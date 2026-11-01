Netflix : les nouveautés films et séries à voir absolument en novembre 2026

On fait le point sur les sorties de films et de séries qu'il ne faut surtout pas rater ce mois-ci sur Netflix.

Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas manquer en novembre sur Netflix ? Comme chaque mois, la plateforme de streaming fait le plein de nouveautés, que ça soit de nouveaux programmes originaux ou les suites de séries attendues. Dans cette seconde catégorie, les fans de Black Doves, série d'espionnage avec Keira Knightley, sort dès le 5 novembre 2026, tout comme la saison 3 (la dernière) de L'impératrice, le 12 novembre.

Dans la première catégorie, citons la série The Body prévue pour le 11 novembre, le film français Un bon avocat avec Laurent Lafitte le 9 novembre, ou encore Quasimodo, l'âme de Paris avec Vincent Cassel, le 27 novembre.

Le mois de novembre lance également officiellement la saison des films de Noël sur la plateforme de streaming, avec plusieurs titres parfaits pour se caler dans un plaid avec une boisson chaude : Mon beau noël de chien le 4 novembre, Le Gospel de Noël le 11 novembre, Noël dans ta peau le 12 novembre ou Protection (très) rapprochée le 18 novembre. Ci-dessous, on vous a récapitulé le calendrier de toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.

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Bass X Machina : 3 novembre 2026

Anesthésie : 4 novembre 2026

Black Doves (saison 2) : 5 novembre 2026

Chronique arctique (saison 2) : 5 novembre 2026

La Prise du palais : 6 novembre 2026

À l'épreuve du diable (saison 3) : 10 novembre 2026

Last One Standing (saison 4) : 10 novembre 2026

La Loi d'Alicia : 11 novembre 2026

ChiaroScuro : 11 novembre 2026

The Body : 11 novembre 2026

Comme deux frères (saison 2) : 12 novembre 2026

Bir Başkadır (saison 2) : 12 novembre 2026

Love Is Blind, Habibi (saison 2) : 12 novembre 2026

Urgences humaines : 12 novembre 2026

L'Impératrice (saison 3) : 12 novembre 2026

El crimen de Pazos : 13 novembre 2026

Les VIP se disent oui : 13 novembre 2026

La Loi de la bête : 18 novembre 2026

Valentina et les 12 signes : 18 novembre 2026

L'Arène du shopping : 18 novembre 2026

The Altruists : 19 novembre 2026

Toujours sur la brèche : 26 novembre 2026

Fool Night : 26 novembre 2026

L'Enlèvement de Toos van der Valk : 26 novembre 2026

Salish et les 12 jeux de Noël : 28 novembre 2026

Mon beau Noël de chien : 4 novembre 2026

Un an à vivre, un homme à acheter : 5 novembre 2026

Overacting : 5 novembre 2026

Possible Love : 6 novembre 2026

Un bon avocat : 9 novembre 2026

Le Gospel de Noël : 11 novembre 2026

Allen : 12 novembre 2026

Never Surrender : 12 novembre 2026

Noël dans ta peau : 12 novembre 2026

Heartland : 13 novembre 2026

Protection (très) rapprochée : 18 novembre 2026

Vicentina demande pardon : 20 novembre 2026

The Mosquito Bowl : 25 novembre 2026

Le Petit : 27 novembre 2026

Quasimodo, l'âme de Paris : 27 novembre 2026

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.