Netflix : le top 5 des séries et films qu'il faut voir en août 2025

On vous a sélectionné les cinq programmes qu'il ne faudra pas manquer sur la plateforme de streaming ce mois-ci.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Netflix au mois d'août ? Comme à son habitude, la plateforme de streaming fait le plein de nouveautés. La plus importante reste la sortie de la saison 2 de Mercredi, dont la première salve d'épisodes s'est hissée au premier rang du top 10 anglophone des séries les plus populaires de tous les temps en 2022. La première partie de la saison 2 voit la fille aînée de la famille Addams retourner à l'Académie Nevermore et enquêter sur de nouveaux mystères surnaturels. Quatre épisodes sortent le 6 août 2025, alors que la suite est déjà programmée pour le 3 septembre.

Autre temps fort du mois du côté des séries, Long Story Short est la nouvelle comédie d'animation de Raphael Bob-Waksberg, à qui l'on doit l'acclamée BoJack Horseman. Dans ce nouveau programme, on suit la vie d'une fratrie, de l'enfance à l'âge adulte. Les épisodes sont mis en ligne le 22 août. La saison 2 de la série romantique Ma vie avec les Walter Boys est également mise en ligne à la fin du mois, le 28 août 2025.

Du côté des films, les abonnés de Netflix vont débuter le mois avec My Oxford Year. Portée par Sofia Carson

(Carry-On, Demain est un autre jour) et Corey Mylchreest (La reine Charlotte), cette romance raconte sur la relation entre une Américaine qui profite d'une année d'échange universitaire dans la prestigieuse université britannique d'Oxford et son professeur de littérature anglaise. Le film est mis en ligne le 1er août.

Enfin, le dernier long-métrage réalisé par Chris Columbus (Maman j'ai raté l'avion, Harry Potter 1 et 2) est à découvrir à la fin du mois d'août. Le Murder Club du jeudi est l'adaptation du best-seller de Richard Osman. On y suit quatre retraités (incarnés par Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley et Celia Imrie) qui passent leur temps libre à enquêter sur des meurtres non-résolues. Il sera possible de le visionner dès le 28 août 2025.

Toutes les meilleures séries de Netflix

Tous les meilleurs films de Netflix

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.