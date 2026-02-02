Disney+ : le programme des sorties du mois de février

Découvrez notre sélection des nouveautés films et séries à ne pas manquer sur la plateforme de streaming ce mois-ci.

De nouveaux films et de nouvelles séries font leur entrée au sein du catalogue de Disney+ en février 2026. La grosse sortie du mois reste la sortie de Love Story, nouvelle série d'anthologie de FX par le producteur délégué Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, Monstres...) qui reviendra sur des romances inoubliables. La première saison se concentrera sur l'histoire d'amour entre John F. Kennedy Jr et Carolyn Bessette-Kennedy, jusqu'à leur décès tragique à l'été 1999. Les épisodes sont mis en ligne à partir du 13 février.

Autre événement à découvrir ce mois-ci : la seconde saison de Paradise, série entre le thriller politique et la science-fiction post-apocalyptique, dont la première saison avait connu un très joli intérêt public et médiatique l'an dernier. La suite, toujours portée par Sterling K. Brown (This is us), débute sa diffusion le 23 février.

Disney+ propose également de découvrir la comédie dramatique Ella McCay avec Emma Mackey et Jamie Lee Curtis, dont la sortie a été annulée en France suite à son échec au box-office américain. Le film est mis en ligne à partir du 5 février. Enfin, vous pourrez rattraper l'adaptation en live action de Lilo et Stitch, joli succès du box-office mondial l'an passé, en streaming dès le 21 février. Ci-dessous, retrouvez l'intégralité des sorties du mois sur Disney+.

Coup de foudre à Notting Hill : 1er février 2026

Moi, moche et méchant 1 et 2 : 1er février 2026

Inglorious Basterds : 1er février 2026

Jackie Brown : 1er février 2026

Reservoir Dogs : 1er février 2026

Kill Bill 1 et 2 : 1er février 2026

Ella McCay : 5 février 2026

UEFA Women's Champion League : 11, 12, 18, 19 février 2026 (en direct)

Love Story : 13 février 2026

Lilo & Stitch (live action) : 21 février 2026

Paradise (saison 2) : 23 février 2026

Snowfall : 25 février 2026

Vampirina : l'ado vampire : 25 février 2026

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.