Netflix : quels films et séries voir en octobre 2021 ? Les nouveautés

NETFLIX. En octobre 2021, il sera possible de découvrir sur Netflix le film de Dany Boon sur le confinement, la saison 3 de Family Business ou encore les nouveaux épisodes de You. Le calendrier de la plateforme de streaming.

[Mis à jour le 28 septembre 2021 à 16h53] En octobre 2021, Netflix fait le plein de séries et de films. Parmi les titres très attendus sur la plateforme de streaming ce mois-ci, notons les sorties de la dernière saison de Family Business (8 octobre 2021), la troisième salve d'épisodes de You (15 octobre 2021) ou la saison 2 de Locke & Key. À la fin du mois, la cinéaste Ava Duvernay (Dans leur regard) revient avec une série sur l'adolescence de l'athlète Colin Kaepernick dans Colin in black and white (29 octobre 2021).

Côté films, Netflix met en ligne ce mois-ci la comédie sur le confinement réalisée par Dany Boon, 8 rue de l'humanité (20 octobre 2021). Army of Thieves, prequel du film de Zack Snyder Army of the Dead, sera à visionner à partir du 29 octobre 2021. Il sera également possible de découvrir le remake américain de The Guilty avec Jake Gyllenhaal, le 1er octobre 2021. Ci-dessous, retrouvez le calendrier complet des arrivées d'octobre sur Netflix, ainsi que toutes les informations à connaître sur la plateforme de streaming (prix, catalogue, abonnement...).

1er octobre 2021 : Maid, The Guity, Et les Mistrals Gagnants, The Last Black Man in San Francisco, Surviving R. Kelly, The Seven Deadly Sins : Cursed by light, Seinfeld l'intégrale, Fight Club, Anchorman 1 et 2, Scary Movie 1 et 3, Diana : la comédie musicale, Voyage au bout de l'emprise : Colonia Dignidad, Samba, L'écume des jours, Halloween 5, Cursed, Elle est trop bien, Love et autres drogues

: Maid, The Guity, Et les Mistrals Gagnants, The Last Black Man in San Francisco, Surviving R. Kelly, The Seven Deadly Sins : Cursed by light, Seinfeld l'intégrale, Fight Club, Anchorman 1 et 2, Scary Movie 1 et 3, Diana : la comédie musicale, Voyage au bout de l'emprise : Colonia Dignidad, Samba, L'écume des jours, Halloween 5, Cursed, Elle est trop bien, Love et autres drogues 3 octobre 2021 : Frères ennemis, Scissor Seven saison 3

: Frères ennemis, Scissor Seven saison 3 4 octobre 2021 : Blacklist saison 7, On my block saison finale, Slender Man

: Blacklist saison 7, On my block saison finale, Slender Man 5 octobre 2021 : Escape the Undertaker (film interactif)

: Escape the Undertaker (film interactif) 6 octobre 2021 : Bad Sport : la triche organisée, There's someone inside your house (killer game), Love is blind : Brésil

: Bad Sport : la triche organisée, There's someone inside your house (killer game), Love is blind : Brésil 7 octobre 2021 : Sexy Beasts saison 2, La voie du tablier saison 1 partie 2

: Sexy Beasts saison 2, La voie du tablier saison 1 partie 2 8 octobre 2021 : Family Business saison 3, Pokémon, le film : les secrets de la jungle, Pretty Smart saison 1, Rancune, Contes grinçants et grimaçants saison 1

: Family Business saison 3, Pokémon, le film : les secrets de la jungle, Pretty Smart saison 1, Rancune, Contes grinçants et grimaçants saison 1 9 octobre 2021 : Blue Period, Jurassic World : Fallen Kingdom

: Blue Period, Jurassic World : Fallen Kingdom 11 octobre 2021 : Les Baby-sitters saison 2

: Les Baby-sitters saison 2 12 octobre 2021 : Bright : Samurai Soul, The movies that made us saison 3, Convergence : Ensemble face à la crise

: Bright : Samurai Soul, The movies that made us saison 3, Convergence : Ensemble face à la crise 13 octobre 2021 : Toxique

: Toxique 14 octobre 2021 : One night in Paris, Another life saison 2

: One night in Paris, Another life saison 2 15 octobre 2021 : You saison 3, My name saison 1, S.W.A.T saisons 1 à 3

: You saison 3, My name saison 1, S.W.A.T saisons 1 à 3 20 octobre 2021 : 8 rue de l'humanité, First Man, Night Teeth

: 8 rue de l'humanité, First Man, Night Teeth 21 octobre 2021 : Komi can't communicate

: Komi can't communicate 22 octobre 2021 : Locke & Key saison 2, Dynastie saison 4, Maya princesse guerrière

: Locke & Key saison 2, Dynastie saison 4, Maya princesse guerrière 23 octobre 2021 : The Office (US) l'intégrale

: The Office (US) l'intégrale 27 octobre 2021 : Haroun, Hypnotique

: Haroun, Hypnotique 26 octobre 2021 : Budapest

: Budapest 27 octobre 2021 : Halloween

: Halloween 28 octobre 2021 : Le mobile

: Le mobile 29 octobre 2021 : Colin in black and white, Army of Thieves, Mytho saison 2, Le temps de t'oublier saison 1

Toutes les infos sur Netflix

Netflix est la première offre de streaming par abonnement au monde. Malgré la concurrence de plus en plus importante, le nombre d'abonnement de la plateforme semble continuer de croître d'année en année, et les productions originales s'enchaînent. Parmi les autres offres disponibles en France, on retrouve Amazon Prime Vidéo qui tente de rivaliser avec de nombreux contenus mais a encore du mal à rassembler un public important et fidèle, tandis qu'Apple et Disney ont chacun lancé leurs propres services de streaming.

Par rapport à la concurrence, Netflix se distingue par son catalogue très riche, agrémenté à la fois de grands classiques du cinéma et d'oeuvres originales très populaire, tant au niveau des séries que des films. Dans cet article, nous vous proposons toutes les informations sur la plateforme de streaming : comment s'abonner ? A quels prix ? Quels sont les films et séries à découvrir en ce moment dans le catalogue et les nouveautés ? Tout y est.

Il est très facile de s'abonner à Netflix. Pour cela, il suffit de souscrire à un abonnement mensuel, annulable à tout moment et sans frais supplémentaire. Tout d'abord, il suffit de se rendre sur la page d'accueil de Netflix et de rentrer son adresse mail dans le champ "inscrivez-vous maintenant". Choisissez le forfait qui vous intéresse entre l'essentiel, le standard et le premium, puis configurez votre compte en rentrant votre adresse mail et un mot de passe. Netflix vous demande ensuite vos informations de paiement afin de vous prélever chaque mois à compter de votre date d'inscription. L'abonnement doit ensuite être confirmé par email pour profiter de la plateforme de streaming.

En France, Netflix propose trois tarifs différents aux abonnés. Le premier, appelé "Essentiel", est disponible à partir de 8,99€ par mois et offre tous les contenus de la plateforme sur un seul écran et en HD. Le deuxième, adopté par la majorité des abonnés, est le "Standard" à 13,49€ par mois, qui propose la même chose que l'Essentiel, avec la possibilité de regarder des contenus en HD sur deux écrans simultanément. On trouve enfin, le "Premium" à 17,99€, qui permet de regarder les séries et les films Netflix sur quatre écrans en même temps, le tout en Ultra HD. Toutefois, il n'est plus possible de bénéficier d'un mois gratuit pour se faire une idée sur l'offre par abonnement.

Malheureusement pour ceux qui espèrent découvrir les contenus de Netflix gratuitement, il n'est pas possible de profiter des productions de la plateforme de streaming sans payer. A noter que l'essai gratuit pendant un mois qui a prévalu pendant quelques années n'existe plus. Cependant, certains contenus sont disponibles gratuitement sur le site netflix.com/fr/watch-free. C'est une manière pour les utilisateurs de découvrir certains contenus exclusifs afin de lui permettre de choisir s'il souhaite poursuivre en s'abonnant ou non. Toutefois, pour les séries, seul le premier épisode est disponible. Parmi les contenus proposés gratuitement, on retrouve la série Stranger things, la série Elite, la série Baby Boss les affaires reprennent, la minisérie Dans leur regard, la téléréalité Love is blind, la série documentaire Notre planète et la série Grace & Frankie.

En mars 2020, l'extension Google Chrome Netflix Party a été créée. Son but : permettre aux abonnés de la plateforme de streaming de partager une session de visionnage avec leurs proches, afin que chacun puisse regarder, à distance, le même épisode ou le même film. Il suffit de se rendre sur le site de Netflix Party pour installer l'extension. A noter que celle-ci est disponible uniquement sur Google Chrome, et non pas sur les autres navigateurs internet. Pour savoir en détail comment installer Netflix Party et comment le faire fonctionner, cliquez ci-dessous.

Lorsque l'on s'abonne pour la première fois, le contenu pléthorique de Netflix peut rebuter. La plateforme de streaming offre des milliers de séries, films, documentaires, dessins animés, reportages et il n'est pas évident de faire un choix. En premier lieu, sachez que Netflix catégorise chaque contenu, afin de s'y retrouver plus facilement. La partie comédie est notamment très bien fournie. Par la suite, plus vous regarderez de films et de séries, plus l'algorithme de Netflix se chargera de trouver des programmes adaptés à vos envies. Malheureusement, tout n'est pas disponible sur Netflix France, en raison des droits de diffusions répartis chez plusieurs diffuseurs. On notera par exemple l'absence de séries comme Lost, The Office US, Buffy contre les vampires.

Côté séries télévisées, Netflix est responsable d'un certain nombre de phénomènes partout dans le monde. On peut notamment citer Orange is the new black, la comédie dramatique en milieu carcéral, mais aussi Stranger Things, un retour nostalgique dans les années 1980 avec un gros soupçon de fantastique, ou encore 13 Reasons Why, une série dure qui évoque le harcèlement chez les adolescents. Sachez que Netflix diffuse aussi la série espagnole événement La Casa de Papel que beaucoup ont adoré.

Netflix propose de nombreux films en France. Au catalogue du géant du streaming, on retrouve des milliers de contenus de tous les genres : comédies, drames, films romantiques, thrillers, science fiction, horreur, il y en a pour tous les goûts, que vous soyez cinéphiles ou en recherche d'un divertissement pour le soir. Netflix se distingue également en proposant des productions originales, dont certaines ont même été saluées par les professionnels de l'industrie, comme Roma (Oscar de la meilleure réalisation en 2019), Marriage Story (Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2020) ou Klaus (nomination aux Oscars 2020). Retrouvez ci-dessous une sélection non-exhaustive des meilleurs films originaux à voir sur Netflix, classés par ordre alphabétique. Cette liste est amenée à évoluer au fur et à mesure des entrées et des sorties du catalogue.

Anhiliation (science-fiction)

Army of the dead (action)

At eternity's gate (biopic)

Beasts of no nation (drame)

Bird box (horreur/thriller)

Booksmart (comédie)

Dumplin' (comédie)

Da 5 bloods (drame)

I care a lot (comédie, thriller)

Klaus (film d'animation)

La ballade de Buster Scruggs (western)

Le 13e (documentaire)

Le Blues de Ma Rainey (drame)

Le diable tout le temps (thriller)

Le garçon qui dompta le vent (drame)

Les deux papes (drame)

Les Mitchell contre les machines (animation comédie)

Marriage Story (drame)

Mank (biopic)

Mudbound (drame)

Okja (drame)

Oxygène (thriller)

Pieces of a woman (drame)

Roma (drame)

The Irishman (thriller)

Netflix se distingue de ses pairs par le nombre impressionnant de séries au sein de son catalogue. Les abonnés français peuvent retrouver autant des classiques de la télévision, comme Friends, Breaking Bad ou encore The Big Bang Theory. Mais la plateforme se distingue également par ses productions originales qui ont obtenu un sacre critique et populaire, comme Stranger Things, The Good Place ou Sex Education. Linternaute.com vous propose une sélection des meilleures séries à voir sur la plateforme de streaming en ce moment, classée par genre et ordre alphabétique. Cette liste non-exhaustive est amenée à s'enrichir et à évoluer au fur et à mesure des entrées et des sorties du catalogue.

Comédies

Brooklyn 99

Community

Friends

How I Met Your Mother

The Big Bang Theory

The Good Place

Comédie dramatique

Crazy Ex-Girlfriend

Dix pour cent

Jane the Virgin

Glow

Hollywood

Sex Education

La chronique de Bridgerton

Drame

13 Reasons why

Better Call Saul

Bojack Horseman

Breaking Bad

Dans leur regard

Le jeu de la dame

Orange is the new black

Sense 8

The Haunting of Hill House (drame/horreur)

The Haunting of Bly Manor (drame/horreur)

Policier/Thriller

American Crime Story : l'affaire O.J. Simpson

Fargo

La Casa de Papel

Mindhunter

Orphan Black

Sherlock

Unbelievable

Science Fiction

Black Mirror

Dark

Les 100

Love Death + Robots

Stranger Things

Séries historiques

Le Bazar de la charité

Les demoiselles du téléphone

Outlander

The Crown

Action

Kingdom

Umbrella Academy

Vikings

Documentaire

The Last dance

Tiger King

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le studio Ghibli a choisi Netflix pour diffuser ses films à l'international (hors Etats-Unis, Canada et Japon) en streaming par abonnement. Les 21 films du studio fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata sont disponibles dans le catalogue : Le Château dans le ciel, Mon Voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Souvenirs goutte à goutte, Porco Rosso, Je peux entendre l'océan, Les Contes de Terremer, Nausicaä de la vallée du vent, Princesse Mononoke, Mes Voisins les Yamada, Le Voyage de Chihiro, Le Royaume des Chats, Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Le Conte de la Princesse Kaguya, Pompoko, Si tu tends l'oreille, Le Château Ambulant, Ponyo sur la falaise, La Colline aux coquelicots, Le Vent se lève, Souvenirs de Marnie.