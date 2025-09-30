Netflix : une série choquante, un thriller palpitant... Les nouveautés à voir absolument en octobre

Manon Bricard

Netflix : une série choquante, un thriller palpitant... Les nouveautés à voir absolument en octobre On vous a sélectionné les nouvelles sorties de Netflix qu'il ne faudra pas rater ce mois-ci.

Il y aura de quoi s'occuper en octobre sur Netflix. Le mois d'Halloween est également celui de l'arrivée de nouveautés très attendues dans le catalogue de la plateforme de streaming. A commencer par une série d'horreur inspirée d'une choquante histoire vraie qui s'annonce terrifiante Monstre : l'histoire d'Ed Gein est la troisième saison de la série anthologique démarrée avec Dahmer et Les frères Ménendez. Cette fois, c'est l'histoire dérangeante du boucher de Plainfield qui est racontée à partir du 3 octobre.

Une autre série, française cette fois, promet d'occuper vos soirées dans les jours à venir. Portée par Pio Marmaï, Néro suit un assassin redoutable qui part à la recherche de sa fille, dans le sud de la France du XVIe siècle. Les 6 épisodes sont mis en ligne dès le 8 octobre.

Vous préférez les thrillers ? L'une des grosses sorties de la fin d'année débarque le 24 octobre sur Netflix. A House of Dynamite est  une course contre la montre alors qu'un missile est lancé sur les Etats-Unis. Il s'agit du dernier film de Kathryn Bigelow, première femme à avoir décroché l'Oscar de la meilleure réalisation (pour Démineurs), porté par des superstars américaines comme Idris Elba ou Rebecca Ferguson.

D'autres programmes attendus vont faire sensation : la saison 3 de The Diplomate est à voir à partir du 16 octobre, la saison 2 de Nobody wants this arrive le 23 octobre, juste avant la quatrième saison de The Witcher, le 30 octobre. Côté docu, plongez dans l'intimité de Victoria Beckham le 9 octobre avec un film du même nom. Amateurs de télé-réalités, vous trouverez également votre compte avec la quatrième saison de Nouvelle école (du 31 octobre au 14 novembre), ou de l'ultime épisode de retrouvailles de Pour le meilleur et à l'aveugle (le 5 octobre). On vous détaille toutes les nouveautés ci-dessous.

Nouveautés Netflix

Les nouveautés séries du mois

  • Love is blind (saison 9) : 1er octobre
  • Riv4lités : 1er octobre 
  • De mâles en pis : 2 octobre
  • Véto des villes : 3 octobre
  • Des vœux pour un génie : 3 octobre
  • Monstre : L'histoire d'Ed Gein : 3 octobre
  • Policières : 3 octobre
  • Ranma 1/2 (Saison 2) : 4 octobre
  • Pour le meilleur et à l'aveugle : Les retrouvailles : 5 octobre
  • Néro : 8 octobre
  • On en mangerait… ou pas (Spécial Halloween) : 8 octobre
  • The Resurrected : 9 octobre
  • Boots : 9 octobre
  • Kurukshetra : La guerre du Mahabharata : 10 octobre
  • L'Héritière et l'Ambitieux : 10 octobre
  • Typhoon Family : 11 octobre
  • Splinter Cell: Deathwatch : 14 octobre
  • Personne ne nous a vus partir : 15 octobre
  • La Diplomate (Saison 3) : 16 octobre
  • Romantics Anonymous : 16 octobre
  • Pêche interdite (saison 2) : 17 octobre
  • Le Monstre de Florence : 22 octobre
  • Nobody Wants This (saison 2) : 23 octobre
  • La Vie rêvée de M. Kim : 25 octobre
  • The Asset : 27 octobre
  • Selling Sunset (saison 9) : 29 octobre
  • Maîtres du jeu : 29 octobre
  • The Witcher (saison 4) : 30 octobre
  • Son of a Donkey : 30 octobre
  • Amsterdam Empire : 30 octobre
  • Bad Influencer : 31 octobre
  • Nouvelle École (saison 4) : 31 octobre
  • Respira (saison 2) : 31 octobre

Les nouveautés films du mois

  • Steve : 3 octobre 
  • Caramelo : 8 octobre 
  • La Disparue de la cabine 10 : 10 octobre
  • Propre : 10 octobre
  • Everybody Loves Me When I'm Dead : 14 octobre
  • Furioza 2 : 15 octobre
  • The Time That Remains : 16 octobre
  • Un fantôme dans la bataille : 17 octobre
  • Good News : 17 octobre
  • 27 nuits : 17 octobre
  • The Elixir : 23 octobre
  • A HOUSE OF DYNAMITE : 24 octobre
  • Ballad of a Small Player : 29 octobre

Meilleures séries Netflix

Toutes les meilleures séries de Netflix

Meilleurs films Netflix

Tous les meilleurs films de Netflix

Tout savoir sur l'abonnement à Netflix

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.

Autour du même sujet

Netflix