"Disney+ : les films et séries à voir en novembre sur la plateforme de streaming"

Voici les nouveautés qu'il ne faudra pas rater sur la plateforme de streaming Disney+ dans les prochains jours.

Que regarde-t-on sur Disney+ en novembre ? L'événement du mois est sans conteste la sortie de la saison 3 de Percy Jackson et les Olympiens. Cette série fantastique familiale connaît un joli succès depuis fin 2023 et s'est imposée comme l'un des programmes phares de la plateforme de streaming. Les nouveaux épisodes sont à voir à partir du 20 novembre 2026.

Si vous préférez prolonger l'ambiance d'Halloween, Disney+ propose également de découvrir la saison 13 d'American Horror Story dès ce 11 novembre 2026. Mais la plateforme de streaming met également en ligne plusieurs des sorties du début de l'année, comme Lol 2.0 (11 novembre), Le rêve américain (20 novembre) ou Send Help (13 novembre). La liste complète des nouveautés de Disney+ sont à retrouver ci-dessous.

S'abonner à Disney+

Frère Noël : 1er novembre 2026

Le Grinch : 1er novembre 2026

Elfe : 1er novembre 2026

All's fair (saison 2) : 4 novembre 2026

L'impératrice remariée : 4 novembre 2026

Rental family - dans la vie des autres : 6 novembre 2026

Lol : 6 novembre 2026

America Horror Story 13 : 11 novembre 2026

Rivals (saison 2) : 11 novembre 2026

Lol 2.0 : 11 novembre 2026

Send help : 13 novembre 2026

Le Péril Jeune : 13 novembre 2026

Le Pôle Express : 15 novembre 2026

Scrubs (saison 2) : 18 novembre 2026

Percy Jackson et les Olympiens (saison 3) : 20 novembre 2026

La vie est un long fleuve tranquille : 20 novembre 2026

Le rêve américain : 20 novembre 2026

Is this thing on ? : 27 novembre 2026

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.é