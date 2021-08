Amazon Prime Ligue 1 : comment s'abonner pour suivre les matchs (prix, essai gratuit...)

AMAZON PRIME LIGUE 1. Avec la reprise du championnat de Ligue 1 2021-2022 le 6 août, Amazon Prime Ligue 1 s'impose comme le nouveau canal de diffusion de la compétition. Modalités d'abonnement, prix, appareils compatibles... Voici le guide complet pour s'abonner et suivre la compétition !

[Mis à jour le 12 août 2021 à 12h38] La Ligue 1 2021-2022 est de retour depuis le 6 août et l'entrée en scène du nouveau canal de diffusion Amazon Prime Ligue 1, captive l'attention. La chaîne a obtenu la retransmission de 80% des matchs de la compétition et s'est offert les droits de la Ligue 1 jusqu'en 2024. Un timing idéal pour Amazon Prime Ligue 1 alors que la vedette Lionel Messi vient tout juste de signer son contrat au PSG. De quoi attirer toujours plus de spectateurs devant le championnat de France et ses têtes d'affiche.

Depuis le 6 août, l'abonnement Amazon Prime se cumule avec l'abonnement "Pass Ligue 1", disponible pour les abonnés Amazon Prime, prérequis nécessaire pour suivre le championnat de Ligue 1. Dans un communiqué diffusé le 4 août, Amazon Prime Vidéo a présenté la liste de ses consultants pour la saison 2021-2022 de Ligue 1. L'ancien international français Thierry Henry a intégré l'équipe d'experts et consultants aux côtés de deux anciens joueurs du Toulouse FC, Dominique Arribagé et Pascal Dupraz. Mathieu Bodmer, Ludovic Giuly, Corine Petit, Benoît Cheyrou, Edouard Cissé, Vitorino Hilton et Benjamin Nivet complètent l'équipe de consultants.

Voici le programme des matchs de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 : Lorient affrontera Monaco ce vendredi 13 août à 21h, Lille sera opposé à Nice ce samedi 14 août à 17h alors que le PSG rencontrera Strasbourg à 21h. Ce dimanche 15 août à 13h verra s'affronter Angers contre Lyon et à 15h, Reims contre Montpellier, Nantes contre Metz, Clermont contre Troyes, Brest contre Rennes. Dimanche 15 août à 17h, Lens rencontrera Saint-Etienne, tandis que Marseille affrontera Bordeaux le même jour à 20h45.

Vous hésitez à vous abonner mais ne connaissez pas les modalités ? L'offre est simple et comprend deux étapes :

En premier lieu, il vous faut un abonnement Amazon Prime valide. Cet abonnement permet de bénéficier de la livraison gratuite et plus rapide des colis Amazon mais aussi et surtout d'accéder à la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo. Amazon Prime est facturé 49,99 euros si vous optez pour un abonnement d'un an ou de 5,99 par mois (sans engagement).

Deuxième étape, sur la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo, vous souscrivez au "Pass Ligue 1", facturé 12,99 euros par mois, une offre sans engagement. L'abonnement peut donc être résilié à tout moment. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner directement en ligne et même profiter d'une offre d'essai gratuit de 10 jours pour regarder tous les gros matchs de Ligue 1. Pour vous abonner et retrouver toutes les infos, vous pouvez accéder directement au site en cliquant ci-dessous.

Pour regarder les matchs, il suffira de télécharger l'application Amazon Prime Vidéo sur votre tablette, smartphone, télévision connectée... ou directement sur votre ordinateur. L'appli Amazon Prime Vidéo est également proposée sur les consoles de jeux PS4, PS5 ou Xbox One, sur le décodeur Google Chromecast ou via les box Orange, Bouygues Telecom, SFR, Free et Apple TV.

Cette saison 2021-2022, c'est donc au sein de l'abonnement Amazon Prime Video que les fans du football français pourront découvrir 80% des matchs de Ligue 1, soit les rencontres que Médiapro avait achetées avant de finir en défaut de paiement. Pour être précis, cela représente 8 matchs diffusés sur Amazon Prime Video par journée du championnat Ligue 1 dont toutes les plus belles affiches. Amazon a récupéré globalement l'ancien contrat de Médiapro-Téléfoot avec 8 matchs diffusés chaque journée sur les 10 au programme. Amazon Prime Vidéo propose surtout la plus grosse affiche de la journée de Ligue 1, généralement le dimanche soir. OM-PSG, PSG-Lyon, Lyon-Saint-Etienne, Monaco-Marseille ou encore Lille-PSG devraient donc être à chaque fois retransmis sur Amazon. Les matchs seront commentés en direct. Smail Bouabdellah et Julien Brun, passés par BeIN Sports, seront notamment aux commentaires.

Voici en résumé comment s'articulera une journée de Ligue 1 sur Amazon Prime Ligue 1 :

1er match le vendredi à 21h

2e match le samedi à 17h

3 matchs le samedi à 20h

6e match le dimanche à 13h

7e match le dimanche à 15h

Magazine hebdomadaire chaque dimanche à 19h

8e match le dimanche à 20h45 (plus belle affiche de la journée)

Bonne nouvelle ! Adepte des périodes d'essais gratuits pour son service Amazon Prime, Amazon a annoncé jeudi 29 juillet que la plateforme proposerait aussi un essai gratuit de 10 jours à Amazon Prime Ligue 1 ! Il sera donc possible de regarder les premiers matchs de la saison gratuitement ! Pour cela, il suffit de s'inscrire en cliquant ci-dessous.

Une autre question restait en suspens concernant le prix que coûterait l'abonnement à la Ligue 1 sur Amazon Prime Video. Tous les détails sont désormais connus. Première étape, l'abonnement Amazon Prime est vendu 49€ à l'année ou si vous le préférez 5,99€ par mois (à l'issue d'une période d'essai d'un mois). Les deux offres sont sans engagement. Il s'agit d'une souscription qui vous permet d'accéder au catalogue de streaming Amazon Prime Video mais aussi à la livraison accélérée Amazon Prime entre autres avantages. Pour accéder aux matchs du championnat français, il faudra souscrire en plus à l'option Amazon Prime Ligue 1, le "Pass Ligue 1" qui coûtera 12,99€ supplémentaires en sus de l'abonnement classique.

Rendez-vous dès le 6 août 2021 pour la première journée de Ligue 1. Amazon Prime Vidéo a retransmis son premier match sans problème lors du Trophée des Champions le 1er août et donne rendez-vous à ses abonnés dès le 6 août avec Monaco-Nantes pour ouvrir la saison. Ce match inaugural sera suivi de sept autres matchs durant le week-end, dont Montpellier-Marseille dimanche soir.

Outre huit matchs en direct par journée, les abonnés pourront profiter d'une émission de 15 minutes avant et après chaque match ainsi qu'à la mi-temps et un magazine hebdomadaire chaque dimanche à 19 heures. Celui-ci, présenté par la journaliste Marina Lorenzo, sera accessible à tous les abonnés Amazon Prime, même à ceux qui n'ont pas souscrit l'option Amazon Prime Ligue 1. Les abonnés pourront également retrouver tous les matchs en replay durant 7 jours.

C'est une des questions que les abonnés aux services de streaming affectionnent tout particulièrement, le visionnage multi-écran est très important pour les potentiels clients. Sur Twitter, Amazon a annoncé que l'abonnement Amazon Prime Ligue 1 permet de "regarder simultanément jusqu'à trois matchs différents en utilisant le même compte Amazon, et de visionner le même match sur deux appareils en même temps." Par ailleurs, les clients Amazon Prime Ligue 1 peuvent regarder le même match sur trois appareils différents en même temps, a confirmé le géant américain sur son site internet.

A-t-on accès aux matchs de Ligue 1 quand on est seulement abonné à Amazon Prime ? C'est forcément une des interrogations que les abonnés actuels se posent au sujet de Amazon Prime Ligue 1. La réponse est non. Il s'agit d'une souscription supplémentaire. Vous n'avez pas automatiquement accès au championnat français si vous êtes déjà abonné Amazon Prime. Si cet ajout vous intéresse, il vous en coûtera le tarif de l'option en supplément, une option appelée "Pass Ligue 1" (voir paragraphes précédents)