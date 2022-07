Netflix : les films et séries à découvrir cette semaine

NETFLIX. Découvrez le programme des sorties streaming de Netflix pour la semaine du 15 juillet 2022.

[Mis à jour 15 1er juillet 2022 à 9h00] Quelles sont les nouveautés de la semaine sur Netflix ? Ce vendredi 15 juillet 2022, les lecteurs de Jane Austen peuvent découvrir l'adaptation en film de l'un de ses romans, Persuasion, avec Dakota Johnson dans le rôle principal. Parmi les sorties du jour sur la plateforme de streaming, notons également la série coréenne Remarriages & Desires, ou encore le film social Les invisibles ou la comédie Marie-Francine.

Au cours de la semaine, les abonnés de Netflix pourront visionner la comédie familiale Finis les contes de fées ? (18 juillet 2022), mais aussi la saison 4 de Virgin River (20 juillet) ou la saison 2 de Bad Exorcist (20 juillet). La semaine prochaine, c'est le film d'action The Gray Man avec Ryan Gosling et Chris Evans qui fera l'événement. Ci-dessous, découvrez les films et séries à ne pas rater en ce moment sur Netflix, ainsi que le calendrier complet des nouveautés de la plateforme de streaming pour le mois de juillet.

films et séries du moment sur netflix

1er juillet 2022 : Stranger Things (saison 4, volume 2), Le Marginal

: Stranger Things (saison 4, volume 2), Le Marginal 6 juillet 2022 : Hello, Goodbye and Everything in between

: Hello, Goodbye and Everything in between 8 juillet 2022 : Les liaisons dangereuses, Le monstre des mers, Boo, Bitch, Capitani (saison 2), La nuit sera longue

: Les liaisons dangereuses, Le monstre des mers, Boo, Bitch, Capitani (saison 2), La nuit sera longue 11 juillet 2022 : Pour toi

: Pour toi 12 juillet 2022 : Voyage aux confins de l'esprit

: Voyage aux confins de l'esprit 13 juillet 2022 : D.B. Cooper : où est le pirate de l'air ? (série documentaire), Yesterday, Sous le soleil d'Amalfi, Shimon peres : l'homme qui osait rêver

: D.B. Cooper : où est le pirate de l'air ? (série documentaire), Yesterday, Sous le soleil d'Amalfi, Shimon peres : l'homme qui osait rêver 14 juillet 2022 : Resident Evil

: Resident Evil 15 juillet 2022 : Persuasion, Remarriages & desires, Farzar, Les invisibles, Marie-Francine

: Persuasion, Remarriages & desires, Farzar, Les invisibles, Marie-Francine 18 juillet 2022 : Finis les contes de fées ?

: Finis les contes de fées ? 20 juillet 2022 : Virgin River (saison 4), Bad Exorcist (saison 2)

Virgin River (saison 4), Bad Exorcist (saison 2) 22 juillet 2022 : The Gray Man (avec Ryan Gosling et Chris Evans), En verre et contre tous (saison 3)

: The Gray Man (avec Ryan Gosling et Chris Evans), En verre et contre tous (saison 3) 23 juillet 2022 : The Walking Dead (saison 11, épisodes 1 à 8)

: The Walking Dead (saison 11, épisodes 1 à 8) 26 juillet 2022 : Street food : USA

: Street food : USA 27 juillet 2022 : L'homme le plus détesté d'Internet

: L'homme le plus détesté d'Internet 28 juillet 2022 : Respirer

: Respirer 29 juillet 2022 : La belle de Jérusalem (saison 2), Nos coeurs meurtris

Netflix regorge de nombreux films sur sa plateforme de streaming, que ça soit des classiques du cinéma ou des productions originales. Dans cette seconde catégorie, on retrouve plusieurs films salués lors des cérémonies de remise de prix (Festival de Cannes, Oscars,...). Parmi les films Netflix incontournables, citons Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlet Johansson), Mank de David Fincher, Mudbound, les films d'animation Klaus ou Les Mitchell contre les machines, Roma d'Alfonso Cuaron, ou encore Les sept de Chicago. Ci-dessus, une sélection non-exhaustive des meilleurs films originaux de Netflix à voir sur la plateforme de streaming.

De nombreuses séries originales sont à découvrir sur Netflix. Parmi les plus populaires, on peut citer La Casa de Papel, Lupin, Stranger Things, La chronique des Bridgerton ou encore Squid Game. D'autres ont été encensées par la critique spécialisée, comme The Crown, Sex Education, The Haunting of Hill House ou Le Jeu de la Dame. Ci-dessus, retrouvez une sélection des meilleures séries à voir sur Netflix, que ça soit des productions originales ou des classiques de la télévision à retrouver sur la plateforme.