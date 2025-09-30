Netflix : une série choquante, un thriller palpitant... Les nouveautés à voir absolument en octobre

On vous a sélectionné les nouvelles sorties de Netflix qu'il ne faudra pas rater ce mois-ci.

Il y aura de quoi s'occuper en octobre sur Netflix. Le mois d'Halloween est également celui de l'arrivée de nouveautés très attendues dans le catalogue de la plateforme de streaming. A commencer par une série d'horreur inspirée d'une choquante histoire vraie qui s'annonce terrifiante Monstre : l'histoire d'Ed Gein est la troisième saison de la série anthologique démarrée avec Dahmer et Les frères Ménendez. Cette fois, c'est l'histoire dérangeante du boucher de Plainfield qui est racontée à partir du 3 octobre.

Une autre série, française cette fois, promet d'occuper vos soirées dans les jours à venir. Portée par Pio Marmaï, Néro suit un assassin redoutable qui part à la recherche de sa fille, dans le sud de la France du XVIe siècle. Les 6 épisodes sont mis en ligne dès le 8 octobre.

Vous préférez les thrillers ? L'une des grosses sorties de la fin d'année débarque le 24 octobre sur Netflix. A House of Dynamite est une course contre la montre alors qu'un missile est lancé sur les Etats-Unis. Il s'agit du dernier film de Kathryn Bigelow, première femme à avoir décroché l'Oscar de la meilleure réalisation (pour Démineurs), porté par des superstars américaines comme Idris Elba ou Rebecca Ferguson.

D'autres programmes attendus vont faire sensation : la saison 3 de The Diplomate est à voir à partir du 16 octobre, la saison 2 de Nobody wants this arrive le 23 octobre, juste avant la quatrième saison de The Witcher, le 30 octobre. Côté docu, plongez dans l'intimité de Victoria Beckham le 9 octobre avec un film du même nom. Amateurs de télé-réalités, vous trouverez également votre compte avec la quatrième saison de Nouvelle école (du 31 octobre au 14 novembre), ou de l'ultime épisode de retrouvailles de Pour le meilleur et à l'aveugle (le 5 octobre). On vous détaille toutes les nouveautés ci-dessous.

Les nouveautés séries du mois

Love is blind (saison 9) : 1er octobre

(saison 9) : 1er octobre Riv4lités : 1er octobre

De mâles en pis : 2 octobre

Véto des villes : 3 octobre

Des vœux pour un génie : 3 octobre

Monstre : L'histoire d'Ed Gein : 3 octobre

Policières : 3 octobre

Ranma 1/2 (Saison 2) : 4 octobre

Pour le meilleur et à l'aveugle : Les retrouvailles : 5 octobre

Néro : 8 octobre

On en mangerait… ou pas (Spécial Halloween) : 8 octobre

The Resurrected : 9 octobre

Boots : 9 octobre

Kurukshetra : La guerre du Mahabharata : 10 octobre

L'Héritière et l'Ambitieux : 10 octobre

Typhoon Family : 11 octobre

Splinter Cell: Deathwatch : 14 octobre

Personne ne nous a vus partir : 15 octobre

La Diplomate (Saison 3) : 16 octobre

Romantics Anonymous : 16 octobre

Pêche interdite (saison 2) : 17 octobre

Le Monstre de Florence : 22 octobre

Nobody Wants This (saison 2) : 23 octobre

La Vie rêvée de M. Kim : 25 octobre

The Asset : 27 octobre

Selling Sunset (saison 9) : 29 octobre

Maîtres du jeu : 29 octobre

The Witcher (saison 4) : 30 octobre

Son of a Donkey : 30 octobre

Amsterdam Empire : 30 octobre

Bad Influencer : 31 octobre

Nouvelle École (saison 4) : 31 octobre

Respira (saison 2) : 31 octobre

Les nouveautés films du mois

Steve : 3 octobre

Caramelo : 8 octobre

: 8 octobre La Disparue de la cabine 10 : 10 octobre

: 10 octobre Propre : 10 octobre

: 10 octobre Everybody Loves Me When I'm Dead : 14 octobre

: 14 octobre Furioza 2 : 15 octobre

: 15 octobre The Time That Remains : 16 octobre

: 16 octobre Un fantôme dans la bataille : 17 octobre

: 17 octobre Good News : 17 octobre

: 17 octobre 27 nuits : 17 octobre

: 17 octobre The Elixir : 23 octobre

: 23 octobre A HOUSE OF DYNAMITE : 24 octobre

: 24 octobre Ballad of a Small Player : 29 octobre

Toutes les meilleures séries de Netflix

Tous les meilleurs films de Netflix

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.