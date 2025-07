"Disney+ : le top 3 des séries et films à ne pas surtout pas manquer en août 2025"

On vous a sélectionné les programmes qu'il va falloir regarder, ou rattraper, sur Disney+ durant le mois d'août.

Vous êtes abonnés à Disney+ et vous cherchez un nouveau programme à regarder ? Linternaute.com vous propose ci-dessous une sélection de films et séries à visionner le mois prochain. L'événement du mois sur la plateforme de streaming est sans conteste la sortie d'Alien: Earth. Cette série est un prequel de la franchise Alien, lancée en 1979par Ridley Scott. Ce spin-off se déroule 18 ans avant les aventures du lieutenant Ripley, alors qu'un mystérieux vaisseaux vient de s'écraser sur la Terre... Les deux premiers épisodes sont mis en ligne en France le 13 août, et la suite sera diffusée tous les mercredis jusqu'au 23 septembre.

Autre série à ne pas manquer sur Disney+ ce mois-ci : The Twisted Tales of Amanda Knox. Cette mini-série événement s'inspire, comme son nom l'indique, du fait divers bien réel qui a déchaîné la chronique. Grace Van Patten incarne l'Américaine, condamnée à tort d'avoir assassiné sa colocataire italienne, avant d'être innocentée des années plus tard. Le lancement de la série est programmé pour le 20 août.

Mais peut-être êtes-vous abonner à Disney+ afin de découvrir les dernières productions animées de la firme de Mickey ? Si tel est le cas, bonne nouvelle : la plateforme de streaming met en ligne Vaiana 2 le 28 août 2025. Joli succès au box-office 2024, le long-métrage raconte de nouvelles aventures de Vaiana et Maui à travers l'océan Pacifique.

Vous pouvez également profiter du mois d'août pour rattraper les dernières sorties de la plateforme de streaming : la saison 4 de The Bear, la série historique Washington Black, la série Marvel Ironheart, la dernière saison des Simpson ou la fin de la quatrième saison d'Abbott Elementary.

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.