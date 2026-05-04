Netflix : la plateforme de streaming propose du lourd aux abonnés, voici les immanquables du mois de mai

La plateforme de streaming ajoute de nouvelles séries et de nouveaux films à son catalogue en mai. Voici notre sélection de ceux qu'il ne faudra pas rater.

Mai 2026 est riche en jours fériés et en ponts. L'occasion parfaite de faire du binge-watching lorsque la météo n'est pas clémente, comme au début du mois ! Netflix a pensé à tout, et propose plusieurs programmes à voir dans les prochaines semaines.

Les amateurs de football vont pouvoir découvrir le documentaire Le Bus : les Bleus en grève le 13 mai. Ce film revient sur la journée du 20 juin 2010, alors que les joueurs ont décidé de faire grève sur le terrain d'entraînement de Knysa (Afrique du Sud), avec des interviews permettant de découvrir ce qu'il s'est réellement passé en coulisses.

Si vous préférez les fictions, Netflix met en ligne la saison 2 de Berlin. Le personnage de La Casa de Papel réunit son gang de voleurs pour un nouveau coup : prétendre voler La Dame à l'hermine. Les épisodes sont disponibles dès le 15 mai. Vous pouvez également découvrir la série britannique Legends, dès le 7 mai, inspiré d'une histoire vraie dans laquelle des fonctionnaires plongent dans la clandestinité pour démanteler des gangs de trafiquants de drogue.

Les saisons 2 de Meurtre : mode d'emploi, Meurtres zen et Les quatre saisons sont également disponible à la fin du mois de mai. Ci-dessous, on vous a récapitulé le calendrier de toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.

Les nouveautés séries du mois

30 Rocks : 1er mai 2026

Glory : 1er mai 2026

Les Ex de l'enfer (Saison 2) : 6 mai 2026

Love Is Blind Pologne : 6 mai 2026

The Handmaid's Tale : La Servante écarlate (intégrale) : 6 mai 2026

Legends : 7 mai 2026

Octobre: Cache-cache : 7 mai 2026

Merci et au suivant (Saison 3) : 8 mai 2026

My Royal Nemesis : 8 mai 2026

Pop Culture Jeopardy! : 11 mai 2026

Devil May Cry (Saison 2) : 12 mai 2026

Perfect Match (Saison 4 ) : 13 mai 2026

Entre père et fils : 13 mai 2026

Les Coqs (Saison 2) : 13 mai 2026

Âme sœur : 14 mai 2026

Nemesis : 14 mai 2026

The WONDERfools : 15 mai 2026

Berlin et La Dame à l'hermine : 15 mai 2026

Carísima : 20 mai 2026

The Boroughs : Retraite rebelle : 21 mai 2026

Mating Season : 22 mai 2026

Meurtre mode d'emploi (Saison 2) : 27 mai 2026

Pour un sou : 27 mai 2026

Les Meurtres zen (Saison 2) : 28 mai 2026

Les Quatre Saisons (Saison 2) : 28 mai 2026

Calabasas Confidential : 29 mai 2026

Brasil 70 : Le troisième sacre : 29 mai 2026

Les nouveautés films originaux du mois

Par alliance : 1er mai 2026

Mi querida señorita : 1er mai 2026

Mr. & Mrs. Smith : 1er mai 2026

Ben-Hur : 1er mai 2026

Papa, j'ai une maman pour toi : 1er mai 2026

Les femmes de ses rêves : 1er mai 2026

Mon Mariage Préféré : 1er mai 2026

Colors of Love : 1er mai 2026

Spell : 1er mai 2026

Coneheads : 1er mai 2026

Lolita malgré moi : 1er mai 2026

Sexe intentions 3 : 1er mai 2026

Hello, My Name Is Doris : 1er mai 2026

Les seigneurs de Dogtown : 1er mai 2026

Deux sœurs pour un roi : 2 mai 2026

Scarface : 3 mai 2026

Bugsy : 4 mai 2026

The Rhythm of Revenge : 4 mai 2026

Sleepers : 5 mai 2026

Garde alternée : 5 mai 2026

Compte à rebours : Ronda Rousey vs. Gina Carano : 6 mai 2026

My Dearest Assassin : 7 mai 2026

De si remarquables créatures : 8 mai 2026

Jennifer's Body : 8 mai 2026

Tendre Et Saignant : 9 mai 2026

Rendez-Vous Chez Les Malawas : 11 mai 2026

The Brutalist : 12 mai 2026

Warcraft : Le Commencement : 13 mai 2026

Jusqu'au bout du rêve : 14 mai 2026

Iron Man : L'attaque des technovores : 14 mai 2026

The Loved One : 14 mai 2026

Enquête sur un scandale d'État : 15 mai 2026

Black / White : 15 mai 2026

Le Chat chapeauté : 15 mai 2026

One Piece: Drum : 15 mai 2026

Horimiya : 15 mai 2026

Las Culturistas Culture Awards : 15 mai 2026

Sisters : 16 mai 2026

The Monkey : 19 mai 2026

In Her Shoes : 19 mai 2026

The Monkey : 19 mai 2026

Mercato : 19 mai 2026

Breaking In : 21 mai 2026

Ladies First : 22 mai 2026

Sur la branche : 27 mai 2026

Avec ou sans enfants : 29 mai 2026

Nos pires voisins 2 : 31 mai 2026

La rupture : 31 mai 2026

Nos pires voisins : 31 mai 2026

Toutes les meilleures séries de Netflix

Tous les meilleurs films de Netflix

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.