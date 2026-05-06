Disney+ : les sorties à ne pas rater en mai 2026

Découvrez notre sélection des nouveautés films et séries à ne pas manquer sur la plateforme de streaming ce mois-ci.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Disney+ en mai 2026 ? L'événement du mois est sans conteste la sortie de Punisher : One last Kill, dernière production Marvel qui met en scène le personnage de Jon Bernthal. Le programme est mis en ligne le 13 mai 2026. Les abonnés de la plateforme de streaming vont également pouvoir découvrir la saison 2 de Rivals, série sur les coulisses de la télévision adaptée du roman à succès de Jilly Cooper, à partir du 15 mai 2026.

Disney+ met également en ligne Freaky Friday 2, qui met en scène les retrouvailles entre Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis, le 8 mai, avant la sortie de La guerre des Rose, film sur un couple qui se déchire avec Benedict Cumberbatch et Olivia Colman, le 29 mai. Ci-dessous, on vous détaille les nouveautés du mois de mai.

S'abonner à Disney+

Les As de la Jungle à la rescousse (saison 1 à 3) : 6 mai

Freaky Friday 2 : encore dans la peau d'une mère : 8 mai

Stanley Tucci : cuisine à l'italienne (saison 2) : 12 mai

(saison 2) : 12 mai The Punisher : one last kill : 13 mai

Rivals (saison 2) : 15 mai

Dragon Ball Kai (saison 1 et 2) : 17 mai

Perfect Crown (saison 1) : 20 mai

(saison 1) : 20 mai Les petites histoires de Bluey (nouveaux épisodes) : 20 mai

(nouveaux épisodes) : 20 mai Dragon Ball Kai (saison 3 et 4) : 24 mai

Dragon Ball Super (saison 1) : 24 mai

Abbott Elementary (saison 5 partie 2) : 27 mai

La guerre des Rose : 29 mai

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.