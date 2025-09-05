"Disney+ : les nouveautés films et séries à ne pas pas rater en septembre 2025"

Voici les nouveaux programmes à voir ce mois-ci sur la plateforme de streaming par abonnements.

Vous êtes abonnés à Disney+ et vous cherchez un nouveau programme à regarder ? Linternaute.com vous propose ci-dessous une sélection de films et séries à visionner ce mois-ci. Le temps fort du mois est la sortie de la cinquième saison de la série policière Only Murders in the Building, portée par Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin. Le premier épisode est mis en ligne le 9 septembre, avant la diffusion du reste de la saison au rythme d'un épisode par semaine.

Autre série à suivre ce mois-ci, le final de la série Alien Earth. Après ses débuts au mois d'août, l'ultime épisode est mis en ligne le 24 septembre. Les fans des live action Disney pourront également (re)voir Mufasa, spin-off en CGI du Roi Lion. Le film, sorti au cinéma en décembre 2024, est mis en ligne sur Disney+ le 19 septembre. Parmi les inédits du mois, citons également le film Swipe avec Lily Collins. Il s'agit d'un long-métrage inspiré de la vie de Whitney Wolfe, fondatrice de l'application de rencontres Bumble. Il est disponible dès le 19 septembre.

S'abonner à Disney+

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.