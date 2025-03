Nouveautés Netflix : un film d'action coup de poing, une série avec Kate Hudson... Les programmes à voir cette semaine

Quels programmes regarder cette semaine sur Netflix ? Voici les films et les séries qui font parler d'eux sur la plateforme de streaming en ce moment.

Envie de regarder une série ou un film sur Netflix, mais vous ne savez pas quoi choisir ? La plateforme de streaming fait régulièrement le plein de nouveautés et tout le monde peut y trouver son compte. Ces dernières semaines, de nombreux programmes ont suscité la curiosité des abonnés et se sont hissés dans les tops. Si vous les avez manqués, c'est le moment de les regarder.

L'acteur Olivier Marchal a sorti son dernier long-métrage en tant que réalisateur. Dans Bastion 36, un commandant de la prestigieuse BRI joué par Victor Belmondo se retrouve muté à la Brigade Anti-Criminalité. Treize mois plus tard, deux membres de son ancienne équipe sont abattus en moins de 24 heures, et un troisième disparaît. Il décide alors de mener sa propre enquête.

Si vous aimez le genre du thriller policier, Police est également un film à découvrir. On retrouve Virginie Efira et Omar Sy à au casting. Et pourquoi pas se plonger dans un classique avec Taxi Driver, film cultissime de Martin Scorsese avec Robert de Niro ? A moins que les drames bouleversants comme Still Alice, qui suit Julianne Moore combattant un Alzheimer congénital. soit davantage votre tasse de thé

Côté séries, il y a également de quoi faire. Le documentaire Full Swing, centré sur le circuit professionnel de golf PGA Tour, propose une troisième saison. Les amateurs d'humour peuvent se tourner vers la nouvelle sitcom avec Kate Hudson. Dans La Meneuse, créée par Mindy Kaling, Ike Barinholtz et David Stassen (qui ont travaillé sur The Mindy Project), l'actrice y incarne la propriétaire de l'équipe de basket des Lakers de Los Angeles, qui doit gérer sa vie professionnelle trépidante et sa vie de femme et mère.

Si vous préférez les histoires vraies, la série britannique Toxic Town, créée par Jack Thorne (His Dark Materials, The Fades) peut vous intéresser : les 4 épisodes mettent en scène l'histoire vraie des empoisonnements de Corby, qui ont révélé l'un des plus grands scandales environnementaux du Royaume-Uni. La série est portée par Aimee Lou Wood (Sex Education), Jodie Whittaker (Doctor Who) et Robert Carlyle (Once Upon a Time). Les amateurs de western peuvent également se tourner vers les quatre premières saisons de Yellowstone.

Bientôt sur Netflix

Dans les jours à venir, Netflix met également en ligne plusieurs programmes à ne pas rater. Le 5 mars, il est possible de découvrir la nouvelle série italienne Le Guépard, adaptation du roman culte qui a déjà donné lieu à une adaptation cinématographique avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinale. Cette fois, on retrouve Deva Cassel, fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci, au casting de cette série d'époque qui décrit les évolutions sociales de l'Italie. Meghan Markle met également en ligne sa nouvelle série documentaire, Meghan with love, le 4 mars.

Côté films, pourquoi ne pas découvrir, le 5 mars, Le goût des autres, comédie dramatique sensible avec Jean-Pierre Bacri et Alain Chabat, ou encore l'adaptation du roman La tresse le 8 mars ? Ci-dessous, retrouvez toutes les prochaines nouveautés de Netflix.

Les nouvelles séries

Yellowstone (saison 1 à 4) : 1er mars

(saison 1 à 4) : 1er mars Young Sheldon (saison 7) : 1er mars

Hot Wheels let's race (saison 3) : 3 mars

Le Guépard : 5 mars

Tyler Perry's Beauty in Black (saison 1 partie 2) : 6 mars

1883 (saison 1) : 12 mars

Adolescence : 13 mars

Cocomelon Lane (saison 4) : 17 mars

La résidence : 20 mars

Go ! : 21 mars

Les nouveaux films

Bee Movie : drôle d'abeille : 1er mars

: 1er mars Still Alice : 1er mars

Taxi Driver : 1er mars

Baby Boss : 1er mars

Les Croods : 1er mars

Tout nous sourit : 1er mars

Frida : 2 mars

Police : 2 mars

Et si c'était vrai... : 5 mars

Le goût des autres : 5 mars

Migration : 6 mars

Plankton : le film : 7 mars

Exquis : 7 mars

La tresse : 8 mars

: 8 mars L'exorciste du Vatican : 10 mars

Ballerina : 10 mars

Goliath : 12 mars

Jours de tonnerre : 13 mars

: 13 mars The Electric State : 14 mars

Orgueil et préjugés : 15 mars

Fatal : 16 mars

Pitch Perfect : 16 mars

Pitch Perfect 2 : 16 mars

Pitch Perfect 3 : 16 mars

Scarface : 16 mars

Us : 16 mars

Ad Astra : 18 mars

The Big Short : 18 mars

: 18 mars Le petit Spirou : 19 mars

Révélations : 21 mars

Rupture pour tous : 26 mars

: 26 mars Vermines : 27 mars

Manchester by the sea : 30 mars

Morbius : 20 mars

La monnaie de leur pièce : 31 mars

