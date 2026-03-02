Disney+ : quelles sorties voir en mars 2026 ?

Découvrez notre sélection des nouveautés films et séries à ne pas manquer sur la plateforme de streaming ce mois-ci.

Qu'est-ce qu'on regarde sur Disney+ en mars 2026 ​​​​​​​? L'événement du mois est sans conteste la sortie de Lucky Luke co-production de France Télévision. Alban Lenoir y incarne le fameux cowboy plus rapide que son ombre dans des aventures, mettant en scène les personnages inventés par le dessinateur Morris, dès le 23 mars. Ci-dessous, retrouvez les sorties du mois sur Disney+.

Disney+ va également proposer la diffusion de la 98e cérémonie des Oscars, dans la nuit du 15 au 16 mars 2026. Idéal pour les cinéphiles abonnés de la plateforme qui n'ont pas peur de se coucher tard (ou de se lever tôt, c'est selon). La plateforme de streaming met également en ligne le film Pixar Elio (20 mars), ainsi que la saison 2 de Daredevil Born Again (25mars).

Family Guy (saison 23) : 4 mars

Schitt's Creek (Intégrale) : 6 mars

Solar Opposites (saison 6) : 11 mars

98e cérémonie des Oscars : dans la nuit du 15 au 16 mars

Elio : 20 mars

Lucky Luke : 23 mars

: 23 mars Magicampers - les aventures de Rosie et Cornélis : 24 mars

UEFA Women's Champion League : 24 et 25 mars

Daredevil : Born Again (saison 2) : 25 mars

The Rookie (saison 7) : 31 mars

Plus de 500 films sont proposés dans le catalogue de Disney+, de quoi rendre difficile les choix de visionnage, surtout lorsqu'on connaît déjà sur le bout des doigts les films d'animations de la plateforme. Difficile donc de proposer une sélection exhaustive du catalogue de la nouvelle plateforme de streaming tant les propositions sont nombreuses. C'est pourquoi nous vous détaillons dans notre article ci-dessous les contenus de films disponibles sur la plateforme de streaming, des dessins animés à Star Wars en passant par les films Marvel.

Disney+ propose à ses abonnés de découvrir de nombreuses séries. On trouve sur la plateforme des classiques de la télévision française ou américaine, mais également des productions originales, notamment du côté de Marvel ou de Star Wars. Ci-dessus, découvrez notre sélection non-exhaustive des séries à voir absolument sur la plateforme de streaming de Mickey.