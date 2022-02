Netflix : nouveautés films et séries du 11 au 17 février 2022

NETFLIX. "Inventing Anna", "Bigbug"... Que voir cette semaine sur Netflix ? Le catalogue des nouveautés films et séries de la plateforme de streaming.

[Mis à jour le 11 février 2022 à 9h00] Netflix propose de nombreuses nouveautés importantes tous les vendredis, notamment en terme des productions originales. Ce vendredi 11 février ne déroge pas à la règle : les abonnés de la plateforme peuvent découvrir en streaming dès aujourd'hui la mini-série Inventing Anna, inspirée de l'histoire vraie d'une femme se faisant passer pour une héritière américaine. Les fans d'Amélie Poulain pourront également découvrir le nouveau film futuriste de Jean-Pierre Jeunet, Bigbug. Tall Girl 2, Anne+ : le film, Love is Blind saison 2, Love tactics et L'amour en laisse font également partie des nouveautés du jour.

Dans les prochains jours, jusqu'au jeudi 17 février 2022, les abonnés de Netflix pourront découvrir d'autres nouveautés. Parmi elles, citons le film Dragon 3 (12 février), la série de documentaire Jee-yuhs : la trilogie Kanye West (à partir du 16 février) ou encore la série policière Le Jeune Wallander (17 février). Ci-dessous, retrouvez le calendrier complet des prochaines sorties sur Netflix.

1er février 2022 : Comment élever un super-héros (saison 2), Anne Frank, ma meilleure amie, Gabby et la maison magique (saison 4), Collection Claude Berri (Tchao Pantin, Le vieil homme et l'enfant, Jean de Florette, Manon des Sources, Uranus, Germinal, Ensemble c'est tout), Jackass 3.5, Sorry to bother you, Ninja Turtles 1 et 2, The Walking dead (saison 10 partie 2), Crazy, stupid, love, Braquage à l'italienne, The Apprentice

Netflix est une plateforme devenue incontournable dans le paysage du streaming. Malgré la concurrence de plus en plus forte d'Amazon Prime Video ou Disney+, son nombre d'abonnés et de contenus originaux continue de croître. C'est d'ailleurs par son catalogue de séries populaires, comme Squid Game, Stranger Things, La Chronique des Bridgerton ou La Casa de Papel, que Netflix se distingue des autres plateformes. Si vous souhaitez prendre ou poursuivre votre abonnement, sachez toutefois qu'il s'agit d'une des plateformes de streaming aux tarifs les plus élevés : l'abonnement le moins cher coûte 8,99 € par mois. Le mois d'essai qui était instauré depuis plusieurs années n'existe plus. Ci-dessous, retrouvez les dernières infos sur Netflix, les programmes à voir sur Netflix, mais aussi les informations sur l'abonnement et les prix de la plateforme de streaming.

Netflix regorge de nombreux films sur sa plateforme de streaming, que ça soit des classiques du cinéma ou des productions originales. Dans cette seconde catégorie, on retrouve plusieurs films salués lors des cérémonies de remise de prix (Festival de Cannes, Oscars,...). Parmi les films Netflix incontournables, citons Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlet Johansson), Mank de David Fincher, Mudbound, les films d'animation Klaus ou Les Mitchell contre les machines, Roma d'Alfonso Cuaron, ou encore Les sept de Chicago. Ci-dessous, une sélection non-exhaustive des meilleurs films originaux de Netflix à voir sur la plateforme de streaming.

De nombreuses séries originales sont à découvrir sur Netflix. Parmi les plus populaires, on peut citer La Casa de Papel, Lupin, Stranger Things, La chronique des Bridgerton ou encore Squid Game. D'autres ont été encensées par la critique spécialisée, comme The Crown, Sex Education, The Haunting of Hill House ou Le Jeu de la Dame. Ci-dessous, retrouvez une sélection des meilleurs séries à voir sur Netflix, que ça soit des productions originales ou des classiques de la télévision à retrouver sur la plateforme.

Tout sur l'abonnement à Netflix

Netflix propose trois abonnements aux tarifs différents. L'abonnement "essentiel" est le moins cher, à 8,99 € par mois. Les prix peuvent ensuite augmenter avec l'abonnement "Standard" à 13,49 € par mois, jusqu'à monter à 17,99 € pour l'abonnement "Premium". Dans l'article ci-dessous, on vous détaille précisément chacun des abonnements et leur tarif associé afin de vous aider à choisir celui qui vous correspond le mieux.

Netflix propose trois abonnements différents : l'essentiel, le standard et le premium. Chacun propose de regarder des films et séries en illimité sur smartphone, tablette, ordinateur ou sur TV et Smart TV. Mais comment choisir entre ces trois offres ? Ci-dessous, on vous détaille chacune d'entre elle, avec leurs avantages et leurs inconvénients :

Si votre budget est serré , il semble préférable d'opter pour l'abonnement Essentiel , qui, à 8,99 €/mois, est le moins cher que propose la plateforme de streaming. Cependant, cette offre ne propose qu'un écran simultané et uniquement une qualité d'image standard : il ne faut donc pas être trop à utiliser ce compte en même temps.

, il semble préférable d'opter pour l'abonnement , qui, à 8,99 €/mois, est le moins cher que propose la plateforme de streaming. Cependant, cette offre ne propose qu'un écran simultané et uniquement une qualité d'image standard : il ne faut donc pas être trop à utiliser ce compte en même temps. Si vous êtes deux à profiter du compte Netflix dans votre foyer, il faudra peut-être opter pour l'abonnement Standard . Moyennant 13,49€/mois, cette offre vous permet de regarder deux contenus différents sur deux écrans simultanés. Idéal pour les colocations, les couples ou les familles peu nombreuses. Avec cette offre, vous bénéficiez également d'une image en HD.

dans votre foyer, il faudra peut-être opter pour l'abonnement . Moyennant 13,49€/mois, cette offre vous permet de regarder deux contenus différents sur deux écrans simultanés. Idéal pour les colocations, les couples ou les familles peu nombreuses. Avec cette offre, vous bénéficiez également d'une image en HD. L'abonnement Premium est idéal si vous cherchez à cumuler le maximum d'avantage et que vous n'êtes pas trop regardant sur le prix de votre abonnement, ou que vous êtes une famille très nombreuse ou une grande colocation dont chaque membre regarde Netflix régulièrement. Moyennant 17,99€/mois, vous avez accès à tous les titres de Netflix avec une qualité d'image optimale et sur de nombreux écrans simultanés. Cette offre propose de visionner le catalogue de la plateforme en HD, ultra HD et 4K, le tout sur 4 écrans en même temps.

Netflix Party est une extension Google Chrome créée en mars 2020. Celle-ci permet aux abonnés de la plateforme de streaming de regarder en même temps un même contenu avec leurs proches, même sans être physiquement présent dans la même pièce. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site de Netflix Party pour installer l'extension. Mais celle-ci est disponible uniquement sur Google Chrome, et pas sur les autres navigateurs internet. Pour savoir en détail comment installer Netflix Party et comment le faire fonctionner, cliquez ci-dessous.

Lors de son lancement en France, Netflix proposait de découvrir le contenu de la plateforme de streaming gratuitement pendant un mois. Malheureusement, il n'est plus possible d'accéderà Netflix sans payer, l'essai d'un mois n'existant plus. Il n'existe donc pas de possibilité de regarder légalement des contenus Netflix gratuitement.

Pour accéder à son compte Netflix, c'est tout simple. Il suffit de se rendre sur le site officiel de la plateforme ou directement sur l'application smartphone, tablette, Smart TV. On vous demande automatiquement de vous identifier : il suffit alors de rentrer son adresse mail et le mot de passe enregistré au moment de votre inscription. Pour gérer vos fonctionnalités, il suffit ensuite de se rendre sur l'onglet "Mon Compte", qui vous permettra de changer vos données personnelles, les informations de votre facturation.

Pour créer différent profil dans votre compte Netflix, il suffit de cliquer sur cette url. Vous pouvez alors ajouter un nouveau profil, ou changer les existants, que ça soit leur nom ou leur image. Mais ce n'est pas tout : il est possible de modifier les catégories d'âge, ce qui permet de filtrer les contenus plus sensibles pour les enfants par exemple. Il est cependant nécessaire de connaître le mot de passe du compte pour le faire. Pour supprimer un profil, il suffit de le modifier et de cliquer ensuite sur le bouton "supprimer le profil".