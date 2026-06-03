Disney+ : quelles sont les sorties films et séries de juin ?
Voici les nouveautés qu'il ne faudra pas rater sur la plateforme de streaming Disney+ en juin 2026.
Quels sont les programmes qu'il ne faudra pas manquer en juin 2026 ? L'événement du mois est la sortie de la saison 5 de The Bear, série acclamée par la critique et récompensée de plusieurs prix ces cinq dernières années. Elle s'achève à l'issue des épisodes mis en ligne le 26 juin.
Avant cela, les abonnés pourront découvrir deux séries attendues : Not suitable for work, nouvelle série comique générationnelle de Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project). Les épisodes suivent cinq jeunes adultes, obsédés par leur carrière et leur vie sentimentale, qui vivent à Manhattan. Un Friends version Gen Z en somme, à découvrir depuis le 2 juin 2026.
Il ne faudra pas non plus manquer la sortie d'Alice et Steve, prévue pour le 8 juin. Récompensée du prix de la Meilleure série lors du festival Cannes Séries 2026, cette série suit Alice, dévastée lorsqu'elle découvre que son meilleur ami commence à fréquenter sa fille de 26 ans. Leur amitié parfaite se transforme alors peu à peu en guerre ouverte. Ci-dessous, on vous détaille les nouveautés du mois de mai.
Les nouveautés de Disney+
- Le roman d'un tricheur : 1er juin
- Not suitable for work : 2 juin
- Friend request : 2 juin
- Rubinrot : 3 juin
- L'atalante : 4 juin
- Who : 5 juin
- Les héros oubliés de la Seconde Guerre mondiale (saison 1) : 6 juin
- Joli joli : 6 juin
- Haute couture : 7 juin
- La poison : 8 juin
- Alice et Steve : 8 juin
- Les plus belles destinations avec Antoni Porowski (saison 1) : 8 juin
- Le feu follet : 9 juin
- Saphirblau : 10 juin
- Dragon Striker : 10 juin
- 9-1-1 Nashville (saison 1) : 10 juin
- Remontons les champs-elysées : 11 juin
- The Punisher : 12 juin
- Iron Man et ses amis incroyables : 12 juin
- Paddington : 13 juin
- Marie Stuart reine d'Ecosse : 14 juin
- Quadrille : 15 juin
- Le sel de la terre : 16 juin
- Good Trouble (saison 5) : 17 juin
- Smaragdgrün : 17 juin
- Orang-outan : 18 juin
- My hero academia (saison 1 et 2) : 19 juin
- Les crevettes pailletées : 19 juin
- Dragon Ball Super Broly : 19 juin
- Dragon Ball Super: Super Hero : 19 juin
- Paddington 2 : 20 juin
- Grave : 21 juin
- Désiré : 22 juin
- As Bestas : 23 juin
- Never change ! 25 juin
- The Bear (saison 5) : 26 juin
- La revanche des Crevettes Pailletées : 26 juin
- Robot Dreams, mon ami robot : 27 juin
- Radin ! : 28 juin
- Mon père avait raison : 29 juin
- Beaux-parents : 30 juin
Les meilleurs films à voir sur Disney+
Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.
Les meilleures séries à voir sur Disney
Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.