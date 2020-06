13 Reasons Why : ce dont il faut se rappeler avant la saison 4

13 REASONS WHY - L'ultime saison de 13 reasons why est disponible sur Netflix. Voici un résumé des saisons précédentes pour se rappeler des principaux événements.

[Mis à jour le 5 juin 2020 à 9h24] 13 reasons why tire sa révérence après quatre saisons. Les derniers épisodes de la série à succès sont disponibles sur Netflix. Et autant dire que comme les autres saisons, ce dernier tour de piste promet de nombreuses surprises aux spectateurs. Les protagonistes, élèves au lycée Liberty, sont bientôt diplômés. Mais comme toujours, les personnages vont devoir cacher un dangereux secret et faire de terribles choix dans ce final qui s'annonce très sombre... Car il n'y aura pas de saison 5, et ces épisodes viennent donc conclure l'histoire qui a commencé il y a quelques années avec la mort d'Hannah Baker. Retrouvez ci-dessous un résumé des précédentes saisons pour se remettre au clair avec l'intrigue, avant de débuter la saison 4.

La première saison de 13 reasons why s'est ouverte sur le suicide d'Hannah Baker, une lycéenne qui a laissé treize cassettes pour expliquer les raisons de son geste, plusieurs trahisons et déceptions de la part de ses camarades. Sur ces enregistrements, les spectateurs découvrent surtout qu'Hannah a été violée par Bryce Walker, et que Jessica a elle aussi été agressée. La première saison s'achève sur Tyler, victime de harcèlement à l'école, qui possède de nombreuses armes dans sa chambre, alors qu'Alex fait une tentative de suicide, à laquelle il survivra. Lors de la seconde saison, les parents d'Hannah attaquent l'école en justice pour négligence suite au décès de leur fille. Les cassettes sont révélées au grand jour, et Bryce est poursuivi pour viol et agressions sexuelles. Il ne reçoit cependant que trois mois de probation. Le public découvre également que Monty a été témoin du viol d'Hannah, et intimide les autres élèves pour les empêcher de parler. Il va même agresser très violemment Tyler, qui décide de mettre le feu au bal du lycée. Clay réussit cependant à l'en empêcher, et tente de faire disparaître les fusils de Tyler.

L'escalade se poursuit au cours de la saison 3 de 13 reasons why, avec de nouveaux mystères à dévoiler : Bryce s'est fait assassiner. Au cours de la saison, on apprend que Zach a attaqué Bryce pour se venger de l'avoir grièvement blessé lors d'un entraînement de football. Si le jeune homme pense avoir tué Bryce, on découvre que c'est Alex qui l'a découvert, grièvement blessé, et qui l'a poussé dans l'eau. Le jeune homme meurt ensuite. De son coté, Monty est arrêté pour avoir agressé Tyler, et se fait tuer en prison. Les protagonistes prennent alors une décision radicale, qui influe l'intrigue de la saison 4 : ils font passer le meurtre de Bryce sur Monty, afin de protéger Alex.

Cest la fin.



13 Reasons Why, saison finale, le 5 juin. pic.twitter.com/tkinc8oV3Q — Netflix France (@NetflixFR) May 11, 2020

En savoir plus

Depuis 2017, 13 Reasons why s'est imposée comme l'une des séries incontournables de Netflix. Ce drame adolescent en quatre saisons est l'un des grands succès de la plateforme de streaming. Toutefois, elle a provoqué plusieurs polémiques, notamment sur la manière dont elle dépeint une adolescente mettant fin à ses jours dans la saison 1, à tel point que la scène en question a été supprimée deux ans après sa mise en ligne. Connue pour avoir dépeint les malheurs des adolescents de manière très sombre, 13 reasons why reste une série majeure du catalogue Netflix.

Synopsis - Adapté du roman Treize raisons de Jay Asher, 13 Reasons Wht suit Clay Jensen, un adolescent en deuil depuis le suicide de sa camarade de classe, Hannah Baker. Quelques temps après sa mort, il reçoit une boîte contenant sept cassettes enregistrée par la jeune femme. Ces cassettes comportent 13 raisons qui ont poussé la jeune femme à mettre fin à ses jours, et 13 personnes qu'elle tient pour responsables.

La saison 3 a été mise en ligne le 23 août 2019, laissant alors la porte ouverte d'une saison 4. Cette dernière a été officiellement annoncée et promet d'être la dernière de la série : elle sera mise en ligne sur Netflix le 5 juin 2020.

A son lancement le 31 mars 2017, 13 reasons why était composée de jeunes acteurs relativement peu connus en France. Les sériephiles ont pu toutefois croiser par le passé le visage de Dylan Minnette (Clay) dans plusieurs productions américaines, tandis que la série a véritablement révélé l'actrice Katherine Langford (Hannah) au grand public. Ci-dessous, retrouvez le casting complet de la série :

Dylan Minnette : Clay Jensen

Katherine Langford : Hannah Baker

Christian Navarro : Antonio Tony Padilla

Alisha Boe : Jessica Davis

Brandon Flyn : Justin Foley

Miles Heizer : Alexander " Alex " Standall

Ross Butler : Zachary " Zach " Dempsey

Devin Druid : Tyler Down

Kate Walsh : Olivia Baker

Brian d'Arcy James : Andrew Baker

Justin Prentice : Bryce Walker

Amy Hargreaves : Lainie Jensen

Timothy Granaderos : Montgomery " Monty " de la Cruz

Brenda Strong : Nora Walker

Grace Saif : Amorowat Anysia " Ani " Achola (depuis la saison 3)

Gary Sinise : Dr Robert Ellman (dès la saison 4)

Jan Luis Castellanos : Diego Torres (dès la saison 4)

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

13 Reasons why est une série produite par Netflix. Naturellement, les quatre saisons sont mises en ligne sur la plateforme de streaming. Pour visionner la série, il suffit donc d'avoir un abonnement à Netflix.

13 Reasons Why saison 4 - prochainement sur Netflix