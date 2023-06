Marvel : le calendrier des sorties bouleversé, les dates des films et séries

MARVEL STUDIOS. Plusieurs films des phases 5 et 6 du Marvel Cinematic Universe ont vu leurs dates repoussées. On fait le point sur les prochaines sorties.

Changement de programme pour Marvel. Ce mardi 13 juin 2023, plusieurs films à venir du MCU ont vu leur dates de sorties repoussées. C'est le cas de Captain America 4, qui sortira finalement le 26 août 2024, mais aussi de Thunderbolts, prévu pour la fin d'année 2024. Le plus gros changement reste le report des prochains films Avengers, The Kang Dynasty désormais prévu pour 2026, et Secret Wars, qui sortira en 2027.

Parmi les prochains super-héros du Marvel Cinematic Universe que l'on retrouvera prochainement, citons les humains de Secret Invasion (et notamment Nick Fury) le 21 juin 2023, Loki dans la saison 2 de la série dédiée, Captain Marvels dans le film The Marvels, mais aussi Captain America dans le quatrième opus de la franchise prévu pour 2024. Découvrez les plannings complets des phases 5 et 6 à la fin de cet article.

Iron Man, Thor, Captain America, Captain Marvel, la Sorcière Rouge... Les super-héros font vivre le Marvel Cinematic Universe depuis 2008 à travers une série de films. S'ils ont souvent droit à leurs aventures solos, les personnages Marvel se retrouvent de temps en temps le temps d'un blockbuster événement pour combattre ensemble les super-méchants de la galaxie, comme ça a pu être le cas dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Depuis 2021, des séries sorties sur la plateforme de streaming Disney+ élargissent l'univers Marvel sur le petit écran.

Ci-dessous, retrouvez toutes les informations à connaître sur l'univers Marvel, au cinéma ou en streaming. Vous trouverez une explication sur le Marvel Cinematic Universe, mais également les films disponibles sur Disney+, et le détail des blockbusters de chacune des phases, également la future phase 5, afin de savoir dans quel ordre voir cette série de blockbusters. Vous retrouverez également le calendrier des sorties des prochains films et séries Marvel.

Créé en 2008 avec la production par Marvel Studios d'Iron Man, l'Univers Cinématographique Marvel a la particularité de créer un lien entre différents films mettant en scène divers personnages de super-héros hérités des comics Marvel et notamment ceux créés par Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko. L'objectif affiché étant de permettre aux personnages de se croiser les uns les autres dans de grands événements de type crossover : les films Avengers où les super-héros se réunissent pour combattre d'immenses menaces. Couronnés de succès au box-office, les films du Marvel Cinematic Universe (ou MCU pour les intimes adeptes d'acronymes) règne sur les recettes mondiales depuis des années. Avengers 4 s'est établi en 2019 comme le film ayant rapporté le plus de recettes au box-office mondial de l'histoire en valeur absolue. Marvel a donc battu Avatar qui détenait le record depuis 10 années. Dans cet article, vous pourrez retrouver tous les films qui intègrent l'univers cinématographique Marvel ainsi que les futurs projets annoncés par Marvel Studios lors de la Comic Con de San Diego 2019.

Etant donné qu'ils sortent en salles (en général avec beaucoup de succès) en France, les films Marvel sont assujettis à la chronologie des médias qui imposent un délai entre 17 et 36 mois entre la sortie cinéma d'un film et sa mise à disposition dans un catalogue de SVOD comme celui de Disney+. Cela explique donc pourquoi une bonne partie des films du MCU ne sont pas encore disponibles dans l'abonnement de Disney. Voici la liste des films Marvel disponibles dans l'offre Disney+ à l'heure actuelle :

Ci-dessous, retrouvez le détail de chacune des phases des films Marvel. Il est conseillé de suivre l'ordre chronologique de la date de sortie afin de se retrouver dans cet univers étendu où se croisent et se recroisent les super-héros. Certains sont en effet introduits avant d'avoir droit à leurs propres aventures solos, comme c'est le cas par exemple de Black Panther dans Civil War, ou Black Widow dans Iron Man 2. Pour être sûr de ne manquer aucune information, il vaut donc mieux regarder les films en suivant chacune des phases du Marvel Cinematic Universe. Pour les films sortis la même année, il est recommandé de suivre l'ordre indiqué dans les tableaux ci-dessous.

Durant un panel très attendu durant la Comic Con 2022, Kevin Feige a fait le point sur ses productions prévues pour les phases 4, 5 et 6 de l'univers Marvel au cinéma. Certains films et séries ont été réorganisés dans cette chronologie et de nombreuses dates ont été annoncées pour ces nouveautés des années à venir. La Phase 5 débute en 2023 et inclut Ant Man 3, les Gardiens de la galaxie 3 mais aussi Captain America 4 campé par Anthony Mackie. On note également que Charlie Cox reprendra le rôle de Daredevil dans une toute nouvelle série de 18 épisodes pour Disney+.

Durant un panel de présentation des futures productions Marvel Studios lors de la Comic Con de 2022, Kevin Feige a annoncé trois films de la Phase 6 de l'univers Marvel au cinéma, qui ont par la suite vu leur date de sortie reportée de quelques mois. Les Quatre Fantastiques arriveront en février 2025 tandis que les deux prochains films Avengers sont prévus pour 2025 et 2026. Ceux-ci sont d'ailleurs nommés : The Kang Dynasty et Secret Wars. A ce sujet, le président de Marvel Studios a précisé que les frères Russo, réalisateurs d'Avengers Infinity War et Endgame entre autres, ne sont pas impliqués dans ces deux films.