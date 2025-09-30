Netflix : une série choquante, un thriller palpitant... Les nouveautés à voir absolument en octobre
On vous a sélectionné les nouvelles sorties de Netflix qu'il ne faudra pas rater ce mois-ci.
Il y aura de quoi s'occuper en octobre sur Netflix. Le mois d'Halloween est également celui de l'arrivée de nouveautés très attendues dans le catalogue de la plateforme de streaming. A commencer par une série d'horreur inspirée d'une choquante histoire vraie qui s'annonce terrifiante Monstre : l'histoire d'Ed Gein est la troisième saison de la série anthologique démarrée avec Dahmer et Les frères Ménendez. Cette fois, c'est l'histoire dérangeante du boucher de Plainfield qui est racontée à partir du 3 octobre.
Une autre série, française cette fois, promet d'occuper vos soirées dans les jours à venir. Portée par Pio Marmaï, Néro suit un assassin redoutable qui part à la recherche de sa fille, dans le sud de la France du XVIe siècle. Les 6 épisodes sont mis en ligne dès le 8 octobre.
Vous préférez les thrillers ? L'une des grosses sorties de la fin d'année débarque le 24 octobre sur Netflix. A House of Dynamite est une course contre la montre alors qu'un missile est lancé sur les Etats-Unis. Il s'agit du dernier film de Kathryn Bigelow, première femme à avoir décroché l'Oscar de la meilleure réalisation (pour Démineurs), porté par des superstars américaines comme Idris Elba ou Rebecca Ferguson.
D'autres programmes attendus vont faire sensation : la saison 3 de The Diplomate est à voir à partir du 16 octobre, la saison 2 de Nobody wants this arrive le 23 octobre, juste avant la quatrième saison de The Witcher, le 30 octobre. Côté docu, plongez dans l'intimité de Victoria Beckham le 9 octobre avec un film du même nom. Amateurs de télé-réalités, vous trouverez également votre compte avec la quatrième saison de Nouvelle école (du 31 octobre au 14 novembre), ou de l'ultime épisode de retrouvailles de Pour le meilleur et à l'aveugle (le 5 octobre). On vous détaille toutes les nouveautés ci-dessous.
Nouveautés Netflix
Les nouveautés séries du mois
- Love is blind (saison 9) : 1er octobre
- Riv4lités : 1er octobre
- De mâles en pis : 2 octobre
- Véto des villes : 3 octobre
- Des vœux pour un génie : 3 octobre
- Monstre : L'histoire d'Ed Gein : 3 octobre
- Policières : 3 octobre
- Ranma 1/2 (Saison 2) : 4 octobre
- Pour le meilleur et à l'aveugle : Les retrouvailles : 5 octobre
- Néro : 8 octobre
- On en mangerait… ou pas (Spécial Halloween) : 8 octobre
- The Resurrected : 9 octobre
- Boots : 9 octobre
- Kurukshetra : La guerre du Mahabharata : 10 octobre
- L'Héritière et l'Ambitieux : 10 octobre
- Typhoon Family : 11 octobre
- Splinter Cell: Deathwatch : 14 octobre
- Personne ne nous a vus partir : 15 octobre
- La Diplomate (Saison 3) : 16 octobre
- Romantics Anonymous : 16 octobre
- Pêche interdite (saison 2) : 17 octobre
- Le Monstre de Florence : 22 octobre
- Nobody Wants This (saison 2) : 23 octobre
- La Vie rêvée de M. Kim : 25 octobre
- The Asset : 27 octobre
- Selling Sunset (saison 9) : 29 octobre
- Maîtres du jeu : 29 octobre
- The Witcher (saison 4) : 30 octobre
- Son of a Donkey : 30 octobre
- Amsterdam Empire : 30 octobre
- Bad Influencer : 31 octobre
- Nouvelle École (saison 4) : 31 octobre
- Respira (saison 2) : 31 octobre
Les nouveautés films du mois
- Steve : 3 octobre
- Caramelo : 8 octobre
- La Disparue de la cabine 10 : 10 octobre
- Propre : 10 octobre
- Everybody Loves Me When I'm Dead : 14 octobre
- Furioza 2 : 15 octobre
- The Time That Remains : 16 octobre
- Un fantôme dans la bataille : 17 octobre
- Good News : 17 octobre
- 27 nuits : 17 octobre
- The Elixir : 23 octobre
- A HOUSE OF DYNAMITE : 24 octobre
- Ballad of a Small Player : 29 octobre
