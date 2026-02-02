Netflix : voici les films et séries à voir absolument en février 2026
Découvrez les nouveautés qui vont faire l'actualité sur la plateforme de streaming ce mois-ci.
Qu'est-ce qu'on regarde en février 2026 sur Netflix ? La plateforme de streaming met en ligne dès le 5 février la série d'Olivier Rosemberg et Carine Prevot Les Lionnes dans laquelle Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot et Tya Deslauriers incarnent des femmes en galère qui décident de braquer des banques. François Damiens, Jonathan Cohen et Sami Outalbali complètent la distribution de cette série en huit épisodes.
Les fans de La chronique des Bridgerton vont également pouvoir visionner les quatre derniers épisodes de la saison 4 à la fin du mois, le 26 février. Cette partie 2 leur permettra de découvrir la conclusion de la romance entre Benedict et Sophie, mais aussi de découvrir lequel des enfants de la fratrie sera au coeur de la prochaine saison.
Le mois de février sera également celui de la mise en ligne de la saison 4 de La défense Lincoln (5 février), de la saison 3 de The Night Agent (19 février) ou de la saison 8 de la série documentaire Formula 1 : Pilotes de leur destin. Si ce n'est pas déjà fait, les abonnés de Netflix pourront également voir la série phénomène d'Arte, Samuel, dès le 5 février. Ci-dessous, on vous a récapitulé toutes les sorties de films et séries de la plateforme de streaming.
Nouveautés Netflix
Les nouveautés séries du mois
- Bones (saison 1 à 12) : 1er février 2026
- Retour à Sullivan's Crossing : (saison 1 et 2) : 1er février 2026
- Animal Kingdom (saison 1 à 6) : 3 février 2026
- On en mangerait… ou pas : Spécial Saint-Valentin : 4 février 2026
- L'agence (saison 6) : 5 février 2026
- La Défense Lincoln (saison 4) : 5 février 2026
- Samuel : 5 février 2026
- Les Lionnes : 5 février 2026
- Unfamiliar : 5 février 2026
- Salvador : 6 février 2026
- Motorvalley : 10 février 2026
- Urgences (saison 1 à 15 ) : 10 février 2026
- Les Enfants de plomb : 11 février 2026
- Love is Blind (saison 10) : 11 février 2026
- Kohrra : Brumes hivernales (saison 2) : 11 février 2026
- De Belfast au paradis ? : 12 février 2026
- Million-Follower Detective : 12 février 2026
- Le Musée de l'innocence : 13 février 2026
- The Art of Sarah : 13 février 2026
- Stargate SG-1 (saison 1 à 10) : 15 février 2026
- The Night Agent (saison 3) : 19 février 2026
- Strip Law : 20 février 2026
- Kacken-sur-Seum : 26 février 2026
- La Chronique des Bridgerton (saison 4 partie 2) : 26 février 2026
Les nouveautés films du mois
- Las Vegas 21 : 1er février 2026
- Terminator Renaissance : 1er février 2026
- Tomcats : 1er février 2026
- Le dragon des mers - la dernière légende : 1er février 2026
- Miss Campus : 1er février 2026
- #Pire Soirée : 1er février 2026
- Angles d'attaque : 1er février 2026
- La Septième Prophétie : 1er février 2026
- L'affaire Thomas Crown : 1er février 2026
- Raison et sentiments : 1er février 2026
- Cinquante Nuances de Grey 1 à 3 : : 4 février 2026
- Mystère à Saint-Tropez : 4 février 2026
- Yoh! Bestie : 6 février 2026
- Overboard (2018) : 6 février 2026
- Un couple à la mer : 6 février 2026
- Noé : 6 février 2026
- The LXD : Les secrets du ra : 6 février 2026
- Norbit : 6 février 2026
- Challenger : 10 février 2026
- Tombés du camion : 10 février 2026
- C'est vraiment moi : 10 février 2026
- L'Appel du chaos : 11 février 2026
- The French Dispatch : 12 février 2026
- Joe et l'école de la vie : 13 février 2026
- Pyjama Party : 13 février 2026
- Le Royaume : 13 février 2026
- Steve, bête de combat : 13 février 2026
- Thelma : 14 février 2026
- Kung Fu Panda 1 à 3 : : 15 février 2026
- L'île des Miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 : 15 février 2026
- Miracle sur la 34e rue : 16 février 2026
- Youssef Salem a Du Succès : 18 février 2026
- The Swedish Connection : 19 février 2026
- Pavane : 20 février 2026
- Coupe-feu : 20 février 2026
- La Famille Addams 1 et 2 : 20 février 2026
- Top Secret ! : 20 février 2026
- À la belle étoile : 22 février 2026
- Mamma Mia! 1 et 2 : 24 février 2026
- Couleurs de l'incendie : 25 février 2026
- Paul : 28 février 2026
- On aurait dû aller en Grèce : 20 février 2026
Meilleures séries Netflix
Toutes les meilleures séries de Netflix
Meilleurs films Netflix
Tous les meilleurs films de Netflix
Tout savoir sur l'abonnement à Netflix
Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.