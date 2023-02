Salto : bientôt la fin de la plateforme de streaming ?

La plateforme de streaming qui rassemblait les programmes de TF1, M6 et France Télévision devrait prochainement fermer. Il n'est déjà plus possible de souscrire un abonnement.

"Il n'est malheureusement plus possible de souscrire à Salto", peut-on lire sur le site de la plateforme de streaming depuis ce lundi. Un message qui vient valider la fin prochaine de la plateforme de vidéo à la demande. Il est toutefois possible pour les abonnés de continuer à visionner les programmes disponibles sur le site. Néanmoins, Le Parisien nous apprend que des annonces formelles sur le futur de Salto pourraient être faites d'ici mercredi soir. Contacté par L'internaute au sujet de la date de fin de la plateforme de streaming, celle-ci n'a pas donné suite.

Le futur de Salto était compromis depuis que l'accord de fusion entre TF1 et M6 a été définitivement enterré. De son côté, France Télévision avait inscrit à l'ordre du jour de son comité social économique du 20 janvier la dissolution et la cessation des activités de la plateforme. Par ailleurs, le site de streaming français souffrait considérablement de la concurrence des autres plateformes américaines disponibles sur le marché, comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Vidéo. Fin 2022, 800 000 personnes étaient abonnés à la plateforme de streaming, un chiffr ejugé insuffisant par les observateurs.

TOut savoir sur Salto

Salto proposait trois abonnements différents, avec une gamme de prix différent. A noter que ces trois offres d'abonnement bénéficient d'un mois d'essai gratuit. Avec chacune de ces offres, les abonnés ont accès à l'ensemble du catalogue ainsi que les contenus des chaînes télévisées en direct et en streaming. La haute-définition est accessible pour tous les abonnés, qui peuvent visionner les films et séries de Salto sur leur TV connectée, leur ordinateur, leur mobile ou leur tablette. Voici les différentes offres d'abonnement de Salto :

L'offre solo , limitée à un seul utilisateur simultané : son prix est de 6,99 €/mois .

, limitée à un seul utilisateur simultané : son prix est de . L'offre duo , qui permet à deux utilisateurs de visionner les contenus de la plateforme de streaming en même temps, coûte 9,99 €/mois .

, qui permet à deux utilisateurs de visionner les contenus de la plateforme de streaming en même temps, coûte . L'offre tribu permet d'avoir 4 écrans simultanés : son prix est de 12,99 €/mois.

Comme d'autres plateformes de streaming, Salto proposait une période d'essai gratuite à ces abonnés. Celle-ci s'étendait sur un mois, annulable à tout moment durant cette période. Il faut toutefois souscrire à une offre d'abonnement (solo, duo ou tribu) avant de pouvoir bénéficier de ce mois gratuit et donc rentrer ses informations de prélèvement bancaire au préalable. Si vous annulez votre abonnement avant la fin de la période d'essai d'un mois, vous ne serez toutefois pas prélevé. A noter que l'abonnement est annulable à tout moment.

Le catalogue de Salto comporte des films et séries, mais également le contenu de différentes chaînes télévisées. Parmi les chaînes à retrouver sur cette plateforme de streaming, on retrouve les programmes (fictions, documentaires, divertissements, information...) de TF1, France 2, France 3, France 5, M6, W9, TMC, TFX, France 4, Gulli, TF1 Séries Films, 6ter, LCI, Franceinfo, TV Breizh, Teva, Paris Première, Ushuaïa TV, Histoire TV. Voici un aperçu non-exhaustif des programmes que l'on pourra retrouver sur Salto :