"La Casa de Papel : le tournage de la saison 5 a débuté, quelle date sur Netflix ?"

CASA DE PAPEL - Le tournage de la saison 5 a commencé, a annoncé l'acteur Alvaro Morte sur son compte Instagram. A quelle date sortiront les nouveaux épisodes de La Casa de Papel sur Netflix ?

[Mis à jour le 23 juillet 2020 à 9h55] C'est une nouvelle que les fans de La Casa de Papel attendaient avec impatience. La série de braquage espagnole aura bien droit à une saison 5, comme l'annonce l'acteur Alvaro Morte (Le Professeur) sur son compte Instagram. Le comédien a posté une photo de lui annonçant son retour dans le rôle qui l'a fait connaître à travers le monde, avec comme légende : "Je suis de retour. Le Professeur est de retour". Si l'annonce n'est pas encore confirmée par Netflix, ce message en direct des plateaux de tournage ne laisse que peu de doute sur le retour de la série sur la plateforme, qui fait un carton d'audiences à travers le monde : selon Deadline, la saison 4 aurait été visionnée par près de 65 millions de foyers en 30 jours, le succès des aventures de Tokyo, Rio ou encore Nairobi n'étant plus à confirmer.

Mais à quelle date pourrait être mise en ligne cette saison 5 de La Casa de Papel sur Netflix ? Les fans vont certainement devoir faire preuve de patience. La saison 3 avait été tournée entre fin 2018 et début 2019, pour une mise en ligne à l'été 2019. L'attente a été encore plus longue pour la saison 4, dont le tournage a eu lieu entre le printemps et l'été 2019 rapporte Télé-Loisirs, pour une arrivée sur Netflix le 3 avril 2020. Aucune date n'a encore été annoncée pour les retours de Tokyo, Le Professeur, Rio et Stockholm. Il faudra attendre une communication officielle de la plateforme de streaming pour en savoir plus.

En savoir plus

Alors que la saison 4 vient de sortir, les fans peuvent se poser une question : La Casa de Papel aura-t-elle droit à une saison 5 ? Pendant plusieurs semaines, des médias ont évoqué cette possibilité, avançant même qu'une saison 6 serait en discussion. C'est finalement le 23 juillet 2020 qu'Alvaro Morte annonce son retour dans le rôle du Professeur sur son compte Instagram. La nouvelle n'est toutefois pas encore officialisée par Netflix.

La saison 5 de La Casa de Papel a été officialisée le 23 juillet 2020. C'est l'acteur Alvaro Morte (Le Professeur) qui a annoncé le début du tournage sur son compte Instagram. La date de sortie sur Netflix n'a pour l'heure pas encore été annoncée. Pour rappel, la partie 4 de la série espagnole a été officialisée le 8 décembre 2019 : toutefois, le tournage avait eu lieu entre le printemps et l'été 2019, avant d'arriver sur les écrans le 3 avril 2020. Il est donc possible qu'il faudra attendre plusieurs mois, voire une année complète, avant de découvrir la saison 5 de La Casa de Papel.

La Casa de Papel est composée d'un casting qui change peu de saison en saison. Parmi les rôles principaux, on retrouve Úrsula Corberó en Tokyo, Álvaro Morte est toujours présent dans le rôle du Professeur. Miguel Herran est Rio, Itziar Ituño reprend le rôle de Raquel Murillo tandis que Pedro Alonso est présent même dans la saison 3 en tant que Berlin par le truchement de flashbacks. Voici la distribution complète de La Casa de Papel ci-dessous.

Úrsula Corberó : Tokyo

Álvaro Morte : Le Professeur

Miguel Herrán : Rio

Itzia Ituño : Raquel Murillo (Lisbonne)

Pedro Alonso : Berlin

Jaime Lorente : Denver

Alba Flores : Nairobi

Esther Acebo : Monica Gaztambide (Stockholm)

Darko Peric : Helsinki

Enrique Arce : Arturo Román dit "Arturito"

Hovik Keuchkerian : Bogota

Luka Peros : Marseille

Rodrigo de la Serna : Palerme

La Casa de Papel est une série qui n'est pas diffusée en France à la télévision sur une chaîne classique. Les droits de diffusion appartiennent en effet Netflix, qui a donc l'exclusivité de sa diffusion internationale, France comprise. Pour regarder la série légalement dans l'Hexagone il faudra donc vous abonner au service de VOD par abonnement disponible à partir de 9 euros par mois.

La Casa de Papel - toutes les saisons sur Netflix