Netflix : Blonde, Athena... que voir en septembre 2022 ?

NETFLIX. Plusieurs séries et films arrivent sur Netflix en septembre 2022. On fait le point sur les entrées du catalogue de la plateforme de streaming.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 11h57] Après avoir repris le chemin de l'école ou du travail, rien de tel que de se poser devant Netflix pour regarder un film ou une série. Plusieurs nouveautés sont ajoutées au catalogue de la plateforme ce mois-ci. Ce 1er septembre 2022, les abonnés peuvent découvrir Jojo's Bizarre Adventure : Stone Ocean, mais aussi la série Détox qui explore notre addiction à Internet. Plusieurs films font aussi leur arrivée ou leur retour sur la plateforme, comme Mamma Mia!, Dragons 2, Clueless ou Connassse, princesse des coeurs.

Netflix proposera plusieurs autres nouveautés importantes durant les jours qui suivent. Le programme qui fera l'événement sur la plateforme de streaming en septembre 2022 est sans aucun doute Blonde. Ce film, porté par Ana de Armas, propose de découvrir la vie de Marilyn Monroe à travers un faux biopic. Il sort sur Netflix le 28 septembre 2022. Egalement dans l'actualité de la plateforme de streaming ce mois-ci, Athena, film coup de poing de Romain Gavras, sera à ne pas manquer lors de sa sortie, le 23 septembre 2022.

Plusieurs séries à succès sortent également en septembre sur Netflix. Les abonnés pourront découvrir la saison 2 de Destin : la saga Winx (16 septembre) ou encore la saison 5 de Dynastie. Les fans de Riverdale et Stranger Things reconnaîtront également Maya Hawke et Camilla Mendes à l'affiche du nouveau film de la plateforme, Si tu me venges..., le 16 septembre 2022. Ci-dessous, découvrez les films et séries à ne pas rater en ce moment sur Netflix, ainsi que le calendrier complet des nouveautés de la plateforme de streaming pour le mois d'août.

films et séries du moment sur netflix

1er septembre 2022 : Détox, Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean, Flash (saison 7), Dragons 2, Connassse, princesse des coeurs, Mamma Mia!, Kingdom (saison 3), How High, Clueless

: Détox, Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean, Flash (saison 7), Dragons 2, Connassse, princesse des coeurs, Mamma Mia!, Kingdom (saison 3), How High, Clueless 2 septembre 2022 : Devil in Ohio, Dans la famille Sexy...

: Devil in Ohio, Dans la famille Sexy... 7 septembre 2022 : Chef's Table : Pizza

Chef's Table : Pizza 8 septembre 2022 : The Anthrax Attacks, Oggy et les cafards : nouvelle génération

: The Anthrax Attacks, Oggy et les cafards : nouvelle génération 9 septembre 2022 : Sous emprise, Cobra Kai (saison 5)

: Sous emprise, Cobra Kai (saison 5) 14 septembre 2022 : Hartley, coeurs à vif

: Hartley, coeurs à vif 16 septembre 2022 : Destin : la saga Winx (saison 2), Les murs vagabonds, Si tu me venges... (avec Maya Hawke et Camila Mendes), Love is blind : after the Altar (saison 2)

: Destin : la saga Winx (saison 2), Les murs vagabonds, Si tu me venges... (avec Maya Hawke et Camila Mendes), Love is blind : after the Altar (saison 2) 22 septembre 2022 : Le sauvetage de l'impossible

: Le sauvetage de l'impossible 23 septembre 2022 : Athena de Romain Gavras, Pokemon : the Arceus Chronicles

: Athena de Romain Gavras, Pokemon : the Arceus Chronicles 24 septembre 2022 : Fullmetal Alchemist : la dernière alchimie, Dynastie saison 5

: Fullmetal Alchemist : la dernière alchimie, Dynastie saison 5 28 septembre 2022 : Blonde (avec Ana de Armas), Séduction haute tension : Brésil (saison 2), Inside the world's toughest prisons (saison 6)

: Blonde (avec Ana de Armas), Séduction haute tension : Brésil (saison 2), Inside the world's toughest prisons (saison 6) 30 septembre 2022 : Entergalactic

Netflix regorge de nombreux films sur sa plateforme de streaming, que ça soit des classiques du cinéma ou des productions originales. Dans cette seconde catégorie, on retrouve plusieurs films salués lors des cérémonies de remise de prix (Festival de Cannes, Oscars,...). Parmi les films Netflix incontournables, citons Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlet Johansson), La main de Dieu, The Power of the Dog avec Benedict Cumberbatch(Oscar de la meilleure réalisation), Mank de David Fincher, Mudbound, les films d'animation Klaus, Le monstre des mers ou Les Mitchell contre les machines, Roma d'Alfonso Cuaron, Les deux papes, ou encore Les sept de Chicago. Ci-dessus, une sélection non-exhaustive des meilleurs films originaux de Netflix à voir sur la plateforme de streaming.

De nombreuses séries originales sont à découvrir sur Netflix. Parmi les plus populaires, on peut citer La Casa de Papel, Lupin, Stranger Things, La chronique des Bridgerton ou encore Squid Game. D'autres ont été encensées par la critique spécialisée, comme The Crown, Sex Education, The Haunting of Hill House ou Le Jeu de la Dame. Ci-dessus, retrouvez une sélection des meilleures séries à voir sur Netflix, que ça soit des productions originales ou des classiques de la télévision à retrouver sur la plateforme.