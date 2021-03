Netflix : les films et séries au catalogue en avril 2021

NETFLIX. Plusieurs nouveautés arrivent en avril 2021 sur la plateforme de streaming. Retrouvez les sorties films et séries du mois sur Netflix.

[Mis à jour le 25 mars 2021 à 17h26] Comme chaque mois, Netflix enrichit son catalogue de nouveaux films et séries pour ses abonnés. Ces derniers vont pouvoir découvrir quelques séries en avril 2021, mais surtout beaucoup de films. Dès le 1er avril 2021, seront mis en ligne Karaté Kid, Shrek 1 et 2, Le monde perdu : Jurassic Park, Darkman et Mon roi. Dès le lendemain, c'est le film Madame Claude avec Garance Marillier et Roschdy Zem qui sera à découvrir, avant de débuter le visionnage de Thunder Force, la comédie de super-héroïnes avec Octavia Spencer et Melissa McCarthy. Celui-ci est mis en ligne le 9 avril. Les fans de Dylan O'Brien (Teen Wolf, Le Labyrinthe) pourront retrouver l'acteur dans un registre post-apocalyptique dans Love and Monsters dès le 14 avril.

Si moins de séries sont mises en ligne sur Netflix en avril 2021 par rapport à d'autres mois, certaines sont très attendues. C'est le cas de la mini-série Le Serpent, avec Tahar Rahim dans le rôle d'un tueur en série. Déjà diffusée sur la BBC, elle a été un succès critique et d'audiences. La série fantastique Shadow & Bone : la Saga Grisha sera aussi à découvrir dès le 23 avril, et promet de plonger les abonnés de la plateforme de streaming dans le royaume maudit de Ravka. A la fin du mois, c'est ladaptation du roman Innocent d'Harlan Coben qui sera à visionner. Plus bas dans cet article, vous retrouverez le planning des nouveautés Netflix ainsi que toutes les informations concernant la plateforme de streaming.

En avril 2021, Netflix ajoute du contenu série à son catalogue. Les abonnés de la plateforme peuvent découvrir ces séries majeures du mois, dans l'ordre de mise en ligne : The 100 saison 7 (1er avril), Lego Ninjago saison 2 partie 2 (1er avril), Le serpent (2 avril), The circule us saison 2 (14 avril), Zero (21 avril), Shadow & bone : la saga grisha (23 avril), Sexify (28 avril), Le guide Headspace du sommeil (28 avril), Innocent (30 avril).

Netflix met également en ligne plusieurs films en avril 2021, dont voici les sorties les plus importantes dans l'ordre de mise en ligne sur la plateforme de streaming : Karaté Kid, Shrek 1 et 2, Le monde perdu : Jurassic Park, Darkman, Mon roi (1er avril), Madame Claude (2 avril), Thunder Force (9 avril), Blade Runner 2049 (14 avril), Love and Monsters (14 avril), Stowaway (22 avril), Les Mitchell contre les machines (30 avril).

Toutes les infos sur Netflix

Netflix est la première offre de streaming par abonnement au monde. Malgré la concurrence de plus en plus importante, le nombre d'abonnement de la plateforme semble continuer de croître d'année en année, et les productions originales s'enchaînent. Parmi les autres offres disponibles en France, on retrouve Amazon Prime Vidéo qui tente de rivaliser avec de nombreux contenus mais a encore du mal à rassembler un public important et fidèle, tandis qu'Apple et Disney ont chacun lancé leurs propres services de streaming.

Par rapport à la concurrence, Netflix se distingue par son catalogue très riche, agrémenté à la fois de grands classiques du cinéma et d'oeuvres originales très populaire, tant au niveau des séries que des films. Dans cet article, nous vous proposons toutes les informations sur la plateforme de streaming : comment s'abonner ? A quels prix ? Quels sont les films et séries à découvrir en ce moment dans le catalogue et les nouveautés ? Tout y est.

Il est très facile de s'abonner à Netflix. Pour cela, il suffit de souscrire à un abonnement mensuel, annulable à tout moment et sans frais supplémentaire. Tout d'abord, il suffit de se rendre sur la page d'accueil de Netflix et de rentrer son adresse mail dans le champ "inscrivez-vous maintenant". Choisissez le forfait qui vous intéresse entre l'essentiel, le standard et le premium, puis configurez votre compte en rentrant votre adresse mail et un mot de passe. Netflix vous demande ensuite vos informations de paiement afin de vous prélever chaque mois à compter de votre date d'inscription. L'abonnement doit ensuite être confirmé par email pour profiter de la plateforme de streaming.

En France, Netflix propose trois tarifs différents aux abonnés. Le premier, appelé "Essentiel", est disponible à partir de 7,99€ par mois et offre tous les contenus de la plateforme sur un seul écran et en HD. Le deuxième, adopté par la majorité des abonnés, est le "Standard" à 11,99€ par mois, qui propose la même chose que l'Essentiel, avec la possibilité de regarder des contenus en HD sur deux écrans simultanément. On trouve enfin, le "Premium" à 15,99€, qui permet de regarder les séries et les films Netflix sur quatre écrans en même temps, le tout en Ultra HD. Toutefois, il n'est plus possible de bénéficier d'un mois gratuit pour se faire une idée sur l'offre par abonnement.

Malheureusement pour ceux qui espèrent découvrir les contenus de Netflix gratuitement, il n'est pas possible de profiter des productions de la plateforme de streaming sans payer. A noter que l'essai gratuit pendant un mois qui a prévalu pendant quelques années n'existe plus. Cependant, certains contenus sont disponibles gratuitement sur le site netflix.com/fr/watch-free. C'est une manière pour les utilisateurs de découvrir certains contenus exclusifs afin de lui permettre de choisir s'il souhaite poursuivre en s'abonnant ou non. Toutefois, pour les séries, seul le premier épisode est disponible. Parmi les contenus proposés gratuitement, on retrouve la série Stranger things, la série Elite, la série Baby Boss les affaires reprennent, la minisérie Dans leur regard, la téléréalité Love is blind, la série documentaire Notre planète et la série Grace & Frankie.

En mars 2020, l'extension Google Chrome Netflix Party a été créée. Son but : permettre aux abonnés de la plateforme de streaming de partager une session de visionnage avec leurs proches, afin que chacun puisse regarder, à distance, le même épisode ou le même film. Il suffit de se rendre sur le site de Netflix Party pour installer l'extension. A noter que celle-ci est disponible uniquement sur Google Chrome, et non pas sur les autres navigateurs internet. Pour savoir en détail comment installer Netflix Party et comment le faire fonctionner, cliquez ci-dessous.

Lorsque l'on s'abonne pour la première fois, le contenu pléthorique de Netflix peut rebuter. La plateforme de streaming offre des milliers de séries, films, documentaires, dessins animés, reportages et il n'est pas évident de faire un choix. En premier lieu, sachez que Netflix catégorise chaque contenu, afin de s'y retrouver plus facilement. La partie comédie est notamment très bien fournie. Par la suite, plus vous regarderez de films et de séries, plus l'algorithme de Netflix se chargera de trouver des programmes adaptés à vos envies. Malheureusement, tout n'est pas disponible sur Netflix France, en raison des droits de diffusions répartis chez plusieurs diffuseurs. On notera par exemple l'absence de séries comme Lost, The Office US, Buffy contre les vampires.

Côté séries télévisées, Netflix est responsable d'un certain nombre de phénomènes partout dans le monde. On peut notamment citer Orange is the new black, la comédie dramatique en milieu carcéral, mais aussi Stranger Things, un retour nostalgique dans les années 1980 avec un gros soupçon de fantastique, ou encore 13 Reasons Why, une série dure qui évoque le harcèlement chez les adolescents. Sachez que Netflix diffuse aussi la série espagnole événement La Casa de Papel que beaucoup ont adoré.

Netflix propose de nombreux films en France. Au catalogue du géant du streaming, on retrouve des milliers de contenus de tous les genres : comédies, drames, films romantiques, thrillers, science fiction, horreur, il y en a pour tous les goûts, que vous soyez cinéphiles ou en recherche d'un divertissement pour le soir. Netflix se distingue également en proposant des productions originales, dont certaines ont même été saluées par les professionnels de l'industrie, comme Roma (Oscar de la meilleure réalisation en 2019), Marriage Story (Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2020) ou Klaus (nomination aux Oscars 2020). Retrouvez ci-dessous une sélection non-exhaustive des meilleurs films à voir sur Netflix, classés par ordre alphabétique. Cette liste est amenée à évoluer au fur et à mesure des entrées et des sorties du catalogue.

Comédies

Charlie et la chocolaterie

La cité de la peur

La vie de Brian

Le dictateur

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

Les temps modernes

Monty Python : Sacré Graal

The Nice Guys

Drames

8 femmes

Birdman

Ghost

Grand Torino

La ligne verte

Laurence Anyways

Le dernier métro

Le mépris

Les 400 coups

Les parapluies de Cherbourg

Les affranchis

Les évadés

Marriage Story

Moonlight

Mudbound

Okja

Roma

The Irishman

The Revenant

The Social Network

Une merveilleuse histoire du temps

Whiplash

Film romantique

L'arnacoeur

Coup de foudre à Notting Hill

Dirty Dancing

Eternal Sunshine of the Spotless mind

Il était temps

Les demoiselles de Rochefort

Les lumières de la ville

Love Actually

Thriller

Le Prestige

Ocean's Eleven

Reservoir Dog

Shutter Island

V pour Vendetta

Zodiac

Science-fiction

Blade Runner : The Final Cut

Gravity

Inception

Interstellar

Matrix

Premier contact

Film d'animation

Klaus

Le voyage de Chihiro

Les Noces Funèbres

Mon voisin Totoro

Princesse Mononoke

Your name

Horreur

Dernier train pour Busan

Shining

Sweeney Todd

Films d'actions

Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche Perdue

Les Goonies

Mad Max : Fury Road

SOS Fantômes

The Dark Knight

Netflix se distingue de ses pairs par le nombre impressionnant de séries au sein de son catalogue. Les abonnés français peuvent retrouver autant des classiques de la télévision, comme Friends, Breaking Bad ou encore The Big Bang Theory. Mais la plateforme se distingue également par ses productions originales qui ont obtenu un sacre critique et populaire, comme Stranger Things, The Good Place ou Sex Education. Linternaute.com vous propose une sélection des meilleures séries à voir sur la plateforme de streaming en ce moment, classée par genre et ordre alphabétique. Cette liste non-exhaustive est amenée à s'enrichir et à évoluer au fur et à mesure des entrées et des sorties du catalogue.

Comédies

Au fil des jours

Brooklyn 99

Community

Friends

How I Met Your Mother

The Big Bang Theory

The Good Place

Comédie dramatique

Crazy Ex-Girlfriend

Dix pour cent

Jane the Virgin

Glow

Hollywood

Sex Education

Drame

13 Reasons why

Better Call Saul

Bojack Horseman

Breaking Bad

Dans leur regard

Le jeu de la dame

Orange is the new black

Sense 8

The Haunting of Hill House (drame/horreur)

The Haunting of Bly Manor (drame/horreur)

Policier/Thriller

American Crime Story : l'affaire O.J. Simpson

Fargo

La Casa de Papel

Mindhunter

Orphan Black

Sherlock

Unbelievable

Science Fiction

Black Mirror

Dark

Les 100

Love Death + Robots

Stranger Things

Séries historiques

Le Bazar de la charité

Les demoiselles du téléphone

Outlander

The Crown

Action

Kingdom

Umbrella Academy

Vikings

Documentaire

The Last dance

Tiger King

Le studio Ghibli a choisi Netflix pour diffuser ses films à l'international (hors Etats-Unis, Canada et Japon) en streaming par abonnement. Les 21 films du studio fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata sont disponibles dans le catalogue : Le Château dans le ciel, Mon Voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Souvenirs goutte à goutte, Porco Rosso, Je peux entendre l'océan, Les Contes de Terremer, Nausicaä de la vallée du vent, Princesse Mononoke, Mes Voisins les Yamada, Le Voyage de Chihiro, Le Royaume des Chats, Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Le Conte de la Princesse Kaguya, Pompoko, Si tu tends l'oreille, Le Château Ambulant, Ponyo sur la falaise, La Colline aux coquelicots, Le Vent se lève, Souvenirs de Marnie.