Netflix : voici les films et séries à voir absolument en février 2026

Qu'est-ce qu'on regarde en février 2026 sur Netflix ? La plateforme de streaming met en ligne dès le 5 février la série d'Olivier Rosemberg et Carine Prevot Les Lionnes dans laquelle Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot et Tya Deslauriers incarnent des femmes en galère qui décident de braquer des banques. François Damiens, Jonathan Cohen et Sami Outalbali complètent la distribution de cette série en huit épisodes.

Les fans de La chronique des Bridgerton vont également pouvoir visionner les quatre derniers épisodes de la saison 4 à la fin du mois, le 26 février. Cette partie 2 leur permettra de découvrir la conclusion de la romance entre Benedict et Sophie, mais aussi de découvrir lequel des enfants de la fratrie sera au coeur de la prochaine saison.

Le mois de février sera également celui de la mise en ligne de la saison 4 de La défense Lincoln (5 février), de la saison 3 de The Night Agent (19 février) ou de la saison 8 de la série documentaire Formula 1 : Pilotes de leur destin. Si ce n'est pas déjà fait, les abonnés de Netflix pourront également voir la série phénomène d'Arte, Samuel, dès le 5 février. Ci-dessous, on vous a récapitulé toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.

Les nouveautés séries du mois

Bones (saison 1 à 12) : 1er février 2026

Retour à Sullivan's Crossing : (saison 1 et 2) : 1er février 2026

Animal Kingdom (saison 1 à 6) : 3 février 2026

On en mangerait… ou pas : Spécial Saint-Valentin : 4 février 2026

L'agence (saison 6) : 5 février 2026

La Défense Lincoln (saison 4) : 5 février 2026

Samuel : 5 février 2026

Les Lionnes : 5 février 2026

Unfamiliar : 5 février 2026

Salvador : 6 février 2026

Motorvalley : 10 février 2026

Urgences (saison 1 à 15 ) : 10 février 2026

Les Enfants de plomb : 11 février 2026

Love is Blind (saison 10) : 11 février 2026

Kohrra : Brumes hivernales (saison 2) : 11 février 2026

De Belfast au paradis ? : 12 février 2026

Million-Follower Detective : 12 février 2026

Le Musée de l'innocence : 13 février 2026

The Art of Sarah : 13 février 2026

Stargate SG-1 (saison 1 à 10) : 15 février 2026

The Night Agent (saison 3) : 19 février 2026

Strip Law : 20 février 2026

Kacken-sur-Seum : 26 février 2026

La Chronique des Bridgerton (saison 4 partie 2) : 26 février 2026

Les nouveautés films du mois

Las Vegas 21 : 1er février 2026

Terminator Renaissance : 1er février 2026

Tomcats : 1er février 2026

Le dragon des mers - la dernière légende : 1er février 2026

Miss Campus : 1er février 2026

#Pire Soirée : 1er février 2026

Angles d'attaque : 1er février 2026

La Septième Prophétie : 1er février 2026

L'affaire Thomas Crown : 1er février 2026

Raison et sentiments : 1er février 2026

Cinquante Nuances de Grey 1 à 3 : : 4 février 2026

Mystère à Saint-Tropez : 4 février 2026

Yoh! Bestie : 6 février 2026

Overboard (2018) : 6 février 2026

Un couple à la mer : 6 février 2026

Noé : 6 février 2026

The LXD : Les secrets du ra : 6 février 2026

Norbit : 6 février 2026

Challenger : 10 février 2026

Tombés du camion : 10 février 2026

C'est vraiment moi : 10 février 2026

L'Appel du chaos : 11 février 2026

The French Dispatch : 12 février 2026

Joe et l'école de la vie : 13 février 2026

Pyjama Party : 13 février 2026

Le Royaume : 13 février 2026

Steve, bête de combat : 13 février 2026

Thelma : 14 février 2026

Kung Fu Panda 1 à 3 : : 15 février 2026

L'île des Miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 : 15 février 2026

Miracle sur la 34e rue : 16 février 2026

Youssef Salem a Du Succès : 18 février 2026

The Swedish Connection : 19 février 2026

Pavane : 20 février 2026

Coupe-feu : 20 février 2026

La Famille Addams 1 et 2 : 20 février 2026

Top Secret ! : 20 février 2026

À la belle étoile : 22 février 2026

Mamma Mia! 1 et 2 : 24 février 2026

Couleurs de l'incendie : 25 février 2026

Paul : 28 février 2026

On aurait dû aller en Grèce : 20 février 2026

