Films d'horreur : nous avons sélectionné les 30 à voir pour Halloween, ce sont les meilleurs

Que ça soit Halloween ou non, les films d'horreur restent une valeur sûre et l'un des genres les plus populaires. Découvrez notre liste des meilleurs pour se faire peur.

Le film d'horreur est un genre inépuisable ! De nombreux longs-métrages d'horreur sont disponibles régulièrement en salles, mais il est aussi possible de rester chez soi, de fermer les volets et de s'enfouir sous un plaid pour regarder des films d'horreur en streaming ou en DVD. Ce 31 octobre, pour célébrer Halloween en grandes pompes, pourquoi ne pas se faire peur avec l'un des classiques du genre ?

Quels sont les meilleurs films d'horreur ? Que ce soit pour s'amuser à se faire peur entre amis ou bien frissonner seul dans le noir, rien de tel qu'un bon film à frissons ! Dans la sélection qui suit, nous avons tâché de représenter certains des films d'horreur cultes et indispensables mais aussi quelques films d'horreur récents à ne pas rater. Plus bas, vous pourrez également découvrir certains des films d'horreur qui font l'actualité, au cinéma, en VOD ou en DVD mais aussi ceux que vous pourrez voir sur Netflix, plateforme privilégiée par le public français à l'heure actuelle.

Plus de films d'horreur

Ci-dessous, retrouvez quelques films d'horreur qui ont fait parler d'eux cette année que ce soit dans les salles de cinéma ou même lors de leur diffusion au Programme TV. C'est l'occasion de vous faire toujours plus peur devant vos écrans avec des nouveautés du cinéma d'horreur, toujours aussi prolifique de nos jours !

Grafted De Sasha Rainbow avec Jess Hong , Mark Mitchinson , Jared Turner , Eden Hart , Alison Quigan , Ginette McDonald Wei, une jeune femme chinoise brillante, mais souffrant d'un handicap physique, part étudier dans une prestigieuse université en Nouvelle-Zélande. Très...

Shelby Oaks De Chris Stuckmann avec Keith David , Michael Beach , Brendan Sexton , Camille Sullivan , Robin Bartlett , Derek Mears Obsédée par la disparition de sa soeur, une femme s'engage dans une quête désespérée qui la conduit au coeur d'un mystère terrifiant, orchestré par un...

Deemak De Rafay Rashdi avec Sonya Hussyn , Faysal Qureshi , Samina Peerzada , Javed Sheikh , Saman Ansari , Bushra Ansari Une famille est confrontée à d'inquiétants phénomènes paranormaux qui mettent à mal la relation entre une belle-mère et sa belle-fille, les forçant à se...

Les Intrus - Chapitre 2 De Renny Harlin avec Madelaine Petsch , Gabriel Basso , Rachel Shenton , Froy Gutierrez , Brooke Johnson , Brian Law Lorsqu'ils découvrent que l'une de leurs victimes, Maya, a survécu, les "Intrus" reviennent pour terminer ce qu'ils ont commencé. Traquée et isolée, Maya...

Good Boy De Ben Leonberg avec Shane Jensen , Arielle Friedman , Indy , Larry Fessenden , Stuart Rudin , Anya Krawcheck Un chien découvre que des entités obscures menacent son compagnon humain. Le courageux animal doit se battre pour protéger celui qu'il aime le plus.

Pour les abonnés à Netflix, sachez que de nombreuses options sont disponibles pour les amateurs de films d'horreur. Citons par exemple Annihilation, film à mi-chemin entre l'horreur et la SF. Vous pourrez aussi y voir Jessie, adaptation d'un roman de Stephen King par le maître de l'horreur Mike Flanagan, le thriller Bird Box, ou encore Conjuring les dossiers Warren, Abigail ou la saga Sans un bruit.