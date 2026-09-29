Netflix : les films et séries à ne pas rater en octobre 2026

On fait le point sur les nouveautés films et séries qu'il ne faut surtout pas manquer ce mois-ci sur Netflix.

Qu'est-ce qu'on regarde au mois d'octobre ? Netflix met en ligne de nouveaux programmes, parmi lesquels des nouveautés prestiges attendues ou le retour d'anciennes séries qui ont fait leur preuve. Dans cette dernière catégorie, on retrouve notamment la saison 4 de La diplomate, mise en ligne le 15 octobre, la saison 3 de Nobody Wants this prévue pour le 22 octobre et la partie 4 de Lupin, le 23 octobre.

Mais la grosse nouveauté à ne pas manquer ce mois-ci reste la sortie d'A l'Est d'Eden, série événement qui adapte le roman culte de John Steinbeck, avec Florence Pugh, Christopher Abbott et Mike Faist. Elle est mise en ligne dès le 1er octobre. Le 27 octobre, il sera également possible de visionner un documentaire consacré sur l'acteur de Friends Matthew Perry, disparu en 2023. Ci-dessous, on vous a récapitulé le calendrier de toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.

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À l'est d'Éden : 1er octobre 2026

The Ramparts of Ice (saison 2) : 1er octobre 2026

#Love : 2 octobre 2026

Ranma1/2 (saison 3) : 3 octobre 2026

Blue Box (saison 2) : 4 octobre 2026

Love Village (saison 3) : 6 octobre 2026

Des vrais mecs (saison 2) : 7 octobre 2026

El círculo : 7 octobre 2026

Below : 8 octobre 2026

Recharge mon cœur : 9 octobre 2026

Haunted Hotel (saison 2) : 9 octobre 2026

On en mangerait… ou pas, spécial Halloween (saison 2) : 9 octobre 2026

100 jours en espionne : 10 octobre 2026

Le Piège : 13 octobre 2026

Love Is Blind (S11: Boston) : 14 octobre 2026

La Diplomate (saison 4) : 15 octobre 2026

Hollywood Arts : 15 octobre 2026

Les Affaires organisées : 16 octobre 2026

Cyberpunk: Edgerunners 2 : 20 octobre 2026

Les Mères pingouins (saison 2) : 21 octobre 2026

The Prison Experiment : La nouvelle expérience de Stanford : 21 octobre 2026

Nobody Wants This (saison 3) : 22 octobre 2026

Lupin (partie 4) : 23 octobre 2026

Grand d'Espagne : 23 octobre 2026

Celui qui s'appelait Matthew Perry : 27 octobre 2026

Minimum Wage : 26 octobre 2026

Balaraw: Blood Island : 29 octobre 2026

Akka : 30 octobre 2026

How to Ruin Diwali : 30 octobre 2026

Trouble échange : 30 octobre 2026

Super-riches, méga-fauchés : 1er octobre 2026

À vie : 2 octobre 2026

Less of a Stranger : 7 octobre 2026

Animals : 9 octobre 2026

The Storm : 15 octobre 2026

Sacrifice : 16 octobre 2026

SERIOUSLY SINGLE TOO : 16 octobre 2026

On va s'arrêter là : 16 octobre 2026

Contre l'ouragan : 23 octobre 2026

Toi, moi, nous : 29 octobre 2026

Colisión : 30 octobre 2026

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.