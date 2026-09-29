Netflix : les films et séries à ne pas rater en octobre 2026
On fait le point sur les nouveautés films et séries qu'il ne faut surtout pas manquer ce mois-ci sur Netflix.
Qu'est-ce qu'on regarde au mois d'octobre ? Netflix met en ligne de nouveaux programmes, parmi lesquels des nouveautés prestiges attendues ou le retour d'anciennes séries qui ont fait leur preuve. Dans cette dernière catégorie, on retrouve notamment la saison 4 de La diplomate, mise en ligne le 15 octobre, la saison 3 de Nobody Wants this prévue pour le 22 octobre et la partie 4 de Lupin, le 23 octobre.
Mais la grosse nouveauté à ne pas manquer ce mois-ci reste la sortie d'A l'Est d'Eden, série événement qui adapte le roman culte de John Steinbeck, avec Florence Pugh, Christopher Abbott et Mike Faist. Elle est mise en ligne dès le 1er octobre. Le 27 octobre, il sera également possible de visionner un documentaire consacré sur l'acteur de Friends Matthew Perry, disparu en 2023. Ci-dessous, on vous a récapitulé le calendrier de toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.
Nouveautés Netflix
Les nouveautés séries du mois
- À l'est d'Éden : 1er octobre 2026
- The Ramparts of Ice (saison 2) : 1er octobre 2026
- #Love : 2 octobre 2026
- Ranma1/2 (saison 3) : 3 octobre 2026
- Blue Box (saison 2) : 4 octobre 2026
- Love Village (saison 3) : 6 octobre 2026
- Des vrais mecs (saison 2) : 7 octobre 2026
- El círculo : 7 octobre 2026
- Below : 8 octobre 2026
- Recharge mon cœur : 9 octobre 2026
- Haunted Hotel (saison 2) : 9 octobre 2026
- On en mangerait… ou pas, spécial Halloween (saison 2) : 9 octobre 2026
- 100 jours en espionne : 10 octobre 2026
- Le Piège : 13 octobre 2026
- Love Is Blind (S11: Boston) : 14 octobre 2026
- La Diplomate (saison 4) : 15 octobre 2026
- Hollywood Arts : 15 octobre 2026
- Les Affaires organisées : 16 octobre 2026
- Cyberpunk: Edgerunners 2 : 20 octobre 2026
- Les Mères pingouins (saison 2) : 21 octobre 2026
- The Prison Experiment : La nouvelle expérience de Stanford : 21 octobre 2026
- Nobody Wants This (saison 3) : 22 octobre 2026
- Lupin (partie 4) : 23 octobre 2026
- Grand d'Espagne : 23 octobre 2026
- Celui qui s'appelait Matthew Perry : 27 octobre 2026
- Minimum Wage : 26 octobre 2026
- Balaraw: Blood Island : 29 octobre 2026
- Akka : 30 octobre 2026
- How to Ruin Diwali : 30 octobre 2026
- Trouble échange : 30 octobre 2026
Les nouveautés films originaux du mois
- Super-riches, méga-fauchés : 1er octobre 2026
- À vie : 2 octobre 2026
- Less of a Stranger : 7 octobre 2026
- Animals : 9 octobre 2026
- The Storm : 15 octobre 2026
- Sacrifice : 16 octobre 2026
- SERIOUSLY SINGLE TOO : 16 octobre 2026
- On va s'arrêter là : 16 octobre 2026
- Contre l'ouragan : 23 octobre 2026
- Toi, moi, nous : 29 octobre 2026
- Colisión : 30 octobre 2026
Tout savoir sur l'abonnement à Netflix
Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.