La Casa de Papel : une bande-annonce pour la saison 5 partie 2, quelle date de sortie ?

CASA DE PAPEL SAISON 5. Quelques mois avant de dévoiler la saison 5 partie 2 de La Casa de Papel, Netflix révèle un teaser vidéo de quelques secondes. Découvrez-le dès maintenant.

[Mis à jour le 13 octobre 2021 à 15h21] Après un lancement à succès en septembre, La Casa de Papel s'apprête à s'achever au mois de décembre avec la saison 5 partie 2. La série à suspense d'Alex Piña est un des plus grands succès de la plateforme de streaming par abonnement et devrait donc se terminer en fanfare comme le laisse supposer ce court teaser vidéo d'une trentaine de secondes. Objectif : nous mettre l'eau à la bouche et nous rendre impatient de voir la suite et la fin de La Casa de Papel. Pour rappel, c'est le 3 décembre que seront diffusés les ultimes épisodes de la série.

La Casa de Papel saison finale, le 3 décembre. pic.twitter.com/BF2d2TVMC2 — Netflix France (@NetflixFR) October 13, 2021

La saison 5 de La Casa de Papel se termine le 3 décembre 2021, avec une seconde salve d'épisodes. Mais après cela, que va-t-il se passer ? Il semblerait qu'il n'y aura pas de saison 6 de prévue à La Casa de Papel, Netflix et les créateurs de la série parlant de cette saison 5 comme de la "dernière". Cependant, cela ne veut pas dire non plus que la bande de braqueur ne reviendra jamais à l'écran : "Après la partie 5, nous allons réfléchir à ce que nous ferons ensuite, a confirmé le créateur Alex Pina auprès de Variety. Pour l'instant, nous n'avons pas de projets pour un retour de La Casa de Papel". Du côté d'Alvaro Morte, "ce serait un plaisir de revenir sous les traits du Professeur. Tout peut arriver."

Que s'est-il passé avant la saison 5 de La Casa de Papel ?

Dans la saison 5 de La Casa de Papel, on retrouvera nos héros retranchés dans la Banque d'Espagne, tandis que le Professeur est toujours aux mains de Sierra. Mais que s'est-il passé dans les épisodes précédents ? Les premières saisons de La Casa de Papel se focalisent sur le casse de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, fomenté par Le Professeur et son équipe de braqueurs masqués répondant tous au nom de villes. Celui-ci est un succès, malgré les morts d'Oslo, Moscou et Berlin.

Deux ans plus tard, dans la partie 3 de La Casa de Papel, Rio est capturé par la police. Afin de le libérer, Le Professeur décide de réunir le gang de braqueurs pour infiltrer la Banque d'Espagne. L'objectif : dérober 9,2 tonnes d'or. Le casse ne se déroule cependant pas comme prévu : ils réussissent à libérer Rio, mais Raquel/Lisbonne se fait capturer par les autorités. Au cours de l'opération, Nairobi se fait tuer par Gandia, ancien tueur et chef de sécurité du gouverneur. Après avoir révélé la vérité sur la torture subie par Rio dans les médias, Le Professeur réussit à faire libérer Lisbonne, qui est de retour à la Banque d'Espagne pour terminer le casse. Alors que les braqueurs semblent avoir remporté une bataille décisive, Alicia Sierra retrouve le Professeur et le tient en joue...

Le synopsis de la saison 5 de La Casa de Papel -Dans un communiqué de presse, Netflix a révélé le synopsis officiel de la saison 5 de La Casa de Papel : "Le gang est enfermé dans la Banque d'Espagne depuis plus de 100 heures. Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils s'apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres, après avoir perdu l'un des leurs. Le Professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il ne sait pas comment s'évader. Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit, bien plus puissant que tous ceux qu'ils ont affronté jusque-là : l'armée. La fin du plus grand casse de l'histoire se rapproche, et ce qui avait commencé comme un braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte…" Pour ce dernier tour de piste, le Professeur et son équipe auront de nouveaux ennemis. L'acteur Miguel Angel Silvestre, Lito dans Sense8, ainsi que Patrick Criado (vu dans Permis de vivre), rejoignent le casting, sans que leurs rôles ne soient révélés.

La saison 5 de La Casa de Papel reviendra pour cette ultime salve d'épisodes à la fin de l'année 2021. Pour l'occasion, celle-ci sera découpée en deux parties : la première est sortie sur la plateforme de streaming le 3 septembre 2021. Il faudra attendre quelques mois pour découvrir les cinq derniers épisodes, mis en ligne le 3 décembre 2021.

Alex Pina, le créateur de la Casa de Papel, a justifié cette volonté de couper la saison 5 en deux dans le communiqué transmis par Netflix : "Lorsque nous avons commencé à écrire la partie 5 en pleine pandémie, nous avons réalisé que nous devions nous éloigner de ce à quoi les spectateurs pourraient s'attendre d'une saison de 10 épisodes. Nous avons donc utilisé tous les outils à notre disposition pour créer la sensation d'une fin de saison dès le 1er Volume. Nous sommes partis sur un style très agressif, en mettant le gang dans une situation critique. Dans le 2ème Volume, nous nous attachons davantage à l'état émotionnel des personnages. C'est un parcours à travers leurs états d'âme qui nous lie directement à leur départ."

Au total, La Casa de Papel saison 5 comportera 10 épisodes. Les cinq premiers sont diffusés sur Netflix le 3 septembre 2021. Ils portent les titres suivants : "Au bout du rouleau" (épisode 1), "Tu crois en la réincarnation ?" (épisode 2), "Bienvenue au spectacle de la vie" (épisode 3), "Ta place au paradis" (épisode 4), "Vis tes vies" (épisode 5). La partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel comportera également cinq épisodes, dont les titres n'ont pour l'heure pas encore été révélés.

Ursula Corbero réagit au sort de Tokyo dans la saison 5

Dans le documentaire La Casa de Papel : de Tokyo à Berlin sur Netflix, Ursula Corbero est revenue sur la mort de son personnage, Tokyo. Dans la saison 5 partie 1, le personnage se sacrifie et sauve son équipe en retenant Gandia, qui lui tire dessus. Mais la voleuse refuse de dire son dernier mot et se fait exploser avec la grenade qu'elle tient dans la main, avec ses ennemis. L'actrice estime que "c'est une fin très symbolique pour Tokyo. Il y a une morale dans tout ça : profiter de la vie [...] Cela fait des mois que je dois me faire à l'idée que c'est fini mais c'est difficile. C'est difficile à intégrer tout simplement."

Tout savoir sur La casa de papel

Synopsis -Huit braqueurs réalisent une prise d'otage à la Maison royale de la monnaie d'Espagne. Dans l'ombre, l'un des leurs, cerveau de l'opération, manipule la police.

La Casa de Papel est composée d'un casting qui change peu de saison en saison. Parmi les rôles principaux, on retrouve Úrsula Corberó en Tokyo, Álvaro Morte est toujours présent dans le rôle du Professeur. Miguel Herran est Rio, Itziar Ituño reprend le rôle de Raquel Murillo tandis que Pedro Alonso est présent même dans la saison 3 en tant que Berlin par le truchement de flashbacks. Voici la distribution complète de La Casa de Papel ci-dessous.

Úrsula Corberó : Tokyo

Álvaro Morte : Le Professeur

Miguel Herrán : Rio

Itzia Ituño : Raquel Murillo (Lisbonne)

Pedro Alonso : Berlin

Jaime Lorente : Denver

Alba Flores : Nairobi

Esther Acebo : Monica Gaztambide (Stockholm)

Darko Peric : Helsinki

Enrique Arce : Arturo Román dit "Arturito"

Hovik Keuchkerian : Bogota

Luka Peros : Marseille

Rodrigo de la Serna : Palerme

La Casa de Papel est une série qui n'est pas diffusée en France à la télévision sur une chaîne classique. Les droits de diffusion appartiennent en effet Netflix, qui a donc l'exclusivité de sa diffusion internationale, France comprise. Pour regarder la série légalement dans l'Hexagone il faudra donc vous abonner au service de VOD par abonnement disponible à partir de 9 euros par mois.