Stranger Things : les épisodes sortent plus tôt que d'habitude sur Netflix, à quelle heure ?

La série de science-fiction est de retour pour sa cinquième et dernière saison ce jeudi sur Netflix. Découvrez l'horaire de mise en ligne des épisodes.

C'est l'événement streaming de la semaine : Stranger Things signe son retour, trois ans après le final de la saison 4. La cinquième saison (qui est également la dernière pour les gamins d'Hawkins) est mise en ligne en plusieurs salves : la première (quatre épisodes) le 27 novembre, la seconde (trois épisodes) le 26 décembre, avant le dernier épisode diffusé le 1er janvier 2026.

Pour créer l'événement, Netflix opère un changement bienvenue pour les fans : les épisodes de la saison 5 de Stranger Things ne seront pas mis en ligne à 9h01, comme c'est traditionnellement le cas, mais à 2 heures du matin (heure française). Les couche-(très)-tard pourront donc voir les quatre épisodes (d'une durée de 54 minutes à 1h23), avant d'aller à l'école ou au travail. Aucun risque de se faire spoiler à la machine à café, mais vue la durée des épisodes et l'heure de mise en ligne, nous ne vous le recommandons pas. Pour les autres, il faudra éviter ses collègues ou ses camarades de classe le temps de rattraper les épisodes.

Dans la saison 1, Stranger Things suit les aventures surnaturelles d'un groupe d'adolescents (Will, Lucas, Dustin, Mike) et de leurs proches en 1983, à Hawkins. Leur vie bascule lorsque le jeune Will Byers disparaît mystérieusement, et qu'une jeune fille au crâne rasé et aux pouvoirs télékinétiques, surnommée Onze, apparaît dans la petite ville tranquille de l'Indiana. On découvre alors qu'il existe une dimension parallèle (Le Monde à l'Envers) où vivent des monstres terrifiants, notamment le Démogorgon, qui a enlevé Will. Onze disparaît en détruisant le monstre et ramène le jeune garçon dans son monde, mais il reste étonnamment lié à cette dimension.

La saison 2 se déroule un an plus tard. Will est hanté par son passage dans le Monde à l'Envers à travers des visions d'un monstre (le Flagelleur mental) et le shérif Hopper cache Onze dans une cabane au milieu des bois pour la protéger du gouvernement qui la recherche pour mener des expériences. La bande s'agrandit avec l'arrivée de Max, dont Lucas tombe amoureux. Mais le Monde à l'Envers continue de se développer avec l'ouverture d'un portail ouvert au sein du laboratoire de la ville, tandis que le Flagelleur mental finit par prendre le contrôle de Will. Onze finit toutefois par revenir et ferme le portail entre le monde réel et le Monde à l'Envers. Will est sauvé.

Dans la saison 3, qui se déroule à l'été 1985 à Hawkins, on apprend qu'une base soviétique se cache derrière le centre commercial Starcourt de la ville. Leur objectif est de rouvrir le portail qui mène au Monde à l'Envers à des fins militaire. En parallèle, le Flagelleur mental, qui continue de roder à Hawkins, prend possession de nombreux habitants, et notamment le demi-frère de Max, Billy, qui meurt. A la fin de la saison, le portail se referme, mais Hopper disparaît dans l'explosion qui précède. Joyce, la mère de Will et de Jonathan, recueille Onze et décide de quitter Hawkins.

Au cours de la saison 4, une année s'est écoulée pour nos héros. Joyce, Will, Jonathan et Onze vivent en Californie, tandis que Mike, Dustin et Lucas poursuivent leur adolescence à Hawkins et ont rejoint le Hellfire Club, mené par le marginal et charismatique Eddie Munson. Max culpabilise et s'isole depuis la mort de son demi-frère. Hopper, lui, est bien vivant, mais prisonnier d'un camp soviétique duquel il réussit finalement à s'échapper. Mais le malheur n'est jamais loin à Hawkins, et des lycéens sont assassinés après avoir été hantés par des visions de cauchemars. Sensible à ses visions, Max est potentiellement la prochaine victime. Eddie est d'abord suspecté par les habitants de la ville, mais on découvre que le tueur n'est autre qu'un certain Vecna, premier cobaye du laboratoire où a grandi Onze. Celui-ci y a déclenché un massacre avant d'être projeté dans le Monde à l'Envers, où il est devenu le tueur que l'on connaît. Avec chaque meurtre, il ouvre une nouvelle faille vers le Monde à l'Envers.

A la fin de la saison 4 de Stranger Things, la bande est réunie mais Vecna réussit à ouvrir quatre failles qui déchirent totalement Hawkins et ravagent la ville. Eddie se sacrifie et meurt sans avoir réussi à prouver son innocence. Après avoir servi d'appât pour piéger Vecna, Max est plongée dans un profond coma, sans qu'on sache si elle pourra se réveiller un jour. Blessé, Vecna disparaît, mais Will sent grâce à son lien avec le Monde à l'Envers qu'il est toujours vivant. La saison 4 s'achève sur l'image d'une neige rouge venue du Monde à l'Envers qui tombe sur la ville : la guerre entre les deux dimensions va officiellement débuter.

Stranger Things est une série de science-fiction très populaire depuis 2016. Mise en ligne sur Netflix, elle plonge les abonnés de la plateforme de streaming à Hawkins, dans l'Indiana, en 1983. Un jeune garçon, Will Byers, disparaît mystérieusement. Ses amis tout comme sa famille partent à sa recherche, et il est rapidement révélé que sa disparition pourrait être liée à un mystère surnaturelle... Au même moment, une jeune fille en fuite, Onze, arrive en ville et révèle posséder d'étranges pouvoirs.

Au casting de Stranger Things, on retrouve Winona Ryder, David Harbour, Milie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Charlie Heaton, Joe Kerry, Matthew Modine ou encore Gaten Matarazzo et Natalia Dyer. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations à connaître sur l'une des séries Netflix les plus populaires du moment.

Synopsis - 1983, Hawkins, Indiana. En rentrant chez lui, Will Byers disparaît mystérieusement. Ses jeunes amis décident de se lancer dans une enquête pour le retrouver, persuadés que des forces surnaturelles sont en jeu. Les jeunes garçons vont alors rencontrer une jeune fille en fuite, Eleven (Onze). Dotée d'un étrange pouvoir, cette dernière va leur apporter des réponses sur ce qu'il se passe réellement à Hawkins.

Winona Ryder : Joyce Byers

David Harbour : Jim Hopper

Millie Bobby Brown : Eleven/Onze/Elfe

Finn Wolfhard : Mike Wheeler

Gaten Matarazzo : Dustin Henderson

Caleb McLaughlin : Lucas Sinclair

Natalia Dyer : Nancy Wheeler

Charlie Heaton : Jonathan Byers

Joe Keery : Steve Harrington

Noah Schnapp : Will Byers

Sadie Sink : Maxine "Max" Mayfield (depuis la saison 2)

Maya Hawke : Robin Buckley (depuis la saison 3)

Priah Ferguson : Erica Sinclair

Jamie Campbell Bower : Peter Ballard (depuis la saison 4)

Cara Buono : Karen Wheeler

Matthew Modine : Dr Brenner

Sean Astin : Bob Newby (saison 2)

Paul Reiser : Dr Owens (saison 2 et 3)

Dacre Montgomery : Billy Hargrove (saison 2 et 3)

Robert Englund : Victor Creel (saison 4)

Eduardo Franco : Argyle (saison 4)

Mason Dye : Jason (saison 4)

Joseph Quinn : Eddie Munson (saison 4)

Sherman Augustus : Lt. Colonel Sullivan (saison 4)

Nikola Djuricko : Yuri (saison 4)

Tom Wlaschiha : Dmitri (saison 4)

Tyner Rushing : Virginia Creel (saison 4)

Amybeth McNulty : Vickie (saison 4)

Myles Truitt : Patrick (saison 4)

Regina Ting Chen : Ms Kelly (saison 4)

Grace Van Dien : Chrissy (saison 4)

La saison 1 de Stranger Things est sortie sur Netflix le 15 juillet 2016. Composée de huit épisodes, elle introduit pour la première fois les personnages et l'intrigue principale. En voici un récapitulatif. A Hawkins (Indiana), en 1983, Will Byers, 12 ans, disparaît mystérieusement. Ses amis, mais également sa famille et le chef de police Jim Hopper, enquêtent sur sa disparition. En parallèle, une jeune fille aux pouvoirs surnaturels, Onze, est retrouvée par Lucas, Mike et Dustin, les amis de Will. Par la suite, une adolescente, Barbara, est enlevée par une créature mystérieuse, le Démogorgon, et se retrouve avec Will dans un monde parallèle, "le monde à l'envers". Le laboratoire de national de Hawkins mène en effet des expérimentations (le projet MKULTRA) pour ouvrir un portail vers cette dimension parallèle, qui regorge de créatures maléfiques. A la fin de la saison 1, Will est retrouvé vivant et ramené à Hawkins, contrairement à Barbara. Onze s'est sacrifié pour sauver Will et tuer le monde. Elle disparaît. Ci-dessous, retrouvez la liste des épisodes de Stranger Things saison 1 :

Chapitre 1 : la Disparition de Will Byers

: la Disparition de Will Byers Chapitre 2 : La Barjot de Maple Street

: La Barjot de Maple Street Chapitre 3 : Petit papa Noël

: Petit papa Noël Chapitre 4 : Le Corps

: Le Corps Chapitre 5 : La puce et l'acrobate

: La puce et l'acrobate Chapitre 6 : Le Monstre

: Le Monstre Chapitre 7 : Le Bain

: Le Bain Chapitre 8 : Le monde à l'envers

La saison 2 de Stranger Thigs est mise en ligne sur Netflix le 27 octobre 2017. Cette suite comporte 9 épisodes, dont vous trouverez le récapitulatif ci-après. L'intrigue se déroule toujours à Hawkins, en 1984, un an après les événements de la saison 1. Will est de retour, mais est hanté par des visions du monde à l'envers. En parallèle, une nouvelle élève, Max, arrive à Hawkins, tandis que le laboratoire de la ville continue de mener des expérimentations secrètes sur les dimensions parallèles et font rentrer des créatures du monde à l'envers dans notre monde. Mike n'a aucune nouvelle d'Onze. Pourtant, la jeune fille est bien vivante et a été recueillie par Hopper, qui la cache du monde pour la protéger. Au cours de la saison 2, Nancy rompt avec Steve et débute une relation avec Jonathan. Lucas se rapproche de Max. Onze finit par retrouver ses amis après avoir découvert la vérité sur son passé et ses pouvoirs. Le portail est finalement refermé, tout comme le laboratoire de Hawkins. Cependant, le Flagelleur mental est toujours présent dans le Monde à l'envers, et cherche à revenir dans notre dimension. Ci-dessous, retrouvez la liste des épisodes de Stranger Things saison 2 :

Chapitre 1 : Madmax

: Madmax Chapitre 2 : Des bonbons ou un sort, espèce de taré

: Des bonbons ou un sort, espèce de taré Chapitre 3 : le Batracien

: le Batracien Chapitre 4 : Will le Sage

: Will le Sage Chapitre 5 : Dig Dug

: Dig Dug Chapitre 6 : L'Espion

: L'Espion Chapitre 7 : La soeur perdue

: La soeur perdue Chapitre 8 : le Flagelleur mental

: le Flagelleur mental Chapitre 9 : le Portail

La saison 3 de Stranger Things est mise en ligne sur Netflix le 4 juillet 2019. Elle est composée de 8 épisodes, dont voici le récapitulatif. L'intrigue se déroule en juin 1985. Nos héros profitent de l'été avec insouciance. Mais le repos est de courte durée puisque des scientifiques soviétiques cherchent à ouvrir un portail vers le monde à l'envers. Le flagelleur mental et ses créatures sont de retour et prennent possession de Billy, le frère de Max. Ce dernier finira tué à la fin de la saison. Au cours de l'une des batailles, Onze perd ses pouvoirs, et Hopper se sacrifie afin de fermer le portail ouvert par la base russe. Une nouvelle fois, nos héros ont réussi à empêcher les créatures du monde à l'envers de se propager dans Hawkins, mais le sacrifie a été très fort. La famille Byers finit par recueillir Onze et quittent Hawkins pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Alors que tout le monde est persuadé de la mort de Hopper, on découvre qu'un prisonnier américain est détenu dans une prison russe, au Kamtchatka, où des Demogorgon sont maintenus en captivité. Ci-dessous, retrouvez la liste des épisodes de Stranger Things saison 3.

Chapitre 1 : Suzie, tu me reçois ?

: Suzie, tu me reçois ? Chapitre 2 : Comme des rats

: Comme des rats Chapitre 3 : La maître-nageuse disparue

: La maître-nageuse disparue Chapitre 4 : Le Sauna

: Le Sauna Chapitre 5 : L'Armada

: L'Armada Chapitre 6 : E Pluribus Unum

: E Pluribus Unum Chapitre 7 : La morsure

: La morsure Chapitre 8 : La bataille de Starcourt

La saison 4 de Stranger Things est mise en ligne en deux parties, les 27 mai et 1er juillet 2022. Elle est composée de neuf épisodes. Dans cette saison, nos héros sont séparés après la bataille de Starcourt, puisque Joyce, Will, Onze et Jonathan sont partis vivre en Californie et que Hopper est retenu prisonnier en Russie. A Hawkins, la vie suit son cours jusqu'à ce que des adolescents meurent dans des circonstances aussi atroces que surnaturelles.

Chapitre 1 : Le club du feu de l'enfer (1h16)

: Le club du feu de l'enfer (1h16) Chapitre 2 : La malédiction de Vecna (1h15)

: La malédiction de Vecna (1h15) Chapitre 3 : Le monstre et la super-héroïne (1h03)

: Le monstre et la super-héroïne (1h03) Chapitre 4 : Cher Billy (1h17)

: Cher Billy (1h17) Chapitre 5 : Projet "Nina" (1h14)

: Projet "Nina" (1h14) Chapitre 6 : Le plongeon (1h13)

: Le plongeon (1h13) Chapitre 7 : Le massacre du laboratoire d'Hawkins (1h38)

: Le massacre du laboratoire d'Hawkins (1h38) Chapitre 8 : Papa (1h25)

: Papa (1h25) Chapitre 9 : L'infiltration (2h19)

Netflix a confirmé que la saison 5 de Stranger Things serait la dernière, mais sa mise en ligne se fera en trois temps : le premier chapitre est mis en ligne le 26 novembre 2025, le second le 26 décembre 2025, avant le final prévu pour le 1er janvier 2026. La mise en ligne aura lieu à 2 heures du matin.

Série Netflix oblige, c'est en streaming que vous pouvez découvrir les épisodes de Stranger Things au moyen d'un abonnement à la plateforme. Tous les épisodes des saisons 1 à 4 sont disponibles dès maintenant, à condition d'avoir un abonnement. Les tarifs varient entre 7,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, selon l'offre choisie.