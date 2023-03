Netflix : les nouveautés films et séries du mois de mars

Quels films et quelles séries voir sur Netflix en mars 2023 ? On fait le point sur les sorties incontournables de la plateforme de streaming et le calendrier du catalogue.

[Mis à jour le 1er mars 2023 à 9h00] Comme tous les mois, Netflix propose de découvrir plusieurs nouveautés en mars 2023. Quels films et quelles séries voir dans les prochains jours ? L'événement est sans conteste la suite de la quatrième saison de You, mise en ligne le 9 mars. Côté série, les fans de fantasy peuvent également découvrir la suite de Shadow and Bone : la saga Grisha, le 16 mars. La plateforme de streaming Netflix met également en ligne le film comique Murder Mystery 2, dans lequel Jennifer Aniston et Adam Sandler mènent l'enquête.

Plusieurs documentaires seront également à binge-watcher, comme celui sur l'affaire Fourniret (2 mars) ou sur le vol MH370 (8 mars). Le mois de mars se conclura également par la mise en ligne de la saison 4 de Love is Blind et par le retour de Riverdale pour son ultime saison 7, le 30 mars 2023. Ci-dessous, découvrez le top des nouveaux films et séries de la plateforme de streaming ainsi que le calendrier des sorties du mois. Un peu plus bas dans cet article, Linternaute.com vous propose une sélection des meilleurs films et des meilleures séries à voir sur Netflix.

La suite de la saison 4 de You

La première partie de la saison 4 de You était à voir sur Netflix en février. Les cinq derniers épisodes, qui voient (spoilers) le retour de Love comme a pu le dévoiler la bande-annonce, seront à découvrir le 9 mars 2023 sur Netflix. Comment Joe Goldberg réussira-t-il à s'en sortir dans la suite de ses aventures londoniennes ? C'est ce que les fans découvriront dans la seconde partie de la saison 4.

La suite de Shadow and Bone : la saga Grisha

Adaptée des romans du même nom, la série Shadow & Bone : la saga Grisha revient sur Netflix. La saison 2 est mise en ligne le 16 mars 2023, l'occasion de découvrir la suite des aventures d'Alina, Kaz, Mal, Inej et Jesper, face au redoutable General Kirigan.

Le deuxième film Murder Mystery

Murder Mystery est un film comique surprenant à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, sur Netflix. La suite, dans laquelle le couple formé par Jennifer Aniston et Adam Sandler, proposera une nouvelle enquête rocambolesque. Au casting, on retrouvera une myriade de stars, de Mélanie Laurent à Kuhoo Verma en passant par Mark Strong, Enrique Arce, Jodie Turner-Smith et le retour de Dany Boon.

1er mars 2023 : les films Spider-Man, Detective Conan (saison 4), Fast & Furious : Hobbs & Shaw, Bis

: les films Spider-Man, Detective Conan (saison 4), Fast & Furious : Hobbs & Shaw, Bis 2 mars 2023 : Sex/Life, L'affaire Fourniret : dans la tête de Monique Olivier

: 3 mars 2023 : Next in fashion (saison 2)

4 mars 2023 : Cinquante nuances plus sombres

: 5 mars 2023 : The Sinner (saison 4)

8 mars 2023 : MH370 : l'avion disparu

: : l'avion disparu 9 mars 2023 : You (saison 4, partie 2)

(saison 4, partie 2) 10 mars 2023 : Luther : soleil déchu (avec Idris Elba), The Glory (partie 2), Roulez jeunesse

: Luther : soleil déchu (avec Idris Elba), (partie 2), Roulez jeunesse 15 mars 2023 : Pornhub : gros plan sur le géant du sexe

: 16 mars 2023 : Shadow & Bone : la saga Grisha (saison 2)

17 mars 2023 : Le roi des ombres, Battle massive, L'éléphante du magicien

Le roi des ombres, Battle massive, L'éléphante du magicien 18 mars 2023 : Ad Astra

: Ad Astra 22 mars 2023 : Son royaume (saison 2)

Son royaume (saison 2) 23 mars 2023 : The Night Agent, Bad Boys for life

: The Night Agent, Bad Boys for life 24 mars 2023 : Love is blind (saison 4)

: (saison 4) 29 mars 2023 : Wellmania

: Wellmania 30 mars 2023 : Riverdale (saison 7, chaque semaine)

: Riverdale (saison 7, chaque semaine) 31 mars 2023 : Murder Mystery 2

Mercredi, le retour réussi de la famille Addams

Mercredi a été le gros carton de la fin d'année 2022 sur Netflix. En sortant le 23 novembre, la série de Tim Burton mettant en scène l'aînée de la famille Addams intégrant une nouvelle école pour enfants particuliers s'est hissé dans le top des programmes les plus binge-watché de la plateforme. Une saison 2 a naturellement été commandée par Netflix.

Emily in Paris, la France so chic

Emily in Paris est une série télévisée américaine diffusée sur Netflix depuis le 2 octobre 2020. Elle suit la vie d'Emily, une Américaine incarnée par Lily Collins qui débarque à Paris pour débuter un nouvel emploi. Entre différences de culture et histoires d'amour, son quotidien s'annonce mouvementé ! Au casting, cette série comique rassemble également Lucas Bravo, Camille Razat, Ashley Park ou Philippine Leroy-Beaulieu.

La chronique des Bridgerton, romance à l'anglaise

La chronique des Bridgerton est l'un des plus gros succès série de Netflix de ces dernières années. Chaque saison suit la romance de l'un des membres de la famille Bridgerton, une famille aisée de la Régence anglaise, au XIXe siècle. Cette série, adaptation des romans de Julia Quinn, a permis de révéler certains acteurs comme Regé-Jean Page, Jonathan Bailey, Nicola Coughlan ou Simone Ashley.

Lupin, le braquage d'Omar Sy

Série française, Lupin s'est imposé rapidement comme un phénomène mondial de Netflix. Cette réadaptation moderne d'Arsène Lupin avec Omar Sy (renommé Assane Diop) mêle action, cambriolage et enquête. Au casting, on retrouve également Ludivine Sagnier, Shirine Boutella ou Clotilde Hesme. Le premier épisode est sorti sur la plateforme de streaming le 8 janvier 2021.

Stranger Things, LE phénomène de Netflix

Quand on parle de phénomène pop-culture made in Netflix, on pense sans nul doute à Stranger Things, série anglophone de tous les records sur la plateforme de streaming. Etranges phénomènes surnaturels, des ados mal dans leur peau déterminés à résoudre les mystères, humour et enquête, le cocktail est explosif ! La série fait les beaux jours de Netflix depuis le 15 juillet 2016. La saison 5, actuellement en production, sera la dernière.

Sex Education, la vie sexuelle des ados

Sex Education est une série britannique de Netflix disponible sur la plateforme depuis le 11 janvier 2019. Véritable cours d'éducation sexuelle à destination des ados (mais pas que), cette série suit des lycéens donnant des cours de thérapie sexuelle clandestin au sein de leur établissement. Le casting réunit Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa ou encore Gillian Anderson.

Squid Game, thriller coréen à ne pas manquer

Squid Game est la série non-anglophone la plus visionnée de Netflix depuis sa sortie, le 17 septembre 2021. Cette fiction sud-coréenne plonge les abonnés dans un futur dystopique dans lequel les personnes en difficultés financières sont invitées à participer à une compétition de survie ponctuée par des jeux d'enfants. Elles risquent leur vie dans l'espoir de remporter une grosse somme d'argent et pour sortir de la misère.

Sandman, plongée dans l'univers de Neil Gaiman

Sandman est une série fantastique sortie le 5 août 2022 sur Netflix. Il s'agit de l'adaptation des romans graphiques de Neil Gaiman au sujet du Marchand de sable, qui contrôle les rêves jusqu'à ce qu'il se fasse capturer pendant une centaine d'années. Une fois libéré, il va devoir rétablir l'équilibre. Au casting, on retrouve Tom Sturridge, Jenna Coleman, Gwendoline Christie ou Boyd Holbrook.

The Crown, la famille royale romancée en série

The Crown est une série dramatique disponible sur Netflix depuis le 4 novembre 2016 et récompensée plusieurs fois aux Golden Globes. Elle relate l'histoire publique et privée de la famille royale britannique depuis le début du règne d'Elizabeth II. Le casting change toutes les deux saisons, mais on n'a pu apercevoir Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, Josh O'Connor, Gillian Anderson, Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Emma Corrin ou encore Elizabeth Debicki et Dominic West dans la distribution.

The Witcher, la fantasy XXL

The Witcher est l'adaptation Netflix du jeu vidéo à succès. Henry Cavill incarne Geralt de Riv, un sorceleur qui vient en aide à la princesse Ciri. Au casting, il est entouré d'Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer, mais aussi de Freya Allan, Joey Batey ou encore Anna Shaffer. Le premier épisode est mis en ligne sur la plateforme de streaming le 20 décembre 2019.

1899, nouvelle série des créateurs de DARK

Vous avez aimé Dark ? Préparez-vous à de nouveaux mystères, parce que les créateurs du succès de Netflix sont de retour avec 1899. Cette série plonge les abonnés de la plateforme de streaming à l'aube du XXe siècle, sur un navire transportant des migrants européens vers New York. Mais leur traversée va être bouleversée lorsqu'un bateau disparu depuis plusieurs semaines avec des centaines de passagers à son bord refait mystérieusement son apparition en pleine mer. 1899 est à découvrir sur Netflix depuis le 17 novembre 2022 mais a malheureusement été annulée à l'issue de sa première saison.

Glass Onion, une nouvelle enquête pour Benoît Blanc

Après le succès de A couteaux tirés, le détective Benoît Blanc campé par Daniel Craig doit résoudre une nouvelle enquête. Glass Onion est la suite du film policier sorti en 2019. Au casting, on retrouve une ribambelle de stars : .Kate Hudson, Edward Norton, Kathryn Hahn, Ethan Hawke, Janelle Monae, Leslie Odom Jr, David Bautista ou encore Jessica Henwick. Glass Onion est sorti sur Netflix le 23 décembre 2022.

Pinocchio, le superbe conte de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro revisite le chef d'oeuvre de Carlo Collodi, quelques mois seulement après la sortie de l'adaptation en live action de Disney. Cette fois, c'est le film d'animation, et plus particulièrement la technologie du stop-motion, qui est privilégiée. Pinocchio, par le réalisateur mexicain, est un conte poignant et poétique à voir sur Netflix depuis le 9 décembre 2022.

The Power of the Dog pour les amateurs de western

The Power of the Dog est un western réalisé par Jane Campion avec Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee. Film nerveux et sous tension, qui interroge la masculinité toxique, il a permis à Jane Campion de décrocher son premier Oscar de la meilleure réalisation en 2022. Le film est mis en ligne sur Netflix le 2 septembre 2021.

Tick, Tick... BOOM pour les friands de comédies musicales

Tick, tick... BOOM ! est une comédie musicale de Lin-Manuel Miranda. Andrew Garfield incarne Jonathan Larson dans ses jeunes années, entre déboires, misère et création artistique, avant qu'il n'écrive le succès planétaire Rent. Andrew Garfield est nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Le film est mis en ligne sur Netflix le 12 novembre 2021.

Klaus, meilleur film de Noël

Klaus est un film d'animation hispano-britannique de Sergio Pablos, sorti en 2019 sur Netflix. Ce conte de Noël revient sur l'amitié entre Jesper, un facteur coincé sur une île hostile du Cercle arctique, et Klaus, un menuisier mystérieux. Ensemble, ils décident d'organiser une grande distribution de cadeaux pour redonner le sourire aux habitants. En version originale, on peut entendre les voix de J.K. Simmons, Jason Schwartzman, Rashida Jones ou encore Joan Cusack.

The Gray Man, film d'action au casting cinq étoiles

The Gray Man est un film d'action réalisé par les frères Russo (à qui l'on doit notamment Avengers Endgame) sorti le 22 juillet 2022 sur Netflix. Un ancien agent de la CIA et tueur à gages, Six, devient la cible de Lloyd Hansen et de son ancien employeur de la CIA lorsqu'il découvre la vérité sur l'équipe qui emploie les "Gray Man" comme lui. Au casting, on retrouve Ryan Gosling, Ana de Armas, Chris Evans, Jessica Henwick ou encore Regé-Jean Page.

Les Sept de Chicago et sa folle histoire vraie

Sorti le 25 septembre 2020 sur Netflix, Les Sept de Chicago revient sur la répression policière qui a eu lieu lors de manifestations en marges de la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago. Un an plus tard, sept des organisateurs sont poursuivis par le gouvernement pour conspiration. Cette histoire vraie est retranscrite à l'écran par Aaron Sorkin. Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong ou encore Yahya Abdul-Mateen II et Joseph Gordon-Levitt se donnent la réplique.

Don't look up, comédie cosmique

Don't Look Up est un film comique réalisé par Adam McKay avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Cate Blanchette ou Ariana Grande. Deux astronomes persuadés qu'une météorite va s'écraser sur la Terre essaient de prévenir l'humanité de la fin du monde à venir. Don't Look Up : déni cosmique est sorti sur Netflix le 24 décembre 2021.

Marriage Story, un drame émouvant

Marriage Story est un drame émouvant sur un couple qui se sépare. Réalisé par Noah Baumbach, ce film réunit Adam Driver, Scarlett Johansson et Laura Dern au casting. Le long-métrage, nommé aux Oscars, est sorti sur la plateforme de streaming Netflix le 4 décembre 2019.