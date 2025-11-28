Stranger Things : qu'arrive-t-il à Will ? La fin de l'épisode 4 expliquée

La fin de l'épisode 4 annonce du lourd pour la suite de la saison 5 de "Stranger Things". Les créateurs et l'acteur ont donné des explications.

Stranger Things en streaming Les fans de Stranger Things les plus pressés ont enfin pu dévorer le début de la saison 5, mise en ligne sur Netflix ce jeudi 27 novembre. Dans ces quatre premiers épisodes, nous retrouvons nos héros à l'automne 1987, dans un Hawkins en quarantaine et sous surveillance militaire suite à l'ouverture des failles vers le Monde à l'Envers. Nos héros cherchent à retrouver Vecna pour l'anéantir et l'empêcher de nuire définitivement. Onze, elle, est traquée par le gouvernement et doit une nouvelle fois se cacher. Quatre épisodes sont déjà disponibles, avant de découvrir une nouvelle salve de trois épisodes prévue pour le 26 décembre. L'épisode final, qui viendra conclure les intrigues autour du Monde à l'envers et des habitants de Hawkins, sera proposé à partir du 1er janvier. Mais la fin de l'épisode 4 se termine sur un gros retournement de situation autour du personnage de Will, qui vient ouvrir de nouvelles possibilités pour la suite de la série. Attention, la suite contient des spoilers sur les premiers épisodes de Stranger Things. Des révélations finales A la fin de l'épisode 4 de la saison 5 de Stranger Things, nos héros sont traqués par des Demogorgons et se retrouvent en position d'échec. Mais alors que tout semble perdu, Will, motivé par les paroles de Robin qui l'encourage à accepter qui il est, active des pouvoirs et anéantit immédiatement les créatures qui menacent ses proches, même à distance. Celui qui s'était fait enlevé dans la première saison apparaît surpuissant. En parallèle, on découvre que Max est bel et bien vivante mais coincée dans les souvenirs de Vecna (comme Holly), et que le gouvernement américain retient Eight, la soeur de Eleven qui a également des pouvoirs télékinetiques et que l'on avait aperçu le temps d'un épisode de la saison 2. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Et qu'est-ce que cela annonce pour la suite ? Explications de la fin de l'épisode 4 En interview auprès de Variety, les frères Duffer, à qui l'on doit la série, sont revenus plus en détail sur cette scène : "Nous parlons des pouvoirs de Will depuis aussi longtemps que je m'en souvienne", ont-ils déclaré, prouvant que la scène finale de l'épisode 4 a été pensée depuis plusieurs années. Ils expliquent ensuite quels sont les pouvoirs du personnage : "Il se connecte à la ruche, et peut ensuite manipuler tout ce qui s'y trouve. Vous verrez jusqu'où il peut aller en continuant à regarder". Et de préciser qu'il n'aurait jamais acquis ces pouvoirs s'il "n'avait pas été enlevé dans le Monde à l'Envers" : "S'il n'est pas proche de la ruche, il ne peut ni y accéder ni l'exploiter." Mais pourquoi accède-t-il à ses pouvoirs à ce moment précis ? Qu'est-ce qui le déclenche ? "Il y a une dimension mythologique, liée au fait que la ruche est plus proche de lui que jamais. Mais nous nous sommes surtout demandé comment Will avait évolué. Au fil des saisons, il a été un peu plus craintif que les autres. Il n'a pas été un leader. Il ne s'est pas accepté tel qu'il est, contrairement à certains de nos personnages. Il s'agissait donc de savoir si, en parvenant au moins à s'accepter tel qu'il est, il trouverait la force nécessaire pour accéder à ces pouvoirs. C'est là où l'épisode 4 – et plus généralement l'arc narratif des quatre premiers épisodes – l'ont mené."

10:32 - Noah Schnapp avoue qu'il "voulait crier sur tous les toits" la révélation sur Will C'est l'acteur Noah Schnapp qui incarne Will Byers depuis la première saison de Stranger Things. Il confie au micro de Variety qu'il n'a pas été prévenu immédiatement que son personnage aurait des pouvoirs : "Je me souviens que les scénarios avaient été écrits l'année précédente, et que Shawn Levy et certains réalisateurs ne me l'avaient pas dit explicitement, parce qu'ils ne me confiaient jamais aucune information. Mais ils m'avaient dit un truc du genre : 'Tiens bon, sois enthousiaste, il y a du bon qui arrive.'" L'acteur ne s'en préoccupe pas plus que ça, jusqu'à ce qu'il lise le scénario de l'épisode 4 : "Et puis, littéralement, sous la douche en me préparant, je suis arrivée à la fin, et là, j'ai fait : 'Oh mon Dieu !' Je suis sortie de la douche en hurlant. Je vivais avec une assistante. Elle s'appelle Brooke. Et je lui ai dit : 'Brooke ! Oh mon Dieu, j'ai des pouvoirs !' Je voulais le crier sur tous les toits. Et bien sûr, j'ai dû attendre deux ans avant que quelqu'un puisse le voir. Mais : c'était vraiment génial !" 09:14 - L'épisode 4 de "Stranger Things" se termine sur un gros plot twist Le début de la saison 5 de Stranger Things a été mis en ligne sur Netflix le jeudi 27 novembre 2025. Les plus impatients (dont nous faisons partie) ont déjà pu binge-watcher en un peu moins de cinq heures ces quatre épisodes. Et découvrir de fait que le dernier épisode se termine sur un retournement de situation inédit ! Attention, la suite contient des spoilers. On apprend à la fin de l'épisode que Will possède des pouvoirs télékinétiques aussi puissants, voire plus, que ceux de Eleven. A ce stade néanmoins, on ne sait pas encore comment notre héros va s'en servir, et si ses pouvoirs seront suffisants pour vaincre Vecna.

Stranger Things est une série de science-fiction très populaire depuis 2016. Mise en ligne sur Netflix, elle plonge les abonnés de la plateforme de streaming à Hawkins, dans l'Indiana, en 1983. Un jeune garçon, Will Byers, disparaît mystérieusement. Ses amis tout comme sa famille partent à sa recherche, et il est rapidement révélé que sa disparition pourrait être liée à un mystère surnaturelle... Au même moment, une jeune fille en fuite, Onze, arrive en ville et révèle posséder d'étranges pouvoirs. Au casting de Stranger Things, on retrouve Winona Ryder, David Harbour, Milie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Charlie Heaton, Joe Kerry, Matthew Modine ou encore Gaten Matarazzo et Natalia Dyer. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations à connaître sur l'une des séries Netflix les plus populaires du moment.

1983, Hawkins, Indiana. En rentrant chez lui, Will Byers disparaît mystérieusement. Ses jeunes amis décident de se lancer dans une enquête pour le retrouver, persuadés que des forces surnaturelles sont en jeu. Les jeunes garçons vont alors rencontrer une jeune fille en fuite, Eleven (Onze). Dotée d'un étrange pouvoir, cette dernière va leur apporter des réponses sur ce qu'il se passe réellement à Hawkins.

Winona Ryder : Joyce Byers

David Harbour : Jim Hopper

Millie Bobby Brown : Eleven/Onze/Elfe

Finn Wolfhard : Mike Wheeler

Gaten Matarazzo : Dustin Henderson

Caleb McLaughlin : Lucas Sinclair

Natalia Dyer : Nancy Wheeler

Charlie Heaton : Jonathan Byers

Joe Keery : Steve Harrington

Noah Schnapp : Will Byers

Sadie Sink : Maxine "Max" Mayfield (depuis la saison 2)

Maya Hawke : Robin Buckley (depuis la saison 3)

Priah Ferguson : Erica Sinclair

Jamie Campbell Bower : Peter Ballard (depuis la saison 4)

Cara Buono : Karen Wheeler

Matthew Modine : Dr Brenner

Sean Astin : Bob Newby (saison 2)

Paul Reiser : Dr Owens (saison 2 et 3)

Dacre Montgomery : Billy Hargrove (saison 2 et 3)

Robert Englund : Victor Creel (saison 4)

Eduardo Franco : Argyle (saison 4)

Mason Dye : Jason (saison 4)

Joseph Quinn : Eddie Munson (saison 4)

Sherman Augustus : Lt. Colonel Sullivan (saison 4)

Nikola Djuricko : Yuri (saison 4)

Tom Wlaschiha : Dmitri (saison 4)

Tyner Rushing : Virginia Creel (saison 4)

Amybeth McNulty : Vickie (saison 4)

Myles Truitt : Patrick (saison 4)

Regina Ting Chen : Ms Kelly (saison 4)

Grace Van Dien : Chrissy (saison 4)

La saison 1 de Stranger Things est sortie sur Netflix le 15 juillet 2016. Composée de huit épisodes, elle introduit pour la première fois les personnages et l'intrigue principale. En voici un récapitulatif. A Hawkins (Indiana), en 1983, Will Byers, 12 ans, disparaît mystérieusement. Ses amis, mais également sa famille et le chef de police Jim Hopper, enquêtent sur sa disparition. En parallèle, une jeune fille aux pouvoirs surnaturels, Onze, est retrouvée par Lucas, Mike et Dustin, les amis de Will. Par la suite, une adolescente, Barbara, est enlevée par une créature mystérieuse, le Démogorgon, et se retrouve avec Will dans un monde parallèle, "le monde à l'envers". Le laboratoire de national de Hawkins mène en effet des expérimentations (le projet MKULTRA) pour ouvrir un portail vers cette dimension parallèle, qui regorge de créatures maléfiques. A la fin de la saison 1, Will est retrouvé vivant et ramené à Hawkins, contrairement à Barbara. Onze s'est sacrifié pour sauver Will et tuer le monde. Elle disparaît.

La saison 2 de Stranger Thigs est mise en ligne sur Netflix le 27 octobre 2017. Cette suite comporte 9 épisodes, dont vous trouverez le récapitulatif ci-après. L'intrigue se déroule toujours à Hawkins, en 1984, un an après les événements de la saison 1. Will est de retour, mais est hanté par des visions du monde à l'envers. En parallèle, une nouvelle élève, Max, arrive à Hawkins, tandis que le laboratoire de la ville continue de mener des expérimentations secrètes sur les dimensions parallèles et font rentrer des créatures du monde à l'envers dans notre monde. Mike n'a aucune nouvelle d'Onze. Pourtant, la jeune fille est bien vivante et a été recueillie par Hopper, qui la cache du monde pour la protéger. Au cours de la saison 2, Nancy rompt avec Steve et débute une relation avec Jonathan. Lucas se rapproche de Max. Onze finit par retrouver ses amis après avoir découvert la vérité sur son passé et ses pouvoirs. Le portail est finalement refermé, tout comme le laboratoire de Hawkins. Cependant, le Flagelleur mental est toujours présent dans le Monde à l'envers, et cherche à revenir dans notre dimension.

La saison 3 de Stranger Things est mise en ligne sur Netflix le 4 juillet 2019. Elle est composée de 8 épisodes, dont voici le récapitulatif. L'intrigue se déroule en juin 1985. Nos héros profitent de l'été avec insouciance. Mais le repos est de courte durée puisque des scientifiques soviétiques cherchent à ouvrir un portail vers le monde à l'envers. Le flagelleur mental et ses créatures sont de retour et prennent possession de Billy, le frère de Max. Ce dernier finira tué à la fin de la saison. Au cours de l'une des batailles, Onze perd ses pouvoirs, et Hopper se sacrifie afin de fermer le portail ouvert par la base russe. Une nouvelle fois, nos héros ont réussi à empêcher les créatures du monde à l'envers de se propager dans Hawkins, mais le sacrifie a été très fort. La famille Byers finit par recueillir Onze et quittent Hawkins pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Alors que tout le monde est persuadé de la mort de Hopper, on découvre qu'un prisonnier américain est détenu dans une prison russe, au Kamtchatka, où des Demogorgon sont maintenus en captivité.

La saison 4 de Stranger Things est mise en ligne en deux parties, les 27 mai et 1er juillet 2022. Elle est composée de neuf épisodes. Dans cette saison, nos héros sont séparés après la bataille de Starcourt, puisque Joyce, Will, Onze et Jonathan sont partis vivre en Californie et que Hopper est retenu prisonnier en Russie. A Hawkins,

Mike, Dustin et Lucas poursuivent leur adolescence à Hawkins et ont rejoint le Hellfire Club, mené par le marginal et charismatique Eddie Munson. Max culpabilise et s'isole depuis la mort de son demi-frère. Hopper, lui, est bien vivant, mais prisonnier d'un camp soviétique duquel il réussit finalement à s'échapper. Mais le malheur n'est jamais loin à Hawkins, et des lycéens sont assassinés après avoir été hantés par des visions de cauchemars. Sensible à ses visions, Max est potentiellement la prochaine victime. Eddie est d'abord suspecté par les habitants de la ville, mais on découvre que le tueur n'est autre qu'un certain Vecna, premier cobaye du laboratoire où a grandi Onze. Celui-ci y a déclenché un massacre avant d'être projeté dans le Monde à l'Envers, où il est devenu le tueur que l'on connaît. Avec chaque meurtre, il ouvre une nouvelle faille vers le Monde à l'Envers.

A la fin de la saison 4 de Stranger Things, la bande est réunie mais Vecna réussit à ouvrir quatre failles qui déchirent totalement Hawkins et ravagent la ville. Eddie se sacrifie et meurt sans avoir réussi à prouver son innocence. Après avoir servi d'appât pour piéger Vecna, Max est plongée dans un profond coma, sans qu'on sache si elle pourra se réveiller un jour. Blessé, Vecna disparaît, mais Will sent grâce à son lien avec le Monde à l'Envers qu'il est toujours vivant. La saison 4 s'achève sur l'image d'une neige rouge venue du Monde à l'Envers qui tombe sur la ville : la guerre entre les deux dimensions va officiellement débuter.

Netflix a confirmé que la saison 5 de Stranger Things serait la dernière, mais sa mise en ligne se fera en trois temps : le premier chapitre est mis en ligne le 26 novembre 2025, le second le 26 décembre 2025, avant le final prévu pour le 1er janvier 2026. La mise en ligne a lieu à 2 heures du matin.

Série Netflix oblige, c'est en streaming que vous pouvez découvrir les épisodes de Stranger Things au moyen d'un abonnement à la plateforme. Tous les épisodes des saisons 1 à 4 sont disponibles dès maintenant, à condition d'avoir un abonnement. Les tarifs varient entre 7,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, selon l'offre choisie.