"Le Seigneur des Anneaux : le récap de l'épisode 7 des Anneaux de Pouvoir"

SEIGNEUR DES ANNEAUX LES ANNEAUX DE POUVOIR. L'avant-dernier épisode de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est disponible sur Amazon Prime Video. Lisez notre récap de l'épisode 7.

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 13h05] La série Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir poursuit sa diffusion en exclusivité sur Amazon Prime Video. Ce vendredi 7 octobre 2022 était diffusé l'épisode 7 de la première saison. Il ne nous reste donc plus qu'un épisode à découvrir avant la fin de la saison. Pour rappel, la série met en scène le Deuxième Âge de la Terre du Milieu, l'univers de fantasy imaginé par J.R.R. Tolkien. Il s'agit d'une époque où les vingt anneaux de pouvoir qui donnent leur nom à la série ont été forgés. C'est aussi une période où l'Empire de Numenor a connu son apogée ainsi que sa ruine. Toujours durant le Deuxième Âge, les peuples de Terre du Milieu ont à nouveau connu la menace de Sauron. Les trois premiers épisodes de la série Seigneur des Anneaux sont disponibles en streaming sur Amazon Prime Video, la plateforme du géant de l’e-commerce mondial. Les épisodes suivants seront ensuite diffusés chaque vendredi à rythme hebdomadaire. Pour pouvoir regarder la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, il faut être abonné à Amazon Prime Video. Pour en savoir plus, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Le récap de l'épisode 7 des Anneaux de Pouvoir

Après l'explosion de la Montagne du Destin à la fin de l'épisode 6 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, les personnages sont tous sous le choc. Miriel perd l'usage de la vue, Elendil a perdu son fils Isildur, Halbrand est blessé, Theo aimerait se lancer dans une quête vengeresse et suicidaire... Adar, le commandant des Orcs, savoure quant à lui sa victoire et décide de renommer les Terres du Sud en Mordor, bien entendu. La zone est désormais à la merci des Orcs qui peuvent y circuler sans avoir à craindre les rayons du Soleil. Les humains finissent par quitter la région : les Numénoréens rentrent sur leur île avec une promesse de la reine Miriel de revenir et bouter les Orcs hors de la zone. Galadriel affirme que les elfes seront prêts le moment venu. Elle décide d'ailleurs d'emmener Halbrand auprès de guérisseurs elfes. Le peuple survivant des Terres du Sud se rend à Pelargir, une colonie numénoréenne où ils pourront vivre en sécurité.

De leur côté, les Piévelus arrivent à Grandverger où ils découvrent les stigmates de l'éruption de la montagne. L'Etranger effraie le peuple nomade en tentant de soigner un arbre brûlé. Il finit par quitter les lieux, banni. Le lendemain, Nori et les Piévelus découvrent que l'Etranger avait pourtant bel et bien réussi à convoquer sa magie pour restaurer le verger. Les trois mystiques à la recherche de l'Etranger arrivent sur place et Nori tente de les mener sur une fausse piste. Leur campement finit incendié... Autour de Nori et Poppy, les Piévelus décident de se rassembler et de faire la route pour rattraper l'Etranger et le prévenir qu'un grand danger pèse sur lui.

A Khazad Dum, Elrond et le prince Durin discutent de la possible exploitation du mithril mais le Roi Durin III s'opposent à son extraction, ce qui revient à annoncer la future disparition des elfes de Terre du Milieu. Alors qu'Elrond est exilé du royaume nain, les vues du prince et du roi sont aux antipodes les unes des autres. Durin découvre pourtant que la proximité du mithril permet de résorber la corruption de la feuille apportée par Elrond... Pour autant, comme on le découvre à la fin de l'épisode 7, un grand mal vit au fond de la grotte de mithril... Il s'agit d'un balrog !

La diffusion des premiers épisodes du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a donné de nombreuses informations au sujet des personnages de la série. Pour autant, certains d'entre eux restent encore extrêmement énigmatiques. A dessein, les scénaristes de la série cherchent à interroger les téléspectateurs afin qu'ils imaginent leurs propres théories. Ci-dessous, nous faisons le point sur les théories principales. Attention spoilers des épisodes 1 et 2 dans les paragraphes qui suivent.

L'épée de Theo est également bien énigmatique. Le jeune fils de Bronwyn l'a semble-t-il trouvé dans une grande d'un voisin. Cette épée brisée porte la marque de Sauron que l'on voit régulièrement dans les épisodes 1 et 2 de la série. De même, elle semble réagir à la présence de Theo et tout particulièrement à son sang. A la toute fin de l'épisode 2, celle-ci semble drainer une goutte de son sang. Elle semble alors commencer à se reformer dans un effet de fumée qui rappelle la lame de Morgul avec laquelle le Roi Sorcier frappe Frodon dans la Communauté de l'Anneau. Quoi qu'il en soit, Theo court probablement au devant de grands dangers dans la suite de la série s'il continue à garder la main sur cet artefact très clairement lié à Sauron.

L'homme tombé d'un météore, que nous appellerons l'Etranger, constitue probablement le plus grand mystère de la série à l'heure qu'il est. En effet, son identité est tenue secrète pour l'instant. Cet homme tombé du ciel est trouvé dans un cratère par la Piévelue Nori. S'il semble amnésique, l'Etranger est en tout cas doté de pouvoirs magiques comme l'attestent différentes scènes où il convoque à lui des lucioles, éteint le feu du cratère ou bien fait pencher des arbres autour de lui. Nori et Poppy en sont certaines : il ne s'agit ni d'un homme, ni d'un Elfe. Pourrait-il être dangereux ? C'est tout à fait possible. Plusieurs signes sinistres apparaissent autour du personnage : le plan du cratère à son arrivée forme un œil enflammé parfait, les lucioles qu'il appelle à lui meurent toutes, il semble agressif... Sur le web, de nombreux internautes imaginent que l'Etranger ne serait autre que Sauron, le Seigneur des Ténèbres et grand antagoniste du Deuxième Âge de la Terre du Milieu.

D'autres théories tournent sur internet au sujet de l'Etranger. L'une d'entre elles voudrait, à l'inverse, qu'il s'agisse plutôt de Gandalf. En effet, plusieurs signes pourraient concorder. Déjà, c'est un être suffisamment puissant pour tenir l'impact d'un météore. Il s'agirait sans doute d'un Maia, force extrêmement puissante et dotée de pouvoirs magiques dont font partie Sauron et les magiciens de Terre du Milieu comme Gandalf et Saroumane par exemple. Ensuite, le personnage est très lié au feu, ce qui est le cas de Gandalf qui est serviteur du feu secret et porteur e la flamme d'Anor. Il semble également très intéressé par les étoiles, ce qui correspond bien au fait que Gandalf est le serviteur de la Vala Varda, entité qui commande aux étoiles en Terre du Milieu. Par ailleurs, sachez que d'autres théories s'imaginent que l'Etranger serait plutôt un des deux mages bleus Alatar ou Pallando.

fiche série

Avant sa sortie, la série Le Seigneur des Anneaux a livré peu d'informations précises sur son intrigue. Elle se déroule toutefois en plein cœur du Deuxième Âge de la Terre du Milieu, une époque où les fameux anneaux de pouvoir ont été forgés, avant les événements des livres et films Le Seigneur des anneaux. L'intrigue se déroule en plusieurs endroits, notamment les royaumes Elfiques de Lindon et Eregion, Khazad-dûm le Royaume des Nains, les Terres du Sud, le désert glacé du Forodwaith, la Grande Mer et l'île légendaire de Númenor.

Lors de la révélation du titre complet de la série, les showrunners de la série, J.D. Payne et Patrick McKay, se sont exprimés sur ce que les amateurs pourront y découvrir : "Les Anneaux de Pouvoir rassemble tous les arcs narratifs principaux du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, l'ascension de Sauron, seigneur des Ténèbres, le conte épique de Númenor et la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes." L'occasion pour la série d'en montrer plus sur les autres anneaux de pouvoir : "jusqu'à maintenant, les fans n'ont pu voir à l'écran que les histoires de l'Anneau Unique, mais avant qu'il n'y en ait qu'un, ils étaient bien plus nombreux… et nous sommes ravis à l'idée de pouvoir partager leur histoire."

Regardez les trailers de la série Seigneur des anneaux

La série Les Anneaux de Pouvoir, dérivée des appendices de la trilogie de J.R.R. Tolkien, a dévoilé de nombreuses bandes-annonces avant sa diffusion sur Amazon Prime Video. C'est en effet le 2 septembre que sont diffusés sur Prime Video les deux premiers épisodes du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, série de fantasy qui s'intéresse aux événements du Deuxième Âge de la Terre du Milieu, de la forge des anneaux de pouvoir à la chute de l'Empire de Numenor. Pour fêter l'arrivée de sa série, Amazon a levé le voile sur une dernière bande-annonce que nous vous proposons de découvrir ci-dessous. Dans ce trailer, on peut voir à nouveau à quel point Galadriel (Morfydd Clark) semble centrale à l'intrigue de la série. L'Elfe semble avoir repris la lutte de son frère tué par l'ennemi. Son ami Elrond (Robert Aramayo) l'appelle à déposer les armes, mais il semble que Galadriel ne soit pas encore prête à cela. Elle va faire la rencontre d'un homme bien mystérieux nommé Halbrand mais aussi voyager jusqu'à Numenor où elle semble appeler les Numenoréens à se battre.

Durant la Comic Con de San Diego 2022, la série Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir a créé l'événement en dévoilant une toute nouvelle bande-annonce. La bande-annonce évoque pour la première fois le nom de Sauron nommément et laisse présager que la période de paix connue par la Terre du Milieu touche à sa fin. On y découvre également de nombreuses séquences d'action et des panoramas toujours aussi resplendissants.

Le 14 juillet, Amazon Prime Video dévoilait déjà une nouvelle bande-annonce de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. On y découvrait les personnages du Royaume insulaire de Numenor, à savoir Isildur, Elendil, Pharazôn ou encore Kemen, Eärien et la régente Míriel. Le royaume des Elfes n'est pas en reste, puisque Galadriel ou encore Elrond auront un rôle central dans cette série. Les Anneaux de pouvoirs relatera les événements antérieurs au Hobbit et au Seigneur des Anneaux. La paix relative instaurée depuis quelques années se retrouve menacée par l'émergence du mal en Terre du Milieu, forçant plusieurs personnages à s'élever au rang de légende.

Amazon Prime Video a levé le voile sur la toute première vidéo de sa série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir lors du Superbowl 2022 aux Etats-Unis. Ce teaser vidéo est l'occasion de découvrir les premières images de certains personnages présentés en exclusivité dans un article de Vanity Fair le 10 février. On y voit notamment Galadriel, l'Elfe jouée par Morfydd Clarke, ainsi qu'Elrond, campé par Robert Aramayo (Game of Thrones), ou encore Arondir, personnage inédit joué par Ismael Cruz Cordova.

Amazon Prime Video a révélé le casting de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir en plusieurs salves. En janvier 2020, la production a a révélé officiellement les noms d'une quinzaine d'acteurs qui participeront à la série. On y retrouvait quelques visages connus car apparus notamment dans la série Game of Thrones. C'est le cas de Robert Aramayo, qui campait le jeune Ned Stark dans la série phare de HBO, mais aussi de Joseph Mawle qui jouait le rôle de Benjen Stark, l'oncle de Jon Snow. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des acteurs officialisés par Amazon Prime Video pour sa série Le Seigneur des anneaux.

Robert Aramayo (Game of Thrones)

Tom Budge (The Wrong Girl)

Morfydd Clark (His Dark Materials)

Ismael Cruz Cordova (Ray Donovan)

Markella Kavenagh (Pique-nique à Hanging Rock)

Owain Arthur (Casualty)

Nazanin Boniadi (How I Met Your Mother, Counterpart)

Joseph Mawle (Game of Thrones)

Megan Richards (Wanderlust)

Dylan Smith (I Am The Night, Into the Badlands)

Charlie Vickers (Medici)

Daniel Weyman (Silent Witness)

Sophia Nomvete

Tyroe Muhafidin

Ema Horvath

Cynthia Addai-Robinson

Maxim Baldry

Ian Blackburn

Kip Chapman

Anthony Crum

Maxine Cunliffe

Trystan Gravelle

Lenny Henry

Thusitha Jayasundera

Fabian McCallum

Simon Merrells

Geoff Morrell

Peter Mullan

Lloyd Owen

Peter Tait

Augustus Prew

Alex Tarrant

Leon Wadham

Benjamin Walker

Sara Zwangobani

Charles Edwards

Will Fletcher

Amelie Child-Williers

Beau Cassidy

C'est en août 2021 qu'Amazon Prime Video a levé le voile sur la date de diffusion de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Le producteur a pris de l'avance puisque le début de la série a débuté sa diffusion le 2 septembre 2022 en exclusivité pour les abonnés à la plateforme de streaming. A noter que deux épisodes ont été mis à disposition des abonnés Prime le 2 septembre 2022 dès 3 heures du matin. Par la suite, les épisodes sont mis en ligne à 6 heures du matin à raison d'un épisode tous les vendredis.

Les fans du Seigneur des Anneaux espèrent toutefois y retrouver des acteurs des différents films, notamment Ian McKellen qui incarnait Gandalf. En décembre 2017, le comédien a déclaré dans une interview à la radio britannique qu'il n'était pas opposé à l'idée de remettre les habits du Pèlerin gris, mais qu'il n'avait pas (encore) été approché. Aucune information sur un retour de ce personnage adoré des fans n'a pour l'heure été communiquée par Amazon. En tant que magicien immortel, Gandalf pourrait tout à fait apparaître dans la série. Il serait cependant probable qu'un autre acteur que McKellen soit choisi pour l'incarner.

Amazon a annoncé le 18 septembre 2019 que sa série événement adaptée du Seigneur des anneaux a été tournée en Nouvelle-Zélande. Les décors de ce pays du sud-ouest du Pacifique avaient déjà été utilisés pour les films de Peter Jackson et nourri l'imaginaire des fans de la trilogie de J.R.R. Tolkien depuis de nombreuses années. Le tournage de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir s'est achevé début août 2021. Une partie de la production a aussi eu lieu au Royaume-Uni.

À la faveur d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Amazon Prime Vidéo a levé le voile sur l'équipe créative qui travaille à la confection de la série adaptant l'univers du Seigneur des anneaux. Le réalisateur Juan Antonio Bayona (Jurassic World 2) a mis en boîte les deux premiers épisodes. Il a par ailleurs choisi de travailler avec la même productrice exécutive que pour ses précédents films, Belén Atienza. Bruce Richmond, producteur de Game of Thrones, Westworld et The Leftovers sera lui aussi producteur exécutif de la série, tout comme Gene Kelly, (Boardwalk Empire, Westworld ) ainsi que Lyndsey Weber (Star Trek Sans Limites, 10 Cloverfield Lane).

Chargés d'adapter le matériau original signé J.R.R. Tolkien : J.D. Payne et Patrick McKay seront entourés d'une équipe de scénaristes expérimentés. Parmi eux, on retrouve des auteurs ayant travaillé sur Better Call Saul, Breaking Bad, 13 Reasons Why, Game of Thrones, Les Sopranos ou encore Stranger Things. Au sein des équipes créatives qui auront la lourde tâche de mettre sur pied l'univers du Seigneur des Anneaux, on retrouve la costumière Kate Hawley (Suicide Squad, Crimson Peak), le décorateur oscarisé Rick Heinrichs (Sleepy Hollow, Star Wars 8), le superviseur d'effets spéciaux oscarisé Jason Smith (Avengers 1, Super 8, The Revenant). Enfin, notons la présence au générique de John Howe qui a notamment illustré de nombreuses éditions des livres Le Seigneur des Anneaux et a travaillé en tant que concept artist sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

La saison 1 de la série adaptant l'univers du Seigneur des anneaux n'était pas encore sortie qu'une deuxième saison avait déjà été commandée. C'est ce qu'a annoncé la directrice d'Amazon Studios Jennifer Salke le 18 novembre 2019. Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se poursuivra donc au-delà de sa première saison. La série adaptant l'univers du Seigneur des anneaux pourrait d'ailleurs contenir 5 saisons si l'on en croit les premières annonces concernant son budget.