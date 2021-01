Netflix : films, séries... le catalogue de janvier 2021

L'année 2021 débute avec de nouvelles entrées dans le catalogue de la plateforme de streaming. Les films et séries à voir en janvier sur Netflix.

[Mis à jour le 4 janvier 2021 à 14h38] L'année 2021 commence bien pour les abonnés Netflix, puisque la plateforme de streaming se dote de nouveaux films et séries dès janvier. Le catalogue s'enrichit de plusieurs longs-métrages à destination des cinéphiles, comme une collection de films signés Claude Sautet, mais également Dracula, Elephant Man, La Cité de la Peur, Jeux d'enfants ou encore Mulholland Drive. Cette liste sera complétée au cours du mois par la sortie d'un documentaire sur Tony Parker, mais également le long-métrage primé avec Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, puis Spider-Man Homecoming et The White Tiger.

Les fans de séries ne seront pas en reste en ce mois de janvier. Les abonnés Netflix pourront (re)voir l'intégrale de 24 heures chrono mais aussi celle de Dawson, ainsi que la nouvelle série Lupin : dans l'ombre d'Arsène avec Omar Sy. Riverdale signera aussi son retour dès le 21 janvier à raison d'un épisode par semaine. Ceux qui l'ont ratée sur France 2 pourront également visionner l'ultime saison de Dix pour cent à cette date. Retrouvez ci-dessous le calendrier complet des sorties prévues sur Netflix.

Tout savoir sur Netflix

Première offre de streaming par abonnement au monde, Netflix est devenu un mastodonte dans son secteur malgré la concurrence qui peine encore à se former. Loin derrière, Amazon Prime Vidéo tente de rivaliser avec de nombreux contenus mais a encore du mal à rassembler un public important et fidèle, tandis qu'Apple et Disney ont chacun lancé leurs propres services de streaming. Il faut dire que Netflix a pour lui un catalogue pléthorique et constamment renouvelé d'œuvres originales, que ce soit des séries ou bien des films. A travers cet article spécial, apprenez tout ce qu'il faut savoir sur Netflix. Quels films et séries sortent en ce moment ? Qu'y a-t-il de nouveau au catalogue en ce moment ? Tout y est. Cliquez ici pour avoir le détail des prix Netflix et des explications sur l'abonnement à la plateforme de streaming.

En janvier 2021, Netflix ajoute du contenu série à son catalogue. Les abonnés de la plateforme peuvent découvrir, dans l'ordre de mise en ligne : l'intégrale de 24 heures chrono, les saisons 12 et 18 de Family Guy, la saison 3 de Cobra Kai et la saison 5 de iZombie (1er janvier), Lupin, dans l'ombre d'Arsène (8 janvier), l'intégrale de Dawson, la partie 3 de Désenchantée, la saison 4 de Carmen SanDiego et la saison 5 de DC's Legends of Tomorrow (15 janvier), la saison 5 de Riverdale à raison d'un épisode par semaine dès le 21 janvier, la saison 4 de Dix pour cent (21 janvier), Destin : la saga Winx (22 janvier), la saison 2 de Snowpiercer (26 janvier) et la saison 2 de Bonding au cours du mois.

Netflix met en ligne plusieurs films en janvier 2021, dans l'ordre de mise en ligne sur la plateforme de streaming : Pacific Rim Uprising, Casper, une collection de Claude Sautet, Dracula, Delicatessen, Elephant Man, La Cité de la Peur, Jeux d'enfants, Ne le dis à personne, The Minimalists et Mulholland Drive (1er janvier), un documentaire sur Tony Parker (6 janvier)Pieces of a woman (7 janvier), Spider-Man Homecoming (8 janvier) et The White Tiger (22 janvier).

Lorsque l'on s'abonne pour la première fois, le contenu pléthorique de Netflix peut rebuter. La plateforme de streaming offre des milliers de séries, films, documentaires, dessins animés, reportages et il n'est pas évident de faire un choix. En premier lieu, sachez que Netflix catégorise chaque contenu, afin de s'y retrouver plus facilement. La partie comédie est notamment très bien fournie. Par la suite, plus vous regarderez de films et de séries, plus l'algorithme de Netflix se chargera de trouver des programmes adaptés à vos envies. Malheureusement, tout n'est pas disponible sur Netflix France, en raison des droits de diffusions répartis chez plusieurs diffuseurs. On notera par exemple l'absence de séries comme Lost, The Office US, Buffy contre les vampires.

Côté séries télévisées, Netflix est responsable d'un certain nombre de phénomènes partout dans le monde. On peut notamment citer Orange is the new black, la comédie dramatique en milieu carcéral, mais aussi Stranger Things, un retour nostalgique dans les années 1980 avec un gros soupçon de fantastique, ou encore 13 Reasons Why, une série dure qui évoque le harcèlement chez les adolescents. Sachez que Netflix diffuse aussi la série espagnole événement La Casa de Papel que beaucoup ont adoré.

Le studio Ghibli a choisi Netflix pour diffuser ses films à l'international (hors Etats-Unis, Canada et Japon) en streaming par abonnement. Les 21 films du studio fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata sont disponibles dans le catalogue : Le Château dans le ciel, Mon Voisin Totoro, Kiki la petite sorcière,Souvenirs goutte à goutte, Porco Rosso, Je peux entendre l'océan, Les Contes de Terremer, Nausicaä de la vallée du vent, Princesse Mononoke, Mes Voisins les Yamada, Le Voyage de Chihiro, Le Royaume des Chats, Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Le Conte de la Princesse Kaguya, Pompoko, Si tu tends l'oreille, Le Château Ambulant, Ponyo sur la falaise, La Colline aux coquelicots, Le Vent se lève, Souvenirs de Marnie.

Des films d'auteurs sur Netflix

Netflix s'est enrichi depuis avril 2020 d'oeuvres de grands cinéastes. Au catalogue de la plateforme de streaming, on retrouve les films de François Truffaut, Jacques Demy, David Lynch ou encore Charlie Chaplin. Retrouvez ci-dessous la liste des films présents au catalogue Netflix :

François Truffaut : Domicile Conjugal, Fahrenheit 451, Jules et Jim, L'amour en fuite, Tirez sur le pianiste, Les 400 Coups, Vivement Dimanche !, Le dernier métro, La peau douce, Baisers volés, Les deux anglaises et le continent, La femme d'à côté.

Charlie Chaplin : Le Dictateur, Les temps modernes, La ruée vers l'or, Les feux de la rampe, Les lumières de la ville, Le cirque, Monsieur Verdoux, L'opinion publique, Un roi à New York

Jacques Demy : Les parapluies de Cherbourg, Les demoiselles de Rochefort, Peau d'âne, Lola, Une chambre en ville, La baie des Anges, L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, Le joueur de flûte, Parking

David Lynch : Dune, Lost Highway, Twin Peaks : Fire walk with me, Eraserhead, What did Jack do, Elephant Man, Mulholland Drive.

Xavier Dolan : Mommy, Laurence Anyways, Tom à la ferme, Les amours imaginaires

Claude Sautet : Vincent, François, Paul et les autres, Max et les Ferrailleurs, Les Choses de la vie.

Netflix propose de nombreux films en France. Au catalogue du géant du streaming, on retrouve des milliers de contenus de tous les genres : comédies, drames, films romantiques, thrillers, science fiction, horreur, il y en a pour tous les goûts, que vous soyez cinéphiles ou en recherche d'un divertissement pour le soir. Netflix se distingue également en proposant des productions originales, dont certaines ont même été saluées par les professionnels de l'industrie, comme Roma (Oscar de la meilleure réalisation en 2019), Marriage Story (Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2020) ou Klaus (nomination aux Oscars 2020). Retrouvez ci-dessous une sélection non-exhaustive des meilleurs films à voir sur Netflix, classés par ordre alphabétique. Cette liste est amenée à évoluer au fur et à mesure des entrées et des sorties du catalogue.

Comédies

Charlie et la chocolaterie

La cité de la peur

La vie de Brian

Le dictateur

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

Les temps modernes

Monty Python : Sacré Graal

The Nice Guys

Drames

8 femmes

Birdman

Ghost

Grand Torino

La ligne verte

Laurence Anyways

Le dernier métro

Le mépris

Les 400 coups

Les parapluies de Cherbourg

Les affranchis

Les évadés

Marriage Story

Moonlight

Mudbound

Okja

Roma

The Irishman

The Revenant

The Social Network

Une merveilleuse histoire du temps

Whiplash

Film romantique

L'arnacoeur

Coup de foudre à Notting Hill

Dirty Dancing

Eternal Sunshine of the Spotless mind

Il était temps

Les demoiselles de Rochefort

Les lumières de la ville

Love Actually

Thriller

Le Prestige

Ocean's Eleven

Reservoir Dog

Shutter Island

V pour Vendetta

Zodiac

Science-fiction

Blade Runner : The Final Cut

Gravity

Inception

Interstellar

Matrix

Premier contact

Film d'animation

Klaus

Le voyage de Chihiro

Les Noces Funèbres

Mon voisin Totoro

Princesse Mononoke

Your name

Horreur

Dernier train pour Busan

Shining

Sweeney Todd

Films d'actions

Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche Perdue

Les Goonies

Mad Max : Fury Road

SOS Fantômes

The Dark Knight

Netflix se distingue de ses pairs par le nombre impressionnant de séries au sein de son catalogue. Les abonnés français peuvent retrouver autant des classiques de la télévision, comme Friends, Breaking Bad ou encore The Big Bang Theory. Mais la plateforme se distingue également par ses productions originales qui ont obtenu un sacre critique et populaire, comme Stranger Things, The Good Place ou Sex Education. Linternaute.com vous propose une sélection des meilleures séries à voir sur la plateforme de streaming en ce moment, classée par genre et ordre alphabétique. Cette liste non-exhaustive est amenée à s'enrichir et à évoluer au fur et à mesure des entrées et des sorties du catalogue.

Comédies

Au fil des jours

Brooklyn 99

Community

Friends

How I Met Your Mother

The Big Bang Theory

The Good Place

Comédie dramatique

Crazy Ex-Girlfriend

Dix pour cent

Jane the Virgin

Glow

Hollywood

Sex Education

Drame

13 Reasons why

Better Call Saul

Bojack Horseman

Breaking Bad

Dans leur regard

Orange is the new black

Sense 8

Skins

The Haunting of Hill House (drame/horreur)

Policier/Thriller

American Crime Story : l'affaire O.J. Simpson

Fargo

La Casa de Papel

Mindhunter

Orphan Black

Sherlock

Unbelievable

Science Fiction

Black Mirror

Dark

Les 100

Love Death + Robots

Stranger Things

Séries historiques

Le Bazar de la charité

Les demoiselles du téléphone

Outlander

The Crown

Action

Kingdom

Umbrella Academy

Vikings

Documentaire

The Last dance

Tiger King

En France, Netflix propose trois tarifs différents aux abonnés. Le premier, appelé "Essentiel", est disponible à partir de 7,99€ par mois et offre tous les contenus de la plateforme sur un seul écran et en HD. Le deuxième, adopté par la majorité des abonnés, est le "Standard" à 11,99€ par mois, qui propose la même chose que l'Essentiel, avec la possibilité de regarder des contenus en HD sur deux écrans simultanément. On trouve enfin, le "Premium" à 15,99€, qui permet de regarder les séries et les films Netflix sur quatre écrans en même temps, le tout en Ultra HD. Toutefois, il n'est plus possible de bénéficier d'un mois gratuit pour se faire une idée sur l'offre par abonnement.