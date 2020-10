Salto : prix, catalogue... comment s'abonner à la plateforme de streaming ?

SALTO – TF1, France Télévisions et M6 se sont associés pour lancer leur plateforme de streaming commune. Voici tout ce qu'il faut savoir sur Salto.

[Mis à jour le 20 octobre 2020 à 12h12] Les chaînes de télévision françaises se dotent enfin de leur plateforme de streaming. Le lancement de Salto est effectif dès ce mardi 20 octobre 2020, dans le but de se positionner comme un concurrent sérieux des offres déjà existantes, comme Netflix ou Primevidéo. Salto est toutefois bien singulier dans le paysage des offres de streaming existantes, car elle rassemble les contenus des groupes France Télévisions, TF1 et M6. Au total, ce sont les programmes originaux d'une vingtaine de chaînes qui sont accessibles sur cette plateforme, à découvrir en direct et ou en replay streaming.

Dans le catalogue de Salto, on retrouvera à la fois des fictions françaises, étrangères, mais aussi des documentaires, programmes d'information ou jeux télévisés. La plateforme de streaming propose également quelques inédits à découvrir, comme Intelligence, Ils étaient dix ou encore la saison 4 de Fargo en US+24. De plus, là où les replays des différents groupes ont des durées de vie limitées, la présence de ces mêmes émissions ou épisodes sur Salto devrait être "plus longue qu'un replay classique." Bonne nouvelle pour ceux qui aiment regarder les saisons une fois celles-ci terminées. Le prix de l'abonnement à Salto débute à 6,99€ par mois pour un seul écran simultané, et peut monter jusqu'à 12,99 €/mois pour quatre écrans. Mais pour les indécis, sachez qu'un essai gratuit est possible durant un mois. Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la plateforme de streaming. Pour accéder à Salto, cliquez ici.

TOut savoir sur Salto

Salto propose trois abonnements différents, avec une gamme de prix différent. A noter que ces trois offres d'abonnement bénéficient d'un mois d'essai gratuit. Avec chacune de ces offres, les abonnés ont accès à l'ensemble du catalogue ainsi que les contenus des chaînes télévisées en direct et en streaming. La haute-définition est accessible pour tous les abonnés, qui peuvent visionner les films et séries de Salto sur leur TV connectée, leur ordinateur, leur mobile ou leur tablette. Voici les différentes offres d'abonnement de Salto :

L'offre solo , limitée à un seul utilisateur simultané : son prix est de 6,99 €/mois .

, limitée à un seul utilisateur simultané : son prix est de . L'offre duo , qui permet à deux utilisateurs de visionner les contenus de la plateforme de streaming en même temps, coûte 9,99 €/mois .

, qui permet à deux utilisateurs de visionner les contenus de la plateforme de streaming en même temps, coûte . L'offre tribu permet d'avoir 4 écrans simultanés : son prix est de 12,99 €/mois.

Comme d'autres plateformes de streaming, Salto propose une période d'essai gratuite à ces abonnés. Celle-ci s'étend sur un mois, annulable à tout moment durant cette période. Il faut toutefois souscrire à une offre d'abonnement (solo, duo ou tribu) avant de pouvoir bénéficier de ce mois gratuit et donc rentrer ses informations de prélèvement bancaire au préalable. Si vous annulez votre abonnement avant la fin de la période d'essai d'un mois, vous ne serez toutefois pas prélevé. A noter que l'abonnement est annulable à tout moment.

Le catalogue de Salto comporte des films et séries, mais également le contenu de différentes chaînes télévisées. Parmi les chaînes à retrouver sur cette plateforme de streaming, on retrouve les programmes (fictions, documentaires, divertissements, information...) de TF1, France 2, France 3, France 5, M6, W9, TMC, TFX, France 4, Gulli, TF1 Séries Films, 6ter, LCI, Franceinfo, TV Breizh, Teva, Paris Première, Ushuaïa TV, Histoire TV. Voici un aperçu non-exhaustif des programmes que l'on pourra retrouver sur Salto :

Des fictions françaises : Clem, Camping Paradis, 10 pour cent, Capitaine Marleau, Demain nous appartient, Scènes de Ménage, Plus belle la vie, Un si grand soleil, Alex Hugo, Candice Renoir, Un village français…

Des séries inédites : Intelligence, Ils étaient 10, la saison 4 de Fargo en US+24, C'est comme ça que je t'aime...

Des séries étrangères : MacGyver, Buffy contre les Vampires, Parks and Recreation, The Handmaid's tale, Downton Abbey, Ma famille d'abord, Desperate Housewives...

Des films : Les Demoiselles de Rochefort, Jules et Jim, Dirty Dancing, Quatre mariages et un enterrement, Marie-Antoinette, Rocky...

Des dessins animés : Titeuf, Zou…

Des programmes de télé-réalité : Les Marseillais Australie, Les Reines du shopping…

Des divertissements : L'Amour est dans le pré, Danse avec les stars, Top Chef, Pékin Express…

De l'information : Quotidien, Zone interdite…

Des documentaires : Apocalypse : la 1e guerre mondiale, Vu du ciel…

Il est très simple de s'inscrire à Salto si vous avez l'habitude des plateformes de streaming. Rendez-vous sur le site salto.fr et cliquez sur "profitez d'un mois d'essai offert". On vous propose ensuite différents abonnements : choisissez celui qui correspond le plus à vos besoins. A noter que s'il existe une période d'essai gratuite d'un mois, il faudra tout de même que vous indiquiez vos coordonnés et que vous rentriez vos coordonnées bancaires. Il est possible de payer par carte bleue ou par Paypal. Une fois ces informations renseignées, vous recevrez un lien de confirmation par mail sur lequel il vous faudra cliquer. Vous pouvez ensuite dès à présent profiter du contenu streaming proposé par Salto !

Salto propose un large contenu qui devrait attirer les habitués du petit écran. Sachez que la nouvelle plateforme de streaming de TF1, France Télévisions et M6 est disponible sur ordinateur via le site internet, mais aussi TV connectée, tablettes et mobiles via une application spécifique. En fonction de votre abonnement, il est également possible de visionner les programmes sur un seul écran simultané, deux ou quatre.