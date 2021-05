Marvel : Eternals, Black Panther 2, The Marvels... Le calendrier de la Phase 4

Dans une déclaration d'amour aux salles de cinéma, Marvel Studios annonce son planning de films de 2021 à 2023. L'occasion pour le studio de révéler les titres officiels de Black Panther 2 et Captain Marvel 2.

[Mis à jour 3 mai 2021 à 17h20] Le 3 mai 2021, le studio Marvel a levé le voile sur une vidéo, narrée par Stan Lee, célébrant les salles de cinéma et les expériences que les spectateurs peuvent y vivre. On y redécouvre notamment les réactions du public, en salles, lors de la première projection d'Avengers Endgame lors du moment clé où Captain America rassemble les Avengers pour combattre Thanos. Cette vidéo est également l'occasion pour Marvel de rappeler à ses fans tous ses projets prévus de 2021 à 2023. Prochain film prévu sur grand écran, Black Widow est prévu au mois de juillet. Shang Chi, super-héros d'origine chinoise, doit arriver en septembre tandis que les Eternals, un groupement de super-héros dont le film est réalisé par Chloé Zhao, grande gagnante des Oscars 2021, compte bien s'attaquer au box office en novembre. Notons également, pour décembre 2021, la sortie du troisième épisode de Spider-Man, intitulé No Way Home, toujours porté par Tom Holland et co-produit avec Sony.

Mais c'est loin d'être terminé puisqu'en 2022 Marvel Studios compte bien abreuver le box-office de film quasiment tous les deux mois. Cela commencera par exemple avec Doctor Strange 2 en mars 2022, suivi de Thor 4 en mai 2022 puis de Black Panther : Wakanda Forever en juillet 2022. Puis arrivera The Marvels en novembre 2022. Il s'agit là du deuxième film consacré à Captain Marvel qui, pour l'occasion, sera accompagnée de Ms Marvel à laquelle une série dédiée est prévue sur Disney+ prochainement. En ce qui concerne le futur de l'univers cinématographique Marvel, d'autres films sont prévus pour 2023 : Ant Man et la Guêpe : Quantumania en février 2023 et Les Gardiens de la Galaxie 3 en mai 2023. Le projet de reboot des Quatre Fantastiques, annoncé au mois de décembre dernier, est lui aussi toujours prévu mais cette fois sans date de sortie.

En savoir plus

Iron Man, Thor, Captain America, Captain Marvel, la Sorcière Rouge... les super-héros font vivre le Marvel Cinematic Universe depuis 2008 à travers une série de films. S'ils ont souvent droit à leurs aventures solos, les personnages Marvel se retrouvent de temps en temps le temps d'un blockbuster événement pour combattre ensemble les super-méchants de la galaxie, comme ça a pu être le cas dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Depuis 2021, des séries sorties sur la plateforme de streaming Disney+ élargissent l'univers Marvel sur le petit écran.

Ci-dessous, retrouvez toutes les informations à connaître sur l'univers Marvel, au cinéma ou en streaming. Vous trouverez une explication sur le Marvel Cinematic Universe, mais également les films disponibles sur Disney+, et le détail des blockbusters de chacune des phases, également la future phase 5, afin de savoir dans quel ordre voir cette série de blockbusters. Vous retrouverez également le calendrier des sorties des prochains films et séries Marvel.

Créé en 2008 avec la production par Marvel Studios d'Iron Man, l'Univers Cinématographique Marvel a la particularité de créer un lien entre différents films mettant en scène divers personnages de super-héros hérités des comics Marvel et notamment ceux créés par Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko. L'objectif affiché étant de permettre aux personnages de se croiser les uns les autres dans de grands événements de type crossover : les films Avengers où les super-héros se réunissent pour combattre d'immenses menaces. Couronnés de succès au box-office, les films du Marvel Cinematic Universe (ou MCU pour les intimes adeptes d'acronymes) règne sur les recettes mondiales depuis des années. Avengers 4 s'est établi en 2019 comme le film ayant rapporté le plus de recettes au box-office mondial de l'histoire en valeur absolue. Marvel a donc battu Avatar qui détenait le record depuis 10 années. Dans cet article, vous pourrez retrouver tous les films qui intègrent l'univers cinématographique Marvel ainsi que les futurs projets annoncés par Marvel Studios lors de la Comic Con de San Diego 2019.

Etant donné qu'ils sortent en salles (en général avec beaucoup de succès) en France, les films Marvel sont assujettis à la chronologie des médias qui imposent un délai entre 17 et 36 mois entre la sortie cinéma d'un film et sa mise à disposition dans un catalogue de SVOD comme celui de Disney+. Cela explique donc pourquoi une bonne partie des films du MCU ne sont pas encore disponibles dans l'abonnement de Disney. Voici la liste des films Marvel disponibles dans l'offre Disney+ à l'heure actuelle :

Ci-dessous, retrouvez le détail de chacune des phases des films Marvel. Il est conseillé de suivre l'ordre chronologique de la date de sortie afin de se retrouver dans cet univers étendu où se croisent et se recroisent les super-héros. Certains sont en effet introduits avant d'avoir droit à leurs propres aventures solos, comme c'est le cas par exemple de Black Panther dans Civil War, ou Black Widow dans Iron Man 2. Pour être sûr de ne manquer aucune information, il vaut donc mieux regarder les films en suivant chacune des phases du Marvel Cinematic Universe. Pour les films sortis la même année, il est recommandé de suivre l'ordre indiqué dans les tableaux ci-dessous.

Titre Date de sortie Réalisé par Wandavision (série) 15 janvier 2021 (Disney +) Jac Schaeffer Black Widow juillet 2021 Cate Shortland Falcon et le Soldat de l'Hiver (série) 19 mars 2021 (Disney +) Malcolm Spellman Loki (série) 11 juin 2021 Michael Waldron What If ? été 2021 (Disney +) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings septembre 2021 Destin Cretton Hawkeye (série) automne 2021 (Disney +) The Eternals novembre 2021 Chloé Zhao Spider-Man: No Way Home décembre 2021 Jon Watts Doctor Strange In the Multiverse of Madness mars 2022 Scott Derrickson Thor 4 : Love and Thunder mai 2022 Taika Waititi Black Panther 2 : Wakanda Forever juillet 2022 Ryan Coogler The Marvels novembre 2022 Ant Man and the Wasp : Quantumania février 2023 Les Gardiens de la Galaxie volume 3 mai 2023 Les Quatre Fantastiques n/a

Lors de la Comic Con de San Diego 2019, Kevin Feige (président de Marvel Studios) a annoncé que Mahershala Ali, acteur doublement oscarisé, incarnera le rôle du vampire Blade dans le reboot de la saga qui intégrera le MCU. Feige a expliqué chez Collider un peu plus tard que Blade était un film prévu pour la Phase 5 de l'univers cinématographique Marvel. Le chef d'orchestre de l'univers a profité de son passage sur la scène de la Comic Con pour annoncer de nombreux autres projets sans date et probablement prévus pour la Phase 5, comme des films intégrant les Quatre Fantastiques et les X-Men dans l'univers. Rappelons que ces deux dernières licences étaient précédemment détenues par 20th Century Fox dont le rachat par Disney a permis leur retour dans la maison mère. Enfin, Kevin Feige a précisé auprès de MTV que la nouvelle équipe des Avengers serait "très différente de ce qu'on a connu pour le moment, avec des personnages que vous avez déjà rencontrés et de nouveaux personnages."