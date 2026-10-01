"Disney+ : les films et séries à voir au mois d'octobre sur la plateforme de streaming"

Voici les nouveautés qu'il ne faudra pas rater sur la plateforme de streaming Disney+ ce mois-ci.

Que voir sur Disney+ en octobre ? La plateforme de streaming propose déjà de nombreux contenus afin de profiter de soirées coocooning automnale (les sitcoms New Girl, Abbott Elementary, How I Met Your Mother, Gilmore Girl,...etc) ou de soirées d'horreur pour se préparer à Halloween (Get out, American Horror Story, Alien : Earth,...etc).

Mais Disney+ propose également des nouveautés originales à suivre, comme le documentaire Oasis : don't look back in anger qui revient sur la formation du duo de frangins de Liverpool. Après une sortie cinéma en septembre, le film est mis en ligne le 9 octobre. Ce sera ensuite au tour des fans de Marvel d'être ravis de découvrir enfin la série Visionquest, qui explore un peu plus le personnage incarné par Paul Bettany dans le MCU. Le mois se poursuivra également avec le Marrakech Comedy Festival et la retransmission de la cérémonie du Ballon d'or. Les dates de sorties précises de chaque nouveautés de Disney+ sont à retrouver ci-dessous.

S'abonner à Disney+

Scooby-Doo 1 et 2 : 1er octobre

Naruto (saison 2) : 1er octobre

The Eminence in shadow (saison 2) : 1er octobre

Tokyo Revengers : la guerre des trois Titans : 2 octobre

Sorcière Academy : 2 octobre

The Drop : une saga Snowfall : 7 octobre

Merry Berry Love : 7 octobre

Les Kardashian (saison 8) : 8 octobre

Oasis : Don't Look Back in Anger : 9 octobre

Visionquest : 14 octobre

Marrakech Comedy Festival : 16 octobre: 16 octobre

Saga Kirikou

Cérémonie du Ballon d'Or : 26 octobre

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.é