Disney+ : les nouveautés films et séries de juillet

Voici les nouveautés qu'il ne faudra pas rater sur la plateforme de streaming Disney+ ce mois-ci.

Que regarde-t-on sur Disney+ en juillet ? La plateforme de streaming propose de découvrir la première saison de la série policière Furious, le 27 juillet. L'intrigue suit une agente du FBI qui enquête sur une tueuse, mais la frontière entre le chasseur et la proie est mince. Il s'agit de la seule série d'ampleur qui sort sur la plateforme de streaming ce mois-ci.

Les abonnés de Disney+ pourront également voir certaines des récentes sorties cinéma de l'univers Disney/20th century fox, comme Tron Ares, Springsteen : Deliver me from nowhere ou Paddington au Pérou. Enfin, les nouvelles saisons inédites des anime One Piece et Bleach, seront mises en ligne courant du mois. Les dates de sorties précises de chaque nouveautés de Disney+ sont à retrouver ci-dessous.

S'abonner à Disney+

X-Men '97 (saison 2) : 1er juillet

Sous les jupes des filles : 1er juillet

Les Simpsons - Simpsley : 3 juillet

9 mois ferme : 3 juillet

mois ferme : 3 juillet La Pampa : 5 juillet

Paddington au Pérou : 5 juillet

Tron Ares : 9 juillet

: 9 juillet Family Guy (saison 14) : 15 juillet

Descendants : la malédiction du pays des merveilles : 17 juillet

Dis-moi que tu m'aimes : 19 juillet

Les rois du Texas (saison 15) : 20 juillet

Springsteen : Deliver me from nowhere : 23 juillet

Pompéi : Tom Hiddleston remonte le temps (saison 1) : 23 juillet

Mon meilleur ami : 24 juillet

Furious (saisons 1) : 27 juillet

Bleach : Thousand year blood war : juillet

One Piece (saga Elbaph) : juillet

A shop for killers (saison 2) : juillet

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.é