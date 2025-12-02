Disney+ : les nouveautés films et séries à voir en décembre 2025

On vous a sélectionné les nouvelles sorties du catalogue de Disney+ prévues en décembre 2025.

Vous êtes abonnés à Disney+ et vous cherchez quoi regarder ? Vous vous perdez dans le flot de programmes disponibles sur la plateforme de streaming ? Nous avons fait le tri dans les nouveautés de décembre et nous vous proposons ici une sélection de films et séries à visionner ce mois-ci.

L'événement du mois reste le retour de la série Percy Jackson et les olympiens pour sa saison 2. Les premiers épisodes sont mis en ligne le 10 décembre, avant que le reste de la diffusion ne se fasse à un rythme hebdomadaire. Les "Swifties" pourront également découvrir deux contenus autour de leur chanteuse favorite : la retransmission du concert de Taylor Swift The Eras Tour, ainsi qu'une série documentaire en six épisodes intitulée The End Of an Era. Ces deux programmes sont disponibles à partir du 12 décembre. Ci-dessous, retrouvez l'intégralité des sorties de décembre sur Disney+.

Retour vers le futur (1 à 3) : 1er décembre

(1 à 3) : 1er décembre Shrek 1 à 3 : 1er décembre

Les hommes préfèrent les blondes : 1er décembre

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain : 5 décembre

Vice-Versa 2 : 5 décembre

Elyas : 5 décembre

Le journal d'un dégonflé : trop c'est trop : 5 décembre

Azur et Asmar : 5 décembre

Le Prince oublié : 5 décembre

Star Wars : les aventures des petits Jedis (saison 3) : 8 décembre

UEFA Women's Champions League : 9 décembre, 10 décembre, 17 décembre

Percy Jackson et les Olympiens (saison 2) : 10 décembre

(saison 2) : 10 décembre The End of an Era : 12 décembre

Taylor Swift - The Eras Tour : 12 décembre

Arthur et les Minimoys (saga) : 12 décembre

Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec : 12 décembre

Un monstre à Paris : 12 décembre

20 ans d'écart : 12 décembre

Tracker (saison 3) : 17 décembre

One Piece (saisons 12, 13, 14, 15) : 17 décembre

Blanche Neige : 19 décembre

Le Grand Bleu : 22 décembre

Les Garçons et Guillaume, à table ! : 22 décembre

Les chansons de Noël de Mickey et Minnie : 25 décembre

The Lowdown : 26 décembre

Signé Cat's Eyes : 26 décembre

Saint Laurent : 26 décembre

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.