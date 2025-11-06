Disney+ : les nouveautés films et séries de novembre 2025
Voici toutes les nouvelles sorties à voir au catalogue de la plateforme de streaming ce mois-ci.
Vous êtes abonnés à Disney+ et vous cherchez quoi regarder ? Vous vous perdez dans le flot de programmes disponibles sur la plateforme de streaming ? Nous avons fait le tri dans les nouveautés de novembre et nous vous proposons ici une sélection de films et séries à visionner ce mois-ci.
L'événement du mois est sans conteste la sortie de la série All's Fair, disponible depuis le 4 novembre. Portée par Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts et Sarah Paulson, cette série de Ryan Murphy suit une bande d'avocates qui monte son propre cabinet. Il est également possible de découvrir la série à suspense The Manipulated depuis le 6 novembre.
Le film la main sur le berceau promet également de terrifier les abonnés à partir du 19 novembre, tandis que les fans des Jonas Brothers peuvent découvrir le groupe dans une comédie familiale de Noël dès le 14 novembre. Les fans d'Avatar peuvent également découvrir une série documentaire en deux épisodes sur la création du second film, à partir du 7 novembre. Enfin, la plateforme de streaming diffuse plusieurs matchs de l'UEFA Women's Champions League en direct, les 11, 12, 19 et 20 novembre.
Les nouveautés de Disney+
- Le Grinch : 1er novembre
- Last Christmas : 1er novembre
- Saga La Momie : 1er novembre
- All's Fair : dès le 4 novembre
- Montmartre : 4 novembre
- The Manipulated : 5 novembre
- De feu et d'eau : la création d'Avatar : 7 novembre
- Love + War : 7 novembre
- Brice de Nice : 7 novembre
- OSS 117 1 et 2 : 7 novembre
- Papa ou maman 1 et 2 : 7 novembre
- UEFA Women's Champions League : 11 et 12 novembre, 19 et 20 novembre
- La vie secrète des épouses mormones (saison 3) : 13 novembre
- Captain America Brave New World : 14 novembre
- Un Noël chez les Jonas Brothers : 14 novembre
- Lego Marvel Avengers : 14 novembre
- The Rookie (saison 6) : 15 novembre
- La main sur le berceau : 19 novembre
- Au revoir là-haut : 20 novembre
- Santa & Cie : 21 novembre
- Adieu les cons : 21 novembre
- Chris Hemsworth sur la route des souvenirs : 24 novembre
- One Piece film Red : 25 novembre
- The Beatles Anthology : 26 novembre
- The Great North (saison 5) : 26 novembre
- A Real Pain : 28 novembre
- Les Lutins d'élite le protocole boule de neige : 28 novembre
- Kinds of Kindness : 28 novembre
- Largo Winch 2 : 28 novembre
- Le Pari : 28 novembre
- Les 3 frères : 28 novembre
- Les rois mages : 28 novembre
