"Disney+ : quelles sont les sorties films et séries de juin ?"

Voici les nouveautés qu'il ne faudra pas rater sur la plateforme de streaming Disney+ en juin 2026.

Quels sont les programmes qu'il ne faudra pas manquer en juin 2026 ? L'événement du mois est la sortie de la saison 5 de The Bear, série acclamée par la critique et récompensée de plusieurs prix ces cinq dernières années. Elle s'achève à l'issue des épisodes mis en ligne le 26 juin.

Avant cela, les abonnés pourront découvrir deux séries attendues : Not suitable for work, nouvelle série comique générationnelle de Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project). Les épisodes suivent cinq jeunes adultes, obsédés par leur carrière et leur vie sentimentale, qui vivent à Manhattan. Un Friends version Gen Z en somme, à découvrir depuis le 2 juin 2026.

Il ne faudra pas non plus manquer la sortie d'Alice et Steve, prévue pour le 8 juin. Récompensée du prix de la Meilleure série lors du festival Cannes Séries 2026, cette série suit Alice, dévastée lorsqu'elle découvre que son meilleur ami commence à fréquenter sa fille de 26 ans. Leur amitié parfaite se transforme alors peu à peu en guerre ouverte. Ci-dessous, on vous détaille les nouveautés du mois de mai.

S'abonner à Disney+

Le roman d'un tricheur : 1er juin

Not suitable for work : 2 juin

Friend request : 2 juin

Rubinrot : 3 juin

L'atalante : 4 juin

Who : 5 juin

Les héros oubliés de la Seconde Guerre mondiale (saison 1) : 6 juin

Joli joli : 6 juin

Haute couture : 7 juin

La poison : 8 juin

Alice et Steve : 8 juin

Les plus belles destinations avec Antoni Porowski (saison 1) : 8 juin

Le feu follet : 9 juin

Saphirblau : 10 juin

Dragon Striker : 10 juin

9-1-1 Nashville (saison 1) : 10 juin

Remontons les champs-elysées : 11 juin

The Punisher : 12 juin

Iron Man et ses amis incroyables : 12 juin

Paddington : 13 juin

: 13 juin Marie Stuart reine d'Ecosse : 14 juin

Quadrille : 15 juin

Le sel de la terre : 16 juin

Good Trouble (saison 5) : 17 juin

Smaragdgrün : 17 juin

Orang-outan : 18 juin

My hero academia (saison 1 et 2) : 19 juin

Les crevettes pailletées : 19 juin

: 19 juin Dragon Ball Super Broly : 19 juin

Dragon Ball Super: Super Hero : 19 juin

Paddington 2 : 20 juin

Grave : 21 juin

Désiré : 22 juin

As Bestas : 23 juin

: 23 juin Never change ! 25 juin

The Bear (saison 5) : 26 juin

La revanche des Crevettes Pailletées : 26 juin

Robot Dreams, mon ami robot : 27 juin

Radin ! : 28 juin

Mon père avait raison : 29 juin

Beaux-parents : 30 juin

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.