Netflix : la plateforme de streaming propose du lourd aux abonnés, voici les immanquables du mois de mai
La plateforme de streaming ajoute de nouvelles séries et de nouveaux films à son catalogue en mai. Voici notre sélection de ceux qu'il ne faudra pas rater.
Mai 2026 est riche en jours fériés et en ponts. L'occasion parfaite de faire du binge-watching lorsque la météo n'est pas clémente, comme au début du mois ! Netflix a pensé à tout, et propose plusieurs programmes à voir dans les prochaines semaines.
Les amateurs de football vont pouvoir découvrir le documentaire Le Bus : les Bleus en grève le 13 mai. Ce film revient sur la journée du 20 juin 2010, alors que les joueurs ont décidé de faire grève sur le terrain d'entraînement de Knysa (Afrique du Sud), avec des interviews permettant de découvrir ce qu'il s'est réellement passé en coulisses.
Si vous préférez les fictions, Netflix met en ligne la saison 2 de Berlin. Le personnage de La Casa de Papel réunit son gang de voleurs pour un nouveau coup : prétendre voler La Dame à l'hermine. Les épisodes sont disponibles dès le 15 mai. Vous pouvez également découvrir la série britannique Legends, dès le 7 mai, inspiré d'une histoire vraie dans laquelle des fonctionnaires plongent dans la clandestinité pour démanteler des gangs de trafiquants de drogue.
Les saisons 2 de Meurtre : mode d'emploi, Meurtres zen et Les quatre saisons sont également disponible à la fin du mois de mai. Ci-dessous, on vous a récapitulé le calendrier de toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.
Nouveautés Netflix
Les nouveautés séries du mois
- 30 Rocks : 1er mai 2026
- Glory : 1er mai 2026
- Les Ex de l'enfer (Saison 2) : 6 mai 2026
- Love Is Blind Pologne : 6 mai 2026
- The Handmaid's Tale : La Servante écarlate (intégrale) : 6 mai 2026
- Legends : 7 mai 2026
- Octobre: Cache-cache : 7 mai 2026
- Merci et au suivant (Saison 3) : 8 mai 2026
- My Royal Nemesis : 8 mai 2026
- Pop Culture Jeopardy! : 11 mai 2026
- Devil May Cry (Saison 2) : 12 mai 2026
- Perfect Match (Saison 4 ) : 13 mai 2026
- Entre père et fils : 13 mai 2026
- Les Coqs (Saison 2) : 13 mai 2026
- Âme sœur : 14 mai 2026
- Nemesis : 14 mai 2026
- The WONDERfools : 15 mai 2026
- Berlin et La Dame à l'hermine : 15 mai 2026
- Carísima : 20 mai 2026
- The Boroughs : Retraite rebelle : 21 mai 2026
- Mating Season : 22 mai 2026
- Meurtre mode d'emploi (Saison 2) : 27 mai 2026
- Pour un sou : 27 mai 2026
- Les Meurtres zen (Saison 2) : 28 mai 2026
- Les Quatre Saisons (Saison 2) : 28 mai 2026
- Calabasas Confidential : 29 mai 2026
- Brasil 70 : Le troisième sacre : 29 mai 2026
Les nouveautés films originaux du mois
- Par alliance : 1er mai 2026
- Mi querida señorita : 1er mai 2026
- Mr. & Mrs. Smith : 1er mai 2026
- Ben-Hur : 1er mai 2026
- Papa, j'ai une maman pour toi : 1er mai 2026
- Les femmes de ses rêves : 1er mai 2026
- Mon Mariage Préféré : 1er mai 2026
- Colors of Love : 1er mai 2026
- Spell : 1er mai 2026
- Coneheads : 1er mai 2026
- Lolita malgré moi : 1er mai 2026
- Sexe intentions 3 : 1er mai 2026
- Hello, My Name Is Doris : 1er mai 2026
- Les seigneurs de Dogtown : 1er mai 2026
- Deux sœurs pour un roi : 2 mai 2026
- Scarface : 3 mai 2026
- Bugsy : 4 mai 2026
- The Rhythm of Revenge : 4 mai 2026
- Sleepers : 5 mai 2026
- Garde alternée : 5 mai 2026
- Compte à rebours : Ronda Rousey vs. Gina Carano : 6 mai 2026
- My Dearest Assassin : 7 mai 2026
- De si remarquables créatures : 8 mai 2026
- Jennifer's Body : 8 mai 2026
- Tendre Et Saignant : 9 mai 2026
- Rendez-Vous Chez Les Malawas : 11 mai 2026
- The Brutalist : 12 mai 2026
- Warcraft : Le Commencement : 13 mai 2026
- Jusqu'au bout du rêve : 14 mai 2026
- Iron Man : L'attaque des technovores : 14 mai 2026
- The Loved One : 14 mai 2026
- Enquête sur un scandale d'État : 15 mai 2026
- Black / White : 15 mai 2026
- Le Chat chapeauté : 15 mai 2026
- One Piece: Drum : 15 mai 2026
- Horimiya : 15 mai 2026
- Las Culturistas Culture Awards : 15 mai 2026
- Sisters : 16 mai 2026
- The Monkey : 19 mai 2026
- In Her Shoes : 19 mai 2026
- The Monkey : 19 mai 2026
- Mercato : 19 mai 2026
- Breaking In : 21 mai 2026
- Ladies First : 22 mai 2026
- Sur la branche : 27 mai 2026
- Avec ou sans enfants : 29 mai 2026
- Nos pires voisins 2 : 31 mai 2026
- La rupture : 31 mai 2026
- Nos pires voisins : 31 mai 2026
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Tout savoir sur l'abonnement à Netflix
Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.