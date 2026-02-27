Netflix : les 7 nouveautés films et séries à ne surtout pas rater en mars

Netflix ajoute de nouveaux programmes à son catalogue en mars. On vous a sélectionné les sept incontournables du mois.

Chaque mois, Netflix remplie son catalogue de nouveautés originales pour ne pas lasser ses abonnés. En mars, plusieurs programmes seront à suivre, entre les nouveaux épisodes de séries appréciées ou des films originaux. Nous vous avons sélectionné ci-dessous six programmes incontournables des semaines à venir, pour être sûr de ne rien rater.

Netflix met d'abord en ligne une mini-série au casting XXL dès le 5 mars 2026 : Le Délicieux Professeur V. Adaptation d'un roman de Julia May Jonas, ce programme suit une professeure d'université, incarnée par Rachel Weisz, en plein doute sur sa vie professionnelle et son mariage. Elle tombe alors sous le charme d'un nouveau collègue plus jeune, incarné par Leo Woodall. Désir féminin passé quarante ans et analyse du milieu universitaire sont au programme de ces épisodes.

Si vous préférez l'action, War Machine sort dès le lendemain, le 6 mars. On y suit un ingénieur militaire, qui rejoint les US Rangers après la mort de son frère au combat. Il intègre un camp d'entraînement des forces spéciales qui se retrouve confrontée à une puissance mortelle venue d'un autre monde. Alan Ritchson, Dennis Quaid, Stephan James, Esai Morales et Jai Courtney sont au casting.

Le mois de mars sera surtout l'occasion de retrouver plusieurs programmes très populaires. Dès le 7 mars, Netflix diffuse les épisodes de la saison 8 de Outlander, qui sera également la dernière de la série. Le 10 mars, les fans de One Piece retrouvent l'équipage au chapeau de paille pour la saison 2 de l'adaptation en live action, qui introduit la mystérieuse organisation Baroque Works. Enfin, la romance sera définitivement au rendez-vous avec la saison 7 de Virgin River, le 12 mars.

Enfin, des visages bien connus seront de retour dans des longs-métrages du géant au N rouge. D'abord, la bande de Banlieusards revient pour un troisième film le 4 mars 2026. Mais l'événement du mois est sans conteste le retour de la famille et des gangsters de Peaky Blinders dans le film qui sert de suite à la série culte : Peaky Blinders - L'immortel. Il est mis en ligne le 20 mars. Ci-dessous, on vous a récapitulé toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.

Les nouveautés séries du mois

Blue Therapy - Couples à vif : 4 mars 2026

Le Délicieux Professeur V. : 5 mars 2026

Boyfriend on Demand : 6 mars 2026

Hello Bachhon : 6 mars 2026

Comme tu brilles : 6 mars 2026

Beastars (saison 2 partie 2) : 7 mars 2026

Outlander (saison 8) : 7 mars 2026

One Piece (saison 2) : 10 mars 2026

Age of Attraction : 11 mars 2026

Virgin River (saison 7) : 12 mars 2026

Love Is Blind - Suède (saison 3) : 12 mars 2026

Love Is Blind - Les retrouvailles : 12 mars 2026

Esa noche : 13 mars 2026

Fatal Seduction (saison 3) : 13 mars 2026

Furies - Résistance : 18 mars 2026

Emergência Radioativa : 18 mars 2026

La primera vez (saison 4) : 18 mars 2026

Beauty in Black de Tyler Perry (saison 2 partie 2) : 19 mars 2026

STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure : 19 mars 2026

Inside (saison 3) : 23 mars 2026

Ready or Not - Texas : 24 mars 2026

Hartley, cœurs à vif (saison 3) : 25 mars 2026

Un très mauvais pressentiment : 26 mars 2026

Harry Hole : 26 mars 2026

Les nouveautés films du mois

Banlieusards 3 : 4 mars 2026

Les Inconnus du parc : 6 mars 2026

War Machine : 6 mars 2026

Made in Korea : 12 mars 2026

Peaky Blinders - L'Immortel : 20 mars 2026

The Red Line : 26 mars 2026

53 dimanches : 27 mars 2026

