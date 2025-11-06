Disney+ : les nouveautés films et séries de novembre 2025

Voici toutes les nouvelles sorties à voir au catalogue de la plateforme de streaming ce mois-ci.

Vous êtes abonnés à Disney+ et vous cherchez quoi regarder ? Vous vous perdez dans le flot de programmes disponibles sur la plateforme de streaming ? Nous avons fait le tri dans les nouveautés de novembre et nous vous proposons ici une sélection de films et séries à visionner ce mois-ci.

L'événement du mois est sans conteste la sortie de la série All's Fair, disponible depuis le 4 novembre. Portée par Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts et Sarah Paulson, cette série de Ryan Murphy suit une bande d'avocates qui monte son propre cabinet. Il est également possible de découvrir la série à suspense The Manipulated depuis le 6 novembre.

Le film la main sur le berceau promet également de terrifier les abonnés à partir du 19 novembre, tandis que les fans des Jonas Brothers peuvent découvrir le groupe dans une comédie familiale de Noël dès le 14 novembre. Les fans d'Avatar peuvent également découvrir une série documentaire en deux épisodes sur la création du second film, à partir du 7 novembre. Enfin, la plateforme de streaming diffuse plusieurs matchs de l'UEFA Women's Champions League en direct, les 11, 12, 19 et 20 novembre.

Le Grinch : 1er novembre

Last Christmas : 1er novembre

Saga La Momie : 1er novembre

All's Fair : dès le 4 novembre

Montmartre : 4 novembre

The Manipulated : 5 novembre

De feu et d'eau : la création d'Avatar : 7 novembre

Love + War : 7 novembre

Brice de Nice : 7 novembre

OSS 117 1 et 2 : 7 novembre

Papa ou maman 1 et 2 : 7 novembre

UEFA Women's Champions League : 11 et 12 novembre, 19 et 20 novembre

La vie secrète des épouses mormones (saison 3) : 13 novembre

Captain America Brave New World : 14 novembre

Un Noël chez les Jonas Brothers : 14 novembre

Lego Marvel Avengers : 14 novembre

The Rookie (saison 6) : 15 novembre

La main sur le berceau : 19 novembre

Au revoir là-haut : 20 novembre

: 20 novembre Santa & Cie : 21 novembre

Adieu les cons : 21 novembre

Chris Hemsworth sur la route des souvenirs : 24 novembre

One Piece film Red : 25 novembre

The Beatles Anthology : 26 novembre

The Great North (saison 5) : 26 novembre

A Real Pain : 28 novembre

Les Lutins d'élite le protocole boule de neige : 28 novembre

Kinds of Kindness : 28 novembre

Largo Winch 2 : 28 novembre

Le Pari : 28 novembre

Les 3 frères : 28 novembre

Les rois mages : 28 novembre

