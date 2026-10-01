Disney+ : les films et séries à voir au mois d'octobre sur la plateforme de streaming
Voici les nouveautés qu'il ne faudra pas rater sur la plateforme de streaming Disney+ ce mois-ci.
Que voir sur Disney+ en octobre ? La plateforme de streaming propose déjà de nombreux contenus afin de profiter de soirées coocooning automnale (les sitcoms New Girl, Abbott Elementary, How I Met Your Mother, Gilmore Girl,...etc) ou de soirées d'horreur pour se préparer à Halloween (Get out, American Horror Story, Alien : Earth,...etc).
Mais Disney+ propose également des nouveautés originales à suivre, comme le documentaire Oasis : don't look back in anger qui revient sur la formation du duo de frangins de Liverpool. Après une sortie cinéma en septembre, le film est mis en ligne le 9 octobre. Ce sera ensuite au tour des fans de Marvel d'être ravis de découvrir enfin la série Visionquest, qui explore un peu plus le personnage incarné par Paul Bettany dans le MCU. Le mois se poursuivra également avec le Marrakech Comedy Festival et la retransmission de la cérémonie du Ballon d'or. Les dates de sorties précises de chaque nouveautés de Disney+ sont à retrouver ci-dessous.
Les nouveautés de Disney+
- Scooby-Doo 1 et 2 : 1er octobre
- Naruto (saison 2) : 1er octobre
- The Eminence in shadow (saison 2) : 1er octobre
- Tokyo Revengers : la guerre des trois Titans : 2 octobre
- Sorcière Academy : 2 octobre
- The Drop : une saga Snowfall : 7 octobre
- Merry Berry Love : 7 octobre
- Les Kardashian (saison 8) : 8 octobre
- Oasis : Don't Look Back in Anger : 9 octobre
- Visionquest : 14 octobre
- Marrakech Comedy Festival : 16 octobre: 16 octobre
- Saga Kirikou
- Cérémonie du Ballon d'Or : 26 octobre
Les meilleurs films à voir sur Disney+
Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.
Les meilleures séries à voir sur Disney
Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.é