Disney+ : les nouveautés films et séries de juillet
Voici les nouveautés qu'il ne faudra pas rater sur la plateforme de streaming Disney+ ce mois-ci.
Que regarde-t-on sur Disney+ en juillet ? La plateforme de streaming propose de découvrir la première saison de la série policière Furious, le 27 juillet. L'intrigue suit une agente du FBI qui enquête sur une tueuse, mais la frontière entre le chasseur et la proie est mince. Il s'agit de la seule série d'ampleur qui sort sur la plateforme de streaming ce mois-ci.
Les abonnés de Disney+ pourront également voir certaines des récentes sorties cinéma de l'univers Disney/20th century fox, comme Tron Ares, Springsteen : Deliver me from nowhere ou Paddington au Pérou. Enfin, les nouvelles saisons inédites des anime One Piece et Bleach, seront mises en ligne courant du mois. Les dates de sorties précises de chaque nouveautés de Disney+ sont à retrouver ci-dessous.
Les nouveautés de Disney+
- X-Men '97 (saison 2) : 1er juillet
- Sous les jupes des filles : 1er juillet
- Les Simpsons - Simpsley : 3 juillet
- 9 mois ferme : 3 juillet
- La Pampa : 5 juillet
- Paddington au Pérou : 5 juillet
- Tron Ares : 9 juillet
- Family Guy (saison 14) : 15 juillet
- Descendants : la malédiction du pays des merveilles : 17 juillet
- Dis-moi que tu m'aimes : 19 juillet
- Les rois du Texas (saison 15) : 20 juillet
- Springsteen : Deliver me from nowhere : 23 juillet
- Pompéi : Tom Hiddleston remonte le temps (saison 1) : 23 juillet
- Mon meilleur ami : 24 juillet
- Furious (saisons 1) : 27 juillet
- Bleach : Thousand year blood war : juillet
- One Piece (saga Elbaph) : juillet
- A shop for killers (saison 2) : juillet
Les meilleurs films à voir sur Disney+
Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.
Les meilleures séries à voir sur Disney
Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.é