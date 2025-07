Netflix : quelles sont les nouveautés films et séries à voir en juillet 2025 ?

Découvrez toutes les prochaines sorties du catalogue de la plateforme de streaming pour le mois à venir.

L'été arrive, et Netflix met son catalogue au diapason. Au programme : plusieurs films et séries à regarder pour éviter les chaleurs caniculaires. La plateforme de streaming met enfin en ligne la suite du film d'a enction Old Guard, porté par Charlize Theron. C'est à découvrir le 2 juillet. Les amateurs de séries préfèreront peut-être se tourner vers Sandman, dont la suite est découpée en deux parties : la première est à voir le 3 juillet, la seconde le 24 juillet. Notez qu'il s'agit de la fin de la série, annulée suite aux accusations de violences sexuelles qui pèsent sur son créateur, Neil Gaiman.

Par ailleurs, les abonnés de Netflix pourront découvrir la saison finale de la série documentaire Tour de France, au coeur du peloton, le 2 juillet. Fans d'Isabelle Adjani, vous ne voudrez pas manquer non plus la série Soleil Noir, mise en ligne le 9 juillet. Enfin, les amateurs de boxe professionnelle voudront suivre la retransmission en direct du match qui oppose Katie Taylor à Amanda Serrano, le 12 juillet. Ci-dessous, retrouvez toutes les prochaines nouveautés de Netflix.

Les nouvelles séries

Sandman (saison 2, partie 1) : 3 juillet 2025

(saison 2, partie 1) : 3 juillet 2025 Soleil Noir : 9 juillet 2025

Too much : 10 juillet 2025

Les 7 Ours : 10 juillet 2025

Une nature sauvage : 17 juillet 2025

Superstar : 18 juillet 2025

Sandman (saison 2, partie 2) : 24 juillet 2025

Sur la gâchette : 25 juillet 2025

Les nouveaux films

Mauvaises herbes : 1er juillet 2025

Chappie : 1er juillet 2025

Coup de foudre à Manhattan : 1er juillet 2025

Split : 1er juillet 2025

A la recherche du bonheur : 1er juillet 2025

Les Profs (1 et 2) : 1er juillet 2025

The Old Guard 2 : 2 juillet 2025

Les dents de la mer : 2 juillet 2025

Conjuring : les dossiers Warren : 2 juillet 2025

: 2 juillet 2025 Conjuring 2 le cas Enfield : 2 juillet 2025

La Nonne : 2 juillet 2025

La finale : 2 juillet 2025

La Momie : 3 juillet 2025

E.T. l'extra-terrestre : 4 juillet 2025

Forrest Gump : 5 juillet 2025

Tout le monde aime Jeanne : 7 juillet 2025

Mon inconnue : 9 juillet 2025

Brick : 10 juillet 2025

Tyler Perry's Madea : mariage exotique : 11 juillet 2025

: 11 juillet 2025 Je suis une légende : 14 juillet 2025

Camping (la trilogie complète) : 15 juillet 2025

(la trilogie complète) : 15 juillet 2025 Les heures sombres : 16 juillet 2025

La firme : 17 juillet 2025

Interrail / Vaillante : 21 juillet 2025

Harriet : 22 juillet 2025

A Cure for life : 23 juillet 2025

Marie-Francine : 23 juillet 2025

Happy Gilmore 2 : 24 juillet 2025

Le procès Goldman : 27 juillet 2025

Le voyage du Dr Dolittle : 29 juillet 2025

