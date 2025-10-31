Films d'horreur : nous avons sélectionné les 30 à voir pour Halloween, ce sont les meilleurs
Que ça soit Halloween ou non, les films d'horreur restent une valeur sûre et l'un des genres les plus populaires. Découvrez notre liste des meilleurs pour se faire peur.
Le film d'horreur est un genre inépuisable ! De nombreux longs-métrages d'horreur sont disponibles régulièrement en salles, mais il est aussi possible de rester chez soi, de fermer les volets et de s'enfouir sous un plaid pour regarder des films d'horreur en streaming ou en DVD. Ce 31 octobre, pour célébrer Halloween en grandes pompes, pourquoi ne pas se faire peur avec l'un des classiques du genre ?
Quels sont les meilleurs films d'horreur ? Que ce soit pour s'amuser à se faire peur entre amis ou bien frissonner seul dans le noir, rien de tel qu'un bon film à frissons ! Dans la sélection qui suit, nous avons tâché de représenter certains des films d'horreur cultes et indispensables mais aussi quelques films d'horreur récents à ne pas rater. Plus bas, vous pourrez également découvrir certains des films d'horreur qui font l'actualité, au cinéma, en VOD ou en DVD mais aussi ceux que vous pourrez voir sur Netflix, plateforme privilégiée par le public français à l'heure actuelle.
quels sont Les meilleurs films d'horreur ?
Quels films d'horreur sont dans l'actu en 2025 ?
Ci-dessous, retrouvez quelques films d'horreur qui ont fait parler d'eux cette année que ce soit dans les salles de cinéma ou même lors de leur diffusion au Programme TV. C'est l'occasion de vous faire toujours plus peur devant vos écrans avec des nouveautés du cinéma d'horreur, toujours aussi prolifique de nos jours !
Films d'horreur sur Netflix
Pour les abonnés à Netflix, sachez que de nombreuses options sont disponibles pour les amateurs de films d'horreur. Citons par exemple Annihilation, film à mi-chemin entre l'horreur et la SF. Vous pourrez aussi y voir Jessie, adaptation d'un roman de Stephen King par le maître de l'horreur Mike Flanagan, le thriller Bird Box, ou encore Conjuring les dossiers Warren, Abigail ou la saga Sans un bruit.