en 1983. Un jeune garçon, Will Byers, disparaît mystérieusement. Ses amis tout comme sa famille partent à sa recherche, et il est rapidement révélé que sa disparition pourrait être liée à un mystère surnaturelle... Au même moment, une jeune fille en fuite, Onze, arrive en ville et révèle posséder d'étranges pouvoirs.

Au casting de Stranger Things, on retrouve Winona Ryder, David Harbour, Milie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Charlie Heaton, Joe Kerry, Matthew Modine ou encore Gaten Matarazzo et Natalia Dyer. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations à connaître sur l'une des séries Netflix les plus populaires du moment.

Synopsis - 1983, Hawkins, Indiana. En rentrant chez lui, Will Byers disparaît mystérieusement. Ses jeunes amis décident de se lancer dans une enquête pour le retrouver, persuadés que des forces surnaturelles sont en jeu. Les jeunes garçons vont alors rencontrer une jeune fille en fuite, Eleven (Onze). Dotée d'un étrange pouvoir, cette dernière va leur apporter des réponses sur ce qu'il se passe réellement à Hawkins.

Winona Ryder : Joyce Byers

David Harbour : Jim Hopper

Millie Bobby Brown : Eleven/Onze/Elfe

Finn Wolfhard : Mike Wheeler

Gaten Matarazzo : Dustin Henderson

Caleb McLaughlin : Lucas Sinclair

Natalia Dyer : Nancy Wheeler

Charlie Heaton : Jonathan Byers

Joe Keery : Steve Harrington

Noah Schnapp : Will Byers

Sadie Sink : Maxine "Max" Mayfield (depuis la saison 2)

Maya Hawke : Robin Buckley (depuis la saison 3)

Priah Ferguson : Erica Sinclair

Jamie Campbell Bower : Peter Ballard (depuis la saison 4)

Cara Buono : Karen Wheeler

Matthew Modine : Dr Brenner

Sean Astin : Bob Newby (saison 2)

Paul Reiser : Dr Owens (saison 2 et 3)

Dacre Montgomery : Billy Hargrove (saison 2 et 3)

Robert Englund : Victor Creel (saison 4)

Eduardo Franco : Argyle (saison 4)

Mason Dye : Jason (saison 4)

Joseph Quinn : Eddie Munson (saison 4)

Sherman Augustus : Lt. Colonel Sullivan (saison 4)

Nikola Djuricko : Yuri (saison 4)

Tom Wlaschiha : Dmitri (saison 4)

Tyner Rushing : Virginia Creel (saison 4)

Amybeth McNulty : Vickie (saison 4)

Myles Truitt : Patrick (saison 4)

Regina Ting Chen : Ms Kelly (saison 4)

Grace Van Dien : Chrissy (saison 4)

La saison 1 de Stranger Things est sortie sur Netflix le 15 juillet 2016. Composée de huit épisodes, elle introduit pour la première fois les personnages et l'intrigue principale. En voici un récapitulatif. A Hawkins (Indiana), en 1983, Will Byers, 12 ans, disparaît mystérieusement. Ses amis, mais également sa famille et le chef de police Jim Hopper, enquêtent sur sa disparition. En parallèle, une jeune fille aux pouvoirs surnaturels, Onze, est retrouvée par Lucas, Mike et Dustin, les amis de Will. Par la suite, une adolescente, Barbara, est enlevée par une créature mystérieuse, le Démogorgon, et se retrouve avec Will dans un monde parallèle, "le monde à l'envers". Le laboratoire de national de Hawkins mène en effet des expérimentations (le projet MKULTRA) pour ouvrir un portail vers cette dimension parallèle, qui regorge de créatures maléfiques. A la fin de la saison 1, Will est retrouvé vivant et ramené à Hawkins, contrairement à Barbara. Onze s'est sacrifié pour sauver Will et tuer le monde. Elle disparaît. Ci-dessous, retrouvez la liste des épisodes de Stranger Things saison 1 :

Chapitre 1 : la Disparition de Will Byers

: la Disparition de Will Byers Chapitre 2 : La Barjot de Maple Street

: La Barjot de Maple Street Chapitre 3 : Petit papa Noël

: Petit papa Noël Chapitre 4 : Le Corps

: Le Corps Chapitre 5 : La puce et l'acrobate

: La puce et l'acrobate Chapitre 6 : Le Monstre

: Le Monstre Chapitre 7 : Le Bain

: Le Bain Chapitre 8 : Le monde à l'envers

La saison 2 de Stranger Thigs est mise en ligne sur Netflix le 27 octobre 2017. Cette suite comporte 9 épisodes, dont vous trouverez le récapitulatif ci-après. L'intrigue se déroule toujours à Hawkins, en 1984, un an après les événements de la saison 1. Will est de retour, mais est hanté par des visions du monde à l'envers. En parallèle, une nouvelle élève, Max, arrive à Hawkins, tandis que le laboratoire de la ville continue de mener des expérimentations secrètes sur les dimensions parallèles et font rentrer des créatures du monde à l'envers dans notre monde. Mike n'a aucune nouvelle d'Onze. Pourtant, la jeune fille est bien vivante et a été recueillie par Hopper, qui la cache du monde pour la protéger. Au cours de la saison 2, Nancy rompt avec Steve et débute une relation avec Jonathan. Lucas se rapproche de Max. Onze finit par retrouver ses amis après avoir découvert la vérité sur son passé et ses pouvoirs. Le portail est finalement refermé, tout comme le laboratoire de Hawkins. Cependant, le Flagelleur mental est toujours présent dans le Monde à l'envers, et cherche à revenir dans notre dimension. Ci-dessous, retrouvez la liste des épisodes de Stranger Things saison 2 :

Chapitre 1 : Madmax

: Madmax Chapitre 2 : Des bonbons ou un sort, espèce de taré

: Des bonbons ou un sort, espèce de taré Chapitre 3 : le Batracien

: le Batracien Chapitre 4 : Will le Sage

: Will le Sage Chapitre 5 : Dig Dug

: Dig Dug Chapitre 6 : L'Espion

: L'Espion Chapitre 7 : La soeur perdue

: La soeur perdue Chapitre 8 : le Flagelleur mental

: le Flagelleur mental Chapitre 9 : le Portail

La saison 3 de Stranger Things est mise en ligne sur Netflix le 4 juillet 2019. Elle est composée de 8 épisodes, dont voici le récapitulatif. L'intrigue se déroule en juin 1985. Nos héros profitent de l'été avec insouciance. Mais le repos est de courte durée puisque des scientifiques soviétiques cherchent à ouvrir un portail vers le monde à l'envers. Le flagelleur mental et ses créatures sont de retour et prennent possession de Billy, le frère de Max. Ce dernier finira tué à la fin de la saison. Au cours de l'une des batailles, Onze perd ses pouvoirs, et Hopper se sacrifie afin de fermer le portail ouvert par la base russe. Une nouvelle fois, nos héros ont réussi à empêcher les créatures du monde à l'envers de se propager dans Hawkins, mais le sacrifie a été très fort. La famille Byers finit par recueillir Onze et quittent Hawkins pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Alors que tout le monde est persuadé de la mort de Hopper, on découvre qu'un prisonnier américain est détenu dans une prison russe, au Kamtchatka, où des Demogorgon sont maintenus en captivité. Ci-dessous, retrouvez la liste des épisodes de Stranger Things saison 3.

Chapitre 1 : Suzie, tu me reçois ?

: Suzie, tu me reçois ? Chapitre 2 : Comme des rats

: Comme des rats Chapitre 3 : La maître-nageuse disparue

: La maître-nageuse disparue Chapitre 4 : Le Sauna

: Le Sauna Chapitre 5 : L'Armada

: L'Armada Chapitre 6 : E Pluribus Unum

: E Pluribus Unum Chapitre 7 : La morsure

: La morsure Chapitre 8 : La bataille de Starcourt

La saison 4 de Stranger Things est mise en ligne en deux parties, les 27 mai et 1er juillet 2022. Elle est composée de neuf épisodes. Dans cette saison, nos héros sont séparés après la bataille de Starcourt, puisque Joyce, Will, Onze et Jonathan sont partis vivre en Californie et que Hopper est retenu prisonnier en Russie. A Hawkins, la vie suit son cours jusqu'à ce que des adolescents meurent dans des circonstances aussi atroces que surnaturelles.

Chapitre 1 : Le club du feu de l'enfer (1h16)

: Le club du feu de l'enfer (1h16) Chapitre 2 : La malédiction de Vecna (1h15)

: La malédiction de Vecna (1h15) Chapitre 3 : Le monstre et la super-héroïne (1h03)

: Le monstre et la super-héroïne (1h03) Chapitre 4 : Cher Billy (1h17)

: Cher Billy (1h17) Chapitre 5 : Projet "Nina" (1h14)

: Projet "Nina" (1h14) Chapitre 6 : Le plongeon (1h13)

: Le plongeon (1h13) Chapitre 7 : Le massacre du laboratoire d'Hawkins (1h38)

: Le massacre du laboratoire d'Hawkins (1h38) Chapitre 8 : Papa (1h25)

: Papa (1h25) Chapitre 9 : L'infiltration (2h19)

L'annonce de la date de sortie de la saison 4 de Stranger Things s'est accompagnée de l'officialisation de la saison 5. Mais, mauvaise nouvelle pour les fans de la série de SF, Netflix a confirmé qu'elle serait la dernière, et qu'elle sortirait sur la plateforme de streaming en 2025. Ils ont également annoncé qu'un saut dans le temps sera opéré entre les saisons 4 et 5, ceci afin de coller davantage avec l'âge des acteurs, qui ont désormais plus de 18 ans. En revanche, si la saison 5 de Stranger Things sera la dernière, les créateurs Matt et Ross Duffer avaient confirmé au média américain qu'ils avaient des idées pour un éventuel spin-off. Le projet doit encore être soumis pour validation à Netflix.

Série Netflix oblige, c'est en streaming que vous pouvez découvrir les épisodes de Stranger Things au moyen d'un abonnement à la plateforme. Tous les épisodes des saisons 1 à 4 sont disponibles dès maintenant, à condition d'avoir un abonnement. Les tarifs varient entre 5,99 euros par mois et 19,99 euros par mois, selon l'offre choisie.