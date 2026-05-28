Netflix : quels films et séries voir en streaming en juin 2026 ? Notre sélection
Découvrez les nouveautés qui rejoignent le catalogue de Netflix dans les prochains jours.
Que regarder sur Netflix au mois de juin 2026 ? Parmi les nouveautés mises en ligne sur la plateforme de streaming, citons la série de TF1 L'été 36, qui rejoint le catalogue le 1er juin après son lancement sur TF1. L'événement de la première semaine du mois sera toutefois la mise en ligne le 5 juin d'Office romance, comédie romantique où Jennifer Lopez incarne une avocate qui tombe amoureuse de son collègue (Brett Goldstein, vu dans Ted Lasso). Les abonnés vont également pouvoir découvrir Dans la sauce, émission dans laquelle des humoristes vont "roaster" des footballeurs pour découvrir qui de l'équipe 1998 ou 2018 sont les vrais champions.
Le 11 juin, Netflix propose également aux fans de A l'ombre des Magnolias de découvrir la cinquième saison de la série, avant la mise en ligne du film Sur tes traces, nouvelle adaptation d'un roman d'Harlan Coben, le 18 juin. Le mois se terminera par la sortie de la saison 2 d'Avatar : le dernier maître de l'air, le 25 juin. Ci-dessous, on vous a récapitulé le calendrier de toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.
Nouveautés Netflix
Les nouveautés séries du mois
- L'Été 36 : 1er juin 2026
- Everwood : 2 juin 2026
- Dans la Sauce : 3 juin 2026
- Night Shift For Cuties : 4 juin 2026
- The King of Queens : 4 juin 2026
- Sous ses yeux : 4 juin 2026
- Que ça vous serve de leçon ! : 5 juin 2026
- The Rest is Football : 10 juin 2026
- L'Histoire de ma famille (saison 2) : 10 juin 2026
- Viral Hit : 11 juin 2026
- The Evil Lawyer : 11 juin 2026
- À l'ombre des magnolias (saison 5) : 11 juin 2026
- Trouble du jugement : 12 juin 2026
- The Polygamist : 12 juin 2026
- America's Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys (saison 3) : 16 juin 2026
- Outlast : La jungle : 17 juin 2026
- Sur tes traces : 18 juin 2026
- Oasis : 19 juin 2026
- Nouvelle École : Italie (saison 3) : 22 juin 2026
- Le Chemin de l'olivier (saison 3) : 24 juin 2026
- The American Experiment : Une nation à l'épreuve du temps : 24 juin 2026
- Avatar : Le dernier maître de l'air (saison 2) : 25 juin 2026
- Várzea : Le berceau du football brésilien : 20 juin 2026
- Agent Kim Reactivated : 26 juin 2026
Les nouveautés films originaux du mois
- Saga Rocky et Creed : 1er juillet
- Maa Behen : Et tout dégénère : 4 juin 2026
- 40 ans, toujours puceau : 5 juin 2026
- Kick-Ass 2 : 5 juin 2026
- Le Mondial de Martín : 5 juin 2026
- L'Inconnue du port : 5 juin 2026
- Office Romance : 5 juin 2026
- Pattaya : 6 juin 2026
- Pacific Rim Uprising : 7 juin 2026
- The Way Back : 8 juin 2026
- Rachel se marie : 8 juin 2026
- Sur les chemins noirs : 9 juin 2026
- Les Couleurs du mal : Noir : 10 juin 2026
- Frankelda, c'est moi : 12 juin 2026
- Notre très chère nonna : 14 juin 2026
- Pas si Simple : 18 juin 2026
- Bac Nord : 18 juin 2026
- Si tu m'écoutes : 19 juin 2026
- Color Book : 19 juin 2026
- In the Hand of Dante : 24 juin 2026
- Moulin Rouge ! : 25 juin 2026
- Little Brother : 26 juin 2026
- Saga La Nuit au musée : 26 juin 2026
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Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.