The Witcher saison 3 : quand voir la partie 2 sur Netflix ?

THE WITCHER NETFLIX. La fin de la saison 3 de The Witcher ne sera pas visible tout de suite. Quand voir la suite sur Netflix ?

The Witcher caracole en tête des programmes les plus visionnés sur Netflix depuis la mise en ligne de sa saison 3, jeudi dernier. Mais les fans n'ont découvert que les premiers épisodes. Les trois derniers épisodes seront mis en ligne sur la plateforme de streaming le 27 juillet prochain, à 9h01. Ces épisodes sont à ne surtout pas rater, puisqu'ils signeront le départ définitif d'Henry Cavill, interprète de Geralt de Riv, de la série. Il sera remplacé dans la saison 4 par Liam Hemsworth.

Selon le producteur exécutif de la série, Steve Gaub, cette décision de découper la saison 3 de The Witcher en deux parties a été motivée par la mise en ligne, en deux parties également, de la quatrième saison de Stranger Things : "Au cours de la production, la saison 4 de Stranger Things est arrivée en deux parties, et nous avons trouvé cela intrigant. La saison 3 de The Witcher présente également un point de rupture significatif, idéal pour une telle manœuvre, mais jusqu'alors imprévue", expliquait-il au micro du média The Verge. Ce choix a été motivé par l'envie de "donner aux fans" "l'anticipation et les débats" après un cliffangher. "Cette saison 3 cochait les cases pour le faire". Il faudra donc attendre moins d'un mois pour connaître la suite de The Witcher.

Pourquoi Henry Cavill quitte The Witcher ?

La saison 3 de The Witcher marque le départ d'Henry Cavill dans la peau du Sorceleur. Ce dernier, qui n'a jamais caché être un grand fan des jeux vidéos et de la saga d'Andrzej Sapkowski, quittera la série à l'issue du dernier épisode, le 27 juillet, ayant clamé des désaccords sur la tournure artistique que prenait la série, et plus spécifiquement sur son personnage. The Witcher a bien été renouvelé pour une saison 4, mais ce sera Liam Hemsworth qui incarnera cette fois Geralt de Riv.

The Witcher est une série de fantasy médiévale adaptant la saga littéraire de Andrzej Sapkowski. La première saison disponible sur Netflix installe les enjeux et les différents protagonistes. Geralt de Riv est un Sorceleur, un chasseur de monstres qui les affronte pour trouver sa place dans le monde. Son destin se retrouve cependant mystérieusement lié par celui de la princesse de Cintra, Ciri, et de la magicienne Yennefer de Vengerberg.

Convaincu que la vie de Yennefer s'est envolée lors de la bataille du Mont Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l'endroit le plus sûr qu'il connaisse, la maison de son enfance à Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu'elle possède.

La saison 3 de The Witcher est découpée en deux salves d'épisodes : la première est mise en ligne le 29 juin 2023 sur Netflix. Il faudra ensuite attendre le 27 juillet pour découvrir la conclusion de cette salve d'épisodes. La saison 3 marque également la dernière d'Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, qui passe le flambeau à Liam Hemsworth pour la saison 4. Au casting de cette saison 3, on retrouvera également Robbie Amell (Gallatin), Hugh Skinner (Prince Radovid), Meng'er Zhang (Milva) ou encore Christelle Elwin (Mistle).

Henry Cavill : Geralt de Riv

Anya Chalotra : Yennefer

Freya Allan : Ciri

Joey Batey : Jaskier

Kristofer Hivju : Nivellen.

Yasen Atour : Le Sorceleur Coen

Paul Bullion : Lambert

Kim Bodnia : Vesemir

Agnes Bjorn : Vereena

Thue Ersted Rasmussen : Eskel

Mecia Simson : Francesca

Aisha Fabienne Ross : Lydia

C'est sur la plateforme Netflix que la série The Witcher est diffusé en exclusivité en streaming. Les abonnés le savent, il suffit de débourser une dizaine d'euros chaque mois pour profiter d'un catalogue plus que fourni en séries et films. Concernant The Witcher, Netflix applique la même méthode de diffusion que pour ses autres séries originales, à savoir la mise en ligne des nouveaux épisodes dans leur totalité dès 9h01 heure française.